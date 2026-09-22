Новый iPhone умеет хранить то, что вы предпочли убрать из кадра: рассказываем о появившейся функции

На фотографии подержанного телефона можно убрать царапину, из кадра с семейного праздника удалить человека, а за окном квартиры нарисовать другой вид. После аккуратной обработки снимок будет выглядеть вполне убедительно. Поэтому даже хорошие фотографии всё чаще вызывают сомнение: перед нами то, что увидела камера, или то, что захотел показать её владелец?

В iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max появилась функция Apple Reference Image. Она позволяет сохранить защищённый исходник и получить из него контрольное изображение для сравнения с основной фотографией. Снимками мы подтверждаем состояние вещей, выбираем жильё и делимся новостями. От доверия к ним зависит гораздо больше, чем впечатление от чужого отпуска.

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iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. В новых моделях появился режим съёмки Reference. Изображение: Apple.

Защита начинается в момент съёмки

Для создания такого снимка нужно заранее включить режим Reference на основной камере. Телефон сохраняет исходные данные изображения с электронной подписью, которая позволяет проверить их происхождение и целостность. По желанию владельца этот исходник обрабатывается в защищённой облачной системе Apple, Private Cloud Compute. Получается контрольная фотография, соответствующая тому, что зафиксировала камера.

Исходное изображение защищают ещё при съёмке, когда его история только начинается. Позже его можно использовать для сравнения, даже если основную фотографию уже обработали.

Можно увидеть, что исчезло из кадра

В приложении «Фото» контрольное изображение можно посмотреть вместе с основной фотографией. На демонстрации Apple из отредактированного кадра исчезают человек на заднем плане и стакан на столе. Сравнение позволяет увидеть эти изменения без догадок по теням, отражениям и странным краям предметов.

При этом удаление лишнего человека с отпускного снимка само по себе не делает автора обманщиком. Для личного альбома такая правка может быть совершенно безобидной. Другое дело, когда фотографией подтверждают чьё-то присутствие на встрече. Одна и та же обработка приобретает разный смысл в зависимости от того, что именно снимком пытаются доказать.

Официальная демонстрация Apple: на контрольном снимке видны человек на заднем плане и стакан, удалённые из отредактированной версии. Изображение: Apple.

Чем это пригодится при обычной покупке

Представим объявление о продаже подержанной вещи. Покупателя интересуют потёртости на корпусе, скол на углу или состояние обивки. Проверяемый оригинал мог бы помочь убедиться, что видимый дефект не убрали при обработке. Продавцу, в свою очередь, было бы проще показать, как выглядел товар в момент съёмки.

Но и здесь одного снимка мало. Царапину можно спрятать за удачным ракурсом, тёмное пятно оставить за краем кадра, а небольшую вмятину снять при таком освещении, что она почти исчезнет. Поэтому фотографии с разных сторон и крупные планы нужных деталей по-прежнему полезны. Защищённый оригинал добавляет уверенности в самом изображении, но не позволяет судить о вещи со всех сторон.

Подлинный снимок тоже может вводить в заблуждение

К настоящей фотографии можно придумать ложную подпись. Снять пустую площадь ранним утром и выдать кадр за доказательство того, что весь день туда никто не приходил. Показать один угол комнаты, оставив за спиной протечку. Для этого вообще не требуется редактор.

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Новая функция помогает установить происхождение изображения, а смысл происходящего приходится выяснять отдельно. Что осталось за кадром, почему человек сделал именно этот снимок, соответствует ли подпись обстоятельствам съёмки? Возможность увидеть оригинал полезна, но эти вопросы от неё не исчезают.

Основная камера iPhone 18 Pro крупным планом. Защита исходного кадра начинается в момент съёмки. Изображение: Apple.

Проверить так любую картинку из интернета не получится

Reference Image относится к снимкам, сделанным в специальном режиме на поддерживаемой камере. Загрузить старое фото или чужую картинку и задним числом получить для неё такой же защищённый исходник нельзя. Поэтому отсутствие контрольного изображения ничего не говорит о честности обычной фотографии.

Для сторонних приложений Apple предусмотрела возможность просмотра таких изображений. Однако это не означает, что функция уже работает во всех мессенджерах и на каждой площадке объявлений. Важна вся цепочка: человек должен правильно снять фотографию, сохранить нужные данные и передать их так, чтобы получатель смог выполнить проверку.

Практический интерес здесь шире покупки нового телефона. Если проверяемые снимки станут привычными, у продавца, очевидца события или автора репортажа появится дополнительный способ подтвердить свои слова. А у того, кто смотрит фотографию, будет больше оснований для решения, чем одна лишь убедительность картинки.

При этом доверие всё равно складывается из деталей. Чёткий снимок, понятное описание, несколько ракурсов и готовность показать важные подробности дополняют друг друга. Защищённый оригинал может стать ещё одной такой деталью, особенно когда от фотографии зависит покупка или чужая репутация.