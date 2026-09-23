Что делать с пустым углом в гостиной? 7 идей, которые подойдут практически для любого помещения.

От практичного решения до детали, мгновенно становящейся центром внимания, – иногда даже очень немногое может придать смысл пространству.

Диван, ковер и стол на своих местах, но один угол гостиной все еще выглядит пустым. Он слишком мал для крупного предмета мебели, но достаточно заметен, чтобы не остаться незамеченным.

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Этот самый уголок можно превратить в полезное и красивое пространство. Прежде чем что-либо покупать, тщательно измерьте площадь, посмотрите, сколько естественного света в нее попадает и свободен ли проход вокруг нее.

1. Уголок для чтения

Для создания уютного уголка для чтения достаточно удобного кресла, лампы и небольшого столика.

Выбирайте стул, исходя из размеров вашего помещения и ваших предпочтений в сидении. Низкие и глубокие модели выглядят привлекательно, но для длительного чтения более практичным может оказаться стул с более прямой спинкой.

Кресло не обязательно ставить вплотную к стене. Небольшой наклон в сторону остальной части комнаты делает его более функциональным даже во время общения.

2. Небольшая книжная полка

Узкая стена идеально подходит для размещения книжных полок. Высокая модель позволяет эффективно использовать вертикальное пространство, а низкие полки оставляют место для фотографий или картин.

Если угол имеет необычную форму, лучшим решением могут стать полки, изготовленные на заказ.

Не стоит заполнять все полки до отказа. Несколько декоративных предметов могут упростить композицию, но книги должны оставаться главным элементом.

3. Напольная лампа с уникальным дизайном.

Если вам не нужна дополнительная мебель, правильно подобранная лампа может полностью преобразить уголок комнаты.

Модель со скульптурной формой или интересным абажуром может выполнять функцию декоративного элемента даже в выключенном состоянии.

Выберите тип освещения в зависимости от ваших потребностей: мягкий свет для создания атмосферы или направленный свет для чтения.

4. Компактный письменный стол

Для работы за ноутбуком время от времени может быть достаточно небольшого стола.

Простые деревянные модели хорошо впишутся в гостиную, особенно если у них есть ящик, куда можно спрятать зарядные устройства, блокноты и мелкие предметы.

Не ограничивайтесь измерением только стола. Должно быть также место для стула и прохода за ним.

5. Крупное декоративное растение

Крупное растение может стать отличным решением для угла, где мебель будет создавать ощущение громоздкости.

Она добавляет высоты, яркости и цвета, а красивая керамическая или терракотовая ваза может гармонично сочетаться с остальным декором.

Однако выбирать растение следует, исходя из освещения и реальных условий под этим углом, а не только по внешнему виду.

6. Низкий комод или закрытый шкаф.

Если у вас мало места для документов, настольных игр или других вещей, небольшой комод может оказаться практичнее открытых полок.

Узкие прямоугольные модели обычно легче установить. Просто убедитесь, что дверцы и ящики полностью открываются.

Поверхность можно просто украсить лампой, вазой или каким-либо художественным предметом.

7. Место для особого предмета

Не каждый угол должен иметь практическое назначение. Если в остальной части комнаты все необходимое есть, угол можно использовать для размещения большой вазы, скульптуры или предмета, имеющего сентиментальную ценность.

Дайте предмету «дышать» и не перегружайте пространство слишком большим количеством декоративных элементов.

Иногда всего один удачно подобранный предмет может придать уголку более завершенный вид и сделать всю комнату более гармоничной.