На вас смотрят или снимают? Как распознать очки с камерой

Камера в очках меняет привычный порядок общения: человеку уже не нужно доставать телефон и направлять его на собеседника. Со стороны он может выглядеть так, будто просто слушает. Поэтому вопрос о съёмке возникает даже у тех, кто совершенно не интересуется гаджетами и не собирается покупать умные очки.

Разобраться проще на примере Ray-Ban Meta. У них есть заметные детали и специальный световой сигнал, но ни форма оправы, ни один огонёк не рассказывают обо всех возможностях устройства. Полезно понимать, что именно можно определить взглядом, а о чём лучше спокойно спросить владельца.

1. Что искать на оправе

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Юна Кан (CodeMiko) в Ray-Ban Meta на Open Sauce 2026. Круглые модули у внешних углов линз помогают узнать умную оправу.

Фото: Tessa Bury / Wikimedia Commons, CC BY 4.0

У Ray-Ban Meta небольшие круглые элементы на передней части оправы легко принять за две камеры. Один из них представляет собой объектив, другой служит внешним индикатором съёмки. Это разные детали с разными задачами. Кроме того, внутри оправы есть отдельный индикатор уведомлений, обращённый к владельцу: по его сигналам окружающим судить о съёмке не следует.

Толстые дужки и знакомая форма оправы дают лишь повод присмотреться. У обычных очков тоже бывают похожие детали, а модели других производителей могут работать иначе. Если вы сомневаетесь во время разговора, проще спросить человека, есть ли в его очках камера, чем пытаться незаметно рассмотреть каждую деталь на лице.

2. Что означает белое мигание

Крупный план Ray-Ban Meta: объектив камеры и индикатор находятся по разные стороны оправы. На этом снимке индикатор не горит.

Фото: ItzANormalFioko

Для фото и видео, снимаемых в галерею, Meta описывает следующий сигнал: при фотографии белый индикатор коротко вспыхивает, во время видеозаписи продолжает мигать до её окончания. Поэтому короткий замеченный свет и повторяющееся мигание имеют разный смысл. Описание относится именно к внешнему индикатору на передней части очков.

Звук затвора тоже предусмотрен, однако рассчитан на человека в очках. Ожидать громкого щелчка, который обязательно услышат все рядом, не стоит. Для собеседника внешний свет полезнее звука, но короткую вспышку можно просто пропустить, особенно если в этот момент смотреть в другую сторону.

По данным Meta, начиная со второго поколения её очков камера блокируется, если устройство обнаруживает закрытый индикатор. В июле 2026 года компания также сообщила об обновлении для обнаружения его физического повреждения. Однако речь о срабатывании защиты при обнаруженной помехе или поломке. Считать это безусловной гарантией для любых очков не стоит.

3. Почему погасшего огонька недостаточно

У камеры есть и другие задачи. В актуальном FAQ Ray-Ban прямо указано: в новых моделях при некоторых обращениях к ИИ, использующих камеру, внешний LED не включается. Например, очки могут помочь определить растение. Поэтому отсутствие света ещё не означает, что камера вовсе не используется.

Кроме того, Ray-Ban Meta позволяют передавать изображение с очков собеседнику в видеозвонке WhatsApp или Messenger. Эту возможность Meta представила ещё в 2024 году. Для окружающих здесь существенен сам факт передачи: человек, которого нет в комнате, может видеть происходящее. Вопрос о таком звонке имеет смысл задать отдельно от вопроса о сохранении ролика.

В очках есть и микрофоны для голосовых команд и разговоров. Световой индикатор съёмки не показывает все случаи их использования. Поэтому по одному погасшему огоньку нельзя судить обо всём, что делает устройство. Если впереди личный разговор, прямой вопрос владельцу даст больше ясности.

4. Куда попадает снятое

Съёмка обычного фото или видео в галерею сама по себе не означает публикацию. Meta объясняет, что такие материалы хранятся на очках, затем переносятся на телефон вручную либо через настроенный автоимпорт. Делиться ими пользователь решает отдельно. Между сделанным снимком и публикацией остаётся отдельное действие владельца.

Для человека в кадре различие полезно, но не отменяет его предпочтений. Можно не возражать против семейного снимка и при этом не хотеть, чтобы он появился в открытом аккаунте. Поэтому просьбу не публиковать изображение лучше проговаривать отдельно. А если неприятен уже сам факт съёмки, обсуждать только социальные сети будет недостаточно: сначала стоит попросить остановить запись.

5. Как договориться без неловкости

Посетители у стенда Ray-Ban Meta на выставке Bild Expo 2025 в Нью-Йорке. Вопрос о съёмке проще прояснить прямым разговором. Фото: Tzim78 / Wikimedia Commons

Начать можно с простого вопроса: «В этих очках есть камера? Она сейчас включена?» Если вам не хочется попадать в кадр, так и скажите. При необходимости уточните просьбу: не снимать вас, не показывать во время видеозвонка или выключить устройство на время беседы. Владельцу будет понятнее, что именно вас беспокоит.

Выключенные умные очки можно продолжать носить как обычную оправу. Meta подтверждает наличие выключателя и рекомендует прекращать запись, если человек против. Владельцу, в свою очередь, проще предупредить о съёмке заранее и показать, где загорается индикатор. Это занимает несколько секунд и избавляет собеседника от необходимости гадать.

Очки с камерой могут встретиться вам в гостях, на прогулке или за соседним столиком. Для такого знакомства не нужно изучать все модели и характеристики. Достаточно помнить, где искать объектив, что означает световой сигнал и почему его отсутствие ещё не отвечает на все вопросы.

А правила общения остаются вполне привычными: предупреждать о съёмке, учитывать чужую просьбу не попадать в кадр и отдельно договариваться о публикации. Техника изменила способ держать камеру. Возможность спокойно сказать, что вам некомфортно, от этого никуда не исчезла.