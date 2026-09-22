Цепочки больше не спутаются: гениальный трюк с коктейльной трубочкой для поездок

Каждый, кто хоть раз собирал украшения в дорогу, знает эту боль: бросил пару тонких цепочек в косметичку, а достал - плотный клубок из узлов, который потом распутываешь иголкой полчаса в номере отеля. Иногда тонкая цепочка при этом ещё и рвётся. Блогеры, снимающие ролики про упаковку чемодана, нашли до смешного простое решение, и стоит оно ноль евро.

Всё, что нужно, - обычная коктейльная трубочка.

Как это работает

Возьмите тонкую цепочку или ожерелье и расстегните замочек. Проденьте цепочку внутрь коктейльной трубочки так, чтобы оба конца с застёжкой торчали снаружи. Застегните замок поверх трубочки - и цепочка окажется зафиксированной по всей длине в прямом положении. Всё, теперь её можно спокойно бросать в косметичку или сумку: путаться там уже нечему.

Подписка на лучшее Самый популярный материал от Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Занимает такая подготовка секунд десять на каждое украшение - несравнимо меньше, чем потом распутывать клубок в отеле. А для особо ценных или любимых цепочек это ещё и страховка от разрыва: тонкие звенья чаще всего лопаются именно тогда, когда вы с силой растягиваете затянувшийся узел.

Если цепочка длинная, трубочку можно подрезать ножницами под нужный размер. Для нескольких украшений берите несколько трубочек - они почти ничего не весят и не занимают места. Толстые цепи в трубочку не пролезут, но им узлы обычно и не грозят - трюк как раз для тонких, которые путаются охотнее всего.

Подойдёт любая трубочка - и жёсткая пластиковая, и та бумажная, что теперь дают в кафе. Кто-то использует и обычные пластиковые соломинки для сока: главное, чтобы диаметр позволял цепочке свободно проходить внутри. А дома этот же приём удобно применять в шкатулке: цепочки в трубочках лежат ровно и не сцепляются друг с другом.

Почему цепочки вообще спутываются

Тонкая цепочка гибкая и состоит из множества мелких звеньев с крохотными зазорами. При тряске в сумке она складывается сама на себя, конец с застёжкой проскакивает в эти зазоры и петли - так рождается узел, который потом сам себя затягивает. Жёсткая трубочка не даёт цепочке сгибаться и перехлёстываться, а значит, узлу просто не из чего образоваться.

Бонус для серёжек

Заодно решается и вечная проблема с потерянными парами. Серьги-гвоздики удобно продеть сквозь дырочки обычной пуговицы и закрепить застёжками с обратной стороны - так вы точно не потеряете вторую серёжку на дне сумки. А парные серёжки-колечки можно застегнуть на одной пуговице рядом.

Мелочь, а нервов в поездке экономит прилично - особенно если украшений с собой несколько. Подборки таких упаковочных трюков в соцсетях собирают сотни тысяч сохранений именно потому, что проблема знакома каждому. А у вас есть свой способ возить украшения без узлов?