Гибрид, электромобиль или бензин: какой двигатель дешевле именно при вашем пробеге

Спорить о том, что лучше - бензин, гибрид или электричество, - почти бессмысленно, пока не известна одна цифра: сколько километров вы проезжаете за год. При 7000 км экономия на топливе может оказаться слишком маленькой, чтобы оправдать дорогую машину. При 30 000 км арифметика меняется радикально. Мы посчитали три сценария для водителя в Латвии.

Человек заходит в автосалон и видит три похожие машины. Одна бензиновая, вторая гибридная, третья электрическая. Продавец электромобиля говорит об экономии на энергии. Продавец гибрида - о расходе в городе. Бензиновая версия обычно привлекает более простой ценой покупки.

И все трое могут быть правы.

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Потому что главный вопрос звучит не «какой двигатель дешевле?», а «какой двигатель дешевле именно при вашем пробеге и способе зарядки?»

Разница особенно заметна, если сравнить три очень разных типа владельцев: человек проезжает 7000, 15 000 или 30 000 километров в год.

И здесь появляются несколько сюрпризов.

Сначала договоримся, что именно считаем

Чтобы сравнение не превращалось в соревнование случайно выбранных моделей, возьмём условные автомобили одного класса и реалистичные округлённые показатели.

Для расчёта примем:

бензиновый автомобиль - 6,8 л/100 км ;

; обычный полный гибрид без зарядки от розетки - 4,7 л/100 км ;

; электромобиль - 18,5 кВт·ч/100 км.

Для бензина используем условную расчётную цену 1,55 евро за литр. Это не прогноз и не обещание цены на конкретной АЗС: топливо меняется в цене постоянно. Еврокомиссия поэтому публикует Weekly Oil Bulletin с обновляемыми каждую неделю ценами по странам ЕС. citeturn1search0

Для электричества ситуация ещё интереснее. Домашний тариф зависит от договора с поставщиком, а публичная зарядка обычно заметно дороже. В нашем примере домашнюю зарядку считаем по 0,22 евро/кВт·ч.

Для смешанного сценария предположим, что 70% энергии водитель получает дома, а 30% - на публичных станциях примерно по 0,37 евро/кВт·ч.

Это вполне реальный порядок цен: например, Ignitis ON в Латвии весной 2026 года указывал диапазоны 0,25–0,31 евро/кВт·ч для AC, 0,31–0,37 для DC и 0,37–0,43 для HPC-зарядки. citeturn2search0

Главное здесь не конкретный цент, а разница между сценариями.

7000 км в год: бензин ещё рано списывать

Это типичный пробег человека, который живёт в Риге, ездит на работу не каждый день, пользуется автомобилем для магазина, дачи, выходных и нескольких дальних поездок в год.

При наших исходных данных расходы на энергию за год составят примерно:

Тип автомобиля Расход за год Бензин 738 € Гибрид 510 € Электромобиль, в основном дома 343 € Электромобиль, только дома 285 €

На первый взгляд победитель очевиден: электромобиль.

Но именно здесь находится главная ловушка подобных сравнений.

Экономия электромобиля относительно бензинового автомобиля при смешанной зарядке - около 395 евро в год. Относительно гибрида - всего около 167 евро.

Если электрическая версия аналогичной машины после всех скидок стоит, например, на 5000 евро дороже гибридной, одной экономией энергии эту разницу придётся отбивать очень долго.

Поэтому при небольшом годовом пробеге цена покупки становится гораздо важнее цены километра.

Кому здесь выгоден бензин

Водителю, который проезжает 5000–8000 км в год, уже нашёл хороший автомобиль по привлекательной цене и не собирается ездить значительно больше, не стоит автоматически переплачивать несколько тысяч евро только ради меньшего расхода.

Даже дополнительные 2 литра бензина на 100 км при маленьком годовом пробеге превращаются не в финансовую катастрофу, а в несколько сотен евро в год.

Иными словами, при 7000 км дорогая экономичная машина иногда оказывается менее экономичной покупкой.

А когда электромобиль всё-таки выигрывает

Когда разница в цене покупки невелика.

Это особенно актуально в Латвии сейчас. В 2026 году действует новая государственная программа поддержки: обычный постоянный житель страны может получить 4000 евро на новый электромобиль или новый plug-in-гибрид и 3000 евро на подержанный электромобиль. Предусмотрен также бонус 2000 евро при выполнении условий программы за списание старого автомобиля. Для обладателей Latvijas Goda ģimenes apliecība суммы могут быть выше.

Вот почему сравнивать нужно не каталожные цены, а реальную сумму после субсидии и скидки дилера.

Иногда государственная поддержка способна практически уничтожить ценовой разрыв, который при небольшом пробеге делал электромобиль невыгодным.

15 000 км в год: начинается территория гибрида и электромобиля

Теперь возьмём довольно типичный сценарий активного автомобилиста.

При наших исходных данных получаем:

Тип автомобиля Расход за год Бензин 1581 € Гибрид 1093 € Электромобиль, смешанная зарядка 735 € Электромобиль, только дома 611 €

Вот здесь разница уже перестаёт быть мелочью.

Гибрид экономит относительно бензинового автомобиля примерно 488 евро ежегодно.

Электромобиль со смешанной зарядкой - около 846 евро.

А если большая часть зарядки происходит дома, разница приближается к 970 евро в год.

За пять лет это уже тысячи евро.

И именно около такого пробега при выборе автомобиля стоит перестать смотреть только на ценник в салоне и начать считать стоимость владения.

Но у электромобиля появляется новый главный вопрос

Не запас хода.

Не мощность.

И даже не ёмкость батареи.

Главный вопрос звучит так:

Где вы будете его заряжать?

Если вечером автомобиль приезжает домой и подключается к собственной зарядке, электрическая машина получает огромное экономическое преимущество.

Если владелец живёт в многоквартирном доме без доступной зарядки и почти полностью зависит от быстрых публичных станций, арифметика ухудшается.

При цене 0,37 евро/кВт·ч наш условный электромобиль на 15 000 км потребует уже примерно 1027 евро в год.

И внезапно он оказывается совсем рядом с гибридом, которому требуется около 1093 евро на бензин.

Разница - всего около 66 евро в год.

Вот один из самых важных выводов всего сравнения:

Электромобиль без дешёвой зарядки - экономически совсем другой автомобиль, чем тот же электромобиль с розеткой дома.

Поэтому вопрос «сколько стоит электричество?» слишком общий. Нужно спрашивать: сколько будет стоить электричество именно мне?

30 000 км в год: каждый лишний литр начинает стоить дорого

Теперь сценарий человека, который действительно много ездит: живёт за городом, ежедневно добирается на работу, регулярно ездит между городами или использует машину по работе.

Расчёт становится гораздо выразительнее.

Тип автомобиля Расход за год Бензин 3162 € Гибрид 2186 € Электромобиль, смешанная зарядка 1471 € Электромобиль, только дома 1221 €

Разница между бензином и гибридом - почти 1000 евро каждый год.

Между бензином и электромобилем со смешанной зарядкой - около 1690 евро.

При преимущественно домашней зарядке - около 1940 евро.

За пять лет это почти 9700 евро разницы только на энергии.

И здесь уже происходит обратное тому, что мы видели при 7000 км.

При маленьком пробеге дорогая экономичная силовая установка может не успеть себя оправдать.

При большом пробеге дорогим постепенно становится именно дешёвый при покупке автомобиль с высоким расходом.

Неожиданный победитель - обычный гибрид

В автомобильных спорах гибрид часто оказывается где-то посередине: не такой технологичный, как электромобиль, и не такой простой, как обычная бензиновая машина.

Но экономически это очень интересный компромисс.

Особенно для человека, который:

много ездит по городу;

не имеет собственной зарядки;

не хочет планировать поездки вокруг зарядных станций;

хочет снизить расход топлива;

собирается пользоваться автомобилем несколько лет.

Обычный full hybrid не нужно подключать к розетке. В городе он способен значительную часть времени использовать электротягу и рекуперацию, а в дальней поездке ведёт себя практически как привычная машина.

При этом важно не смешивать обычный гибрид и plug-in hybrid.

Plug-in-гибрид имеет более крупную батарею и может проезжать десятки, а у некоторых современных моделей более 100 км на электричестве. Его экономика полностью зависит от того, заряжает ли владелец машину.

Если не заряжает, он фактически возит с собой тяжёлую батарею и сложную двойную силовую установку, не используя их главное преимущество.

Самая дорогая ошибка - купить plug-in-гибрид и не заряжать его

Такой автомобиль выглядит идеальным компромиссом: по городу электричество, в путешествии бензин.

И при правильном использовании действительно может им быть.

Представим человека, который ежедневно проезжает 30–50 км и каждую ночь ставит машину на зарядку. Большинство будничных поездок может вообще обходиться без запуска бензинового двигателя.

Но если тот же автомобиль живёт возле многоэтажки без зарядки и постоянно ездит на бензине, смысл конструкции резко уменьшается.

Поэтому перед покупкой PHEV полезнее узнать не официальный расход топлива в рекламной таблице, а честно ответить себе:

буду ли я подключать эту машину к розетке почти каждый день?

Если ответ «вряд ли», обычный гибрид часто оказывается логичнее.

Есть ещё расходы, которые меняют картину

Наш расчёт намеренно показывает прежде всего стоимость энергии. Но это ещё не полная стоимость владения.

У электромобиля нет моторного масла, свечей зажигания и многих элементов традиционной трансмиссии. Рекуперативное торможение способно уменьшать износ обычных тормозов.

Но появляются другие факторы: состояние дорогостоящей тяговой батареи у подержанной машины, стоимость страховки, особенности ремонта после аварии и потенциально более быстрый износ шин у тяжёлых и мощных моделей.

У гибрида остаётся двигатель внутреннего сгорания со стандартным обслуживанием плюс гибридная система.

У бензиновой машины конструкция привычнее огромному количеству сервисов, но топливо приходится покупать на каждом километре её жизни.

В Латвии есть ещё одна небольшая, но постоянная составляющая: чистые электромобили освобождены от vehicle operation tax.

По отдельности такие расходы могут выглядеть небольшими. За пять–семь лет они уже способны изменить результат на сотни или тысячи евро.

И ещё один фактор, о котором легко забыть: государство может изменить точку окупаемости сразу на несколько лет

Обычно говорят: электромобиль стоит дороже, зато потом экономит.

В Латвии в 2026 году формула уже не настолько проста.

Действующая программа поддержки предусматривает 4000 евро на покупку нового электромобиля или нового внешне заряжаемого гибрида и 3000 евро на подходящий подержанный электромобиль. Государственная программа действует через участвующих в ней продавцов и имеет конкретные требования к автомобилям.

Причём рынок подержанных электромобилей уже достаточно широк: в официальном списке программы встречаются Nissan Leaf, Hyundai Kona, Kia Niro, Volkswagen ID.3, Škoda Enyaq и другие модели в весьма разных ценовых категориях.

По данным EKII, средняя цена выбранных участниками программы подержанных электромобилей составляла около 21 948 евро, новых электромобилей - 35 630 евро, а plug-in-гибридов - 39 049 евро.

Это уже делает вопрос гораздо интереснее, чем простое «электромобиль дороже бензинового».

Иногда после субсидии и дилерских предложений он может оказаться сопоставимым по цене с хорошо оснащённым бензиновым или гибридным автомобилем.

Так что выбирать при 7000, 15 000 и 30 000 км?

Если вы проезжаете около 7000 км в год

Не переплачивайте за экономию автоматически.

Хороший бензиновый автомобиль может оказаться самым рациональным по полной стоимости, особенно если он заметно дешевле альтернатив.

Гибрид имеет смысл при небольшой разнице в цене и преимущественно городской эксплуатации.

Электромобиль становится особенно интересным, если есть домашняя зарядка и государственная поддержка или привлекательная цена покупки.

Если вы проезжаете около 15 000 км

Начинайте считать стоимость владения на 5 лет.

Гибрид уже способен заметно экономить относительно бензина.

Электромобиль при домашней зарядке становится очень сильным вариантом.

Но если заряжаться придётся почти исключительно на коммерческих быстрых станциях, его преимущество по стоимости энергии может почти исчезнуть по сравнению с экономичным гибридом.

Если вы проезжаете около 30 000 км

Расход энергии становится одним из главных критериев покупки.

Разница между 4,7 и 6,8 литра на 100 км превращается примерно в тысячу евро ежегодно.

Электромобиль с дешёвой регулярной зарядкой способен экономить ещё больше.

При таком пробеге уже стоит считать не стоимость автомобиля сегодня, а сколько денег он потребует за следующие пять лет.

Быстрый способ посчитать свою машину

Формула для бензинового автомобиля очень простая:

годовой пробег ÷ 100 × расход топлива × цена литра

Например:

15 000 ÷ 100 × 6,8 × 1,55 = 1581 евро в год.

Для электромобиля:

годовой пробег ÷ 100 × расход кВт·ч × ваша цена электричества

15 000 ÷ 100 × 18,5 × 0,22 = 610,50 евро в год.

Но здесь есть важное слово - ваша цена электричества. Латвийский рынок электроэнергии открыт, и домохозяйства могут выбирать между предложениями продавцов и фиксированной или биржевой ценой. citeturn0search11

Поэтому лучше открыть свой последний счёт за электричество, а не брать красивую цифру из рекламы автомобиля.

Чек-лист перед покупкой

Перед тем как решить, что вам нужен бензин, гибрид или электричество, запишите восемь цифр и ответов:

Сколько километров вы реально проехали за последние 12 месяцев? Посмотрите одометр, а не оценивайте на глаз. Сколько из этого приходится на город? Для гибрида это особенно важно. Можете ли вы регулярно заряжаться дома или на работе? Сколько реально стоит ваш кВт·ч с учётом вашего тарифа? Какой процент зарядок придётся делать на публичных станциях? Какова фактическая цена каждой машины после скидок и государственной поддержки? Сколько будут стоить страховка, налог и плановое обслуживание? Сколько лет вы собираетесь владеть автомобилем?

А после этого сделайте последний расчёт:

цена покупки + энергия за весь срок владения + налоги + обслуживание + страховка − предполагаемая цена продажи.

Именно эта цифра гораздо ближе к настоящей цене автомобиля, чем сумма на табличке в автосалоне.

Вывод

У спора «бензин, гибрид или электромобиль» нет одного победителя.

При 7000 км в год цена покупки часто важнее экономии топлива.

При 15 000 км гибрид и электромобиль начинают отыгрывать более высокую цену за счёт эксплуатации.

При 30 000 км каждый лишний литр топлива или дорогой киловатт превращается в серьёзные деньги.

Но самый важный водораздел проходит даже не между бензином и электричеством.

Он проходит между двумя владельцами одного и того же электромобиля: один заряжается ночью дома, другой почти каждый раз едет на быструю публичную станцию.

У них одинаковая машина - и совершенно разная экономика.