Разделочная доска как новая: соль и половинка лимона убирают даже пятна от куркумы

Жёлтые разводы от куркумы, въевшиеся следы томатной пасты, серые царапины от ножа - рано или поздно любая разделочная доска начинает выглядеть так, будто её пора выбросить. Но прежде чем нести её в мусор, попробуйте вернуть к жизни двумя копеечными продуктами, которые точно есть на кухне: крупной солью и лимоном.

Этот приём давно живёт в соцсетях, а редакция Tom’s Guide проверила его на реальных «убитых» досках - деревянных и пластиковых. Результат: пятна от куркумы, следы томата и ножевые царапины заметно посветлели, а доски снова стали пригодны для работы.

Пошаговая инструкция

Сначала убедитесь, что доска полностью сухая. Насыпьте на пятна щедрый ровный слой крупной соли - морской или кошерной. Мелкая столовая соль не подойдёт: нужен именно абразив, крупные кристаллы.

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Разрежьте лимон пополам. Возьмите половинку и мякотью вниз втирайте соль в поверхность доски круговыми движениями, слегка нажимая, чтобы выделялся сок. Пройдитесь по всем загрязнённым участкам.

Оставьте эту кашицу из соли и сока на доске примерно на 5 минут. Затем смойте тёплой водой, вытрите насухо полотенцем и поставьте доску сушиться вертикально, чтобы она не повело.

Почему работает такая пара

Здесь снова объединяются два действия. Крупные кристаллы соли работают как мягкий скраб: они механически вычищают грязь и пигмент из микроскопических трещин и пор, куда обычная губка просто не добирается. А лимонная кислота химически разрушает органические красители - тот самый ярко-жёлтый ликопин куркумы и красящие вещества томатов.

Именно поэтому обычное средство для мытья посуды тут бессильно: оно снимает жир с поверхности, но не вытягивает въевшийся пигмент из глубины. Соль и лимон действуют совсем иначе - и потому справляются.

Небольшое предупреждение для деревянных досок: не переусердствуйте с водой и обязательно сушите доску стоя. А после того как она полностью высохнет, дерево полезно раз в какое-то время протереть пищевым минеральным маслом - так оно дольше прослужит и не будет впитывать новые пятна.

Копеечный способ вместо покупки новой доски - заодно и на кухне станет заметно приятнее работать.