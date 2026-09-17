Трюк, расколовший интернет: как хитростью не сесть на среднее место в самолёте

Одно видео набрало больше 22 миллионов просмотров и разделило комментаторов на два лагеря. Одни называют автора гением, другие - обманщиком. Речь о приёме, который позволяет на лоукостах не оказаться зажатым между двумя незнакомцами.

Автор хитрости - австралийский тревел-блогер Джорден Туалли, у которого три миллиона подписчиков в TikTok. Его ролик о том, как обмануть случайную рассадку бюджетных авиакомпаний, разошёлся по соцсетям и вызвал бурную дискуссию. Мы рассказываем, как это устроено, - и сразу предупреждаем о спорной стороне вопроса.

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В чём суть приёма

Многие лоукостеры при бесплатной регистрации раздают места случайным образом и, по наблюдениям пассажиров, охотно сажают людей именно в середину ряда - в расчёте, что те доплатят за место у окна или прохода.

Идея Туалли в том, чтобы «занять» эти средние места раньше системы. Открываете сайт авиакомпании во втором окне браузера, начинаете оформлять бронь на тот же рейс и в схеме салона выбираете средние кресла, вписывая в поля произвольные имена. Система резервирует их за вами на 10–15 минут, пока бронь не оплачена.

В это время вы проходите свою настоящую регистрацию. Средние места уже «заняты» вашей же незавершённой бронью, поэтому автоматика вынуждена посадить вас к окну или проходу. Фейковая бронь через четверть часа аннулируется сама собой.

Важная оговорка

Здесь и кроется причина споров. Формально вы занимаете места, которые в этот момент могут искать другие пассажиры, и вводите систему в заблуждение. Тревел-эксперт Адам Дакворт прямо назвал приём сомнительным с этической точки зрения и добавил, что на практике он занимает больше времени, чем обещано в ролике.

Работает трюк тоже не везде: всё зависит от того, как именно конкретная авиакомпания резервирует места и на сколько «замораживает» неоплаченную бронь. На части перевозчиков схема попросту не сработает.

Так что относиться к этому стоит как к любопытному интернет-феномену, а не как к универсальному совету. Гарантированный и честный способ сесть, где хочется, по-прежнему один - доплатить за выбор места при бронировании.

А как считаете вы - это находчивость или всё-таки нечестная игра? Именно на этом вопросе интернет и не может договориться.