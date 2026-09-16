Продукт просрочен, но его не всегда нужно выбрасывать: смотрим на одну надпись

Продукт с истекшей датой на упаковке не всегда нужно сразу отправлять в мусорное ведро. Все зависит от того, что именно написано рядом с этой датой: одни продукты после нее действительно становятся небезопасными, а другие могут лишь немного потерять во вкусе или текстуре. Разница скрывается в двух обозначениях - «употребить до» и «рекомендовано до». На первый взгляд они похожи, но смысл у них совершенно разный.

«Употребить до»: после этой даты рисковать не стоит

Надпись «употребить до», ставят на продуктах с коротким сроком хранения. Это последний день, когда продукт считается безопасным для употребления при соблюдении условий хранения.

«После этой даты употреблять продукт в пищу нельзя», - подчеркивает эксперт отдела надзора за распространением продуктов.

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Такую маркировку можно встретить на свежем мясе и рыбе, фарше, свежих молочных продуктах, готовых блюдах и других охлажденных продуктах, которые быстро портятся. Причем внешний вид здесь не всегда способен подсказать правду: куриное филе может выглядеть совершенно нормально и не иметь неприятного запаха, но после указанной даты его все равно нельзя считать безопасным.

«Рекомендовано до»: речь уже о качестве

С маркировкой «рекомендовано до» - ситуация другая. Эта дата указывает период, до которого производитель гарантирует сохранение привычных вкуса, запаха, консистенции и других качественных характеристик продукта при правильном хранении.

После нее продукт может стать менее хрустящим, потерять часть аромата или немного изменить текстуру. Но сама по себе прошедшая дата еще не означает, что еда испортилась или стала опасной.

Такую надпись часто можно увидеть на макаронах, рисе, муке, крупах, кофе, чае, консервах и других продуктах с длительным сроком хранения.

Что проверить перед тем, как съесть продукт

Если на упаковке указано «рекомендовано до», после этой даты продукт во многих случаях все еще можно употреблять. Но сначала стоит убедиться, что он хранился правильно, упаковка осталась целой, а сам продукт не приобрел подозрительный вид или запах.

Плесень, необычный запах, заметные изменения внешнего вида или любые сомнения в качестве - достаточная причина отказаться от продукта. Экспериментировать с едой в такой ситуации не стоит.

Как сократить количество выброшенных продуктов

Разобраться с датами полезно еще до покупки. Если продукт имеет короткий срок хранения, стоит заранее оценить, получится ли использовать его вовремя.

Есть и другой способ продлить срок хранения продуктов с маркировкой «употребить до»: их можно заморозить до наступления указанной даты. После ее окончания продукт уже нельзя ни готовить, ни замораживать - даже если он выглядит и пахнет вполне нормально.

Поэтому, обнаружив в холодильнике сыр, йогурт или сметану с недавно прошедшей датой, сначала стоит посмотреть не на саму цифру, а на формулировку рядом с ней. «Рекомендовано до» говорит прежде всего о качестве, а «употребить до» - о безопасности.

Эта небольшая разница помогает не выбрасывать продукты без необходимости и одновременно не рисковать здоровьем там, где срок действительно имеет критическое значение.