Камень прилетел в стекло? Трещину можно попытаться убрать самостоятельно

Трещина на лобовом стекле выглядит как серьезная неприятность, но в некоторых случаях повреждение удается восстановить без замены стекла. Чаще всего дефект появляется после удара камня, вылетевшего из-под колес встречного автомобиля, хотя причиной может стать и резкий перепад температуры.

Для ремонта используют специальные полимеры, которые заполняют поврежденный участок и после затвердевания делают трещину значительно менее заметной. Но прежде чем браться за работу, важно понять, насколько конкретный дефект вообще подходит для такой реставрации.

Что понадобится для ремонта

Сегодня продаются готовые наборы для восстановления автостекол, в том числе на китайских торговых площадках. Они стоят сравнительно недорого и обычно уже содержат необходимые инструменты, однако качество полимеров может отличаться от заявленного.

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Для более продолжительного результата используются специализированные составы для ремонта автостекол, например Pit Filler, Long Crack или Delta Kits. Помимо полимера разной вязкости понадобятся светопрозрачные целлулоидные пластинки.

Из инструментов пригодятся бормашина с алмазными коническими бурами, скрайбер для разметки отверстия, лезвие-скребок, расширитель трещины с присосками на рейке и УФ-лампа.

Сначала нужно оценить повреждение

Перед ремонтом стекло необходимо внимательно осмотреть. В идеале стоит показать его специалисту: мастер сможет определить, имеет ли смысл реставрация или повреждение настолько серьезное, что разумнее заменить лобовое стекло.

Автомобильные лобовые стекла делают из триплекса. На них можно встретить маркировку L или WL, а сами повреждения бывают разными: от обычных сколов и выбоин до односторонних или двусторонних трещин.

Отдельная разновидность - лучевидные повреждения, которые напоминают звезду или паутинку. Бывают и комбинированные дефекты, когда в одном месте сочетаются скол, выбоина и несколько трещин.

Точно предсказать результат ремонта без осмотра сложно. Видимость следов после восстановления и количество необходимого материала зависят от характера повреждения.

Как заполняют трещину полимером

Рассмотрим распространенный вариант, когда в нижнем правом углу стекла находится место удара в форме «подковы» или «бычьего глаза», от которого отходит односторонняя трещина. В описанном примере сначала остановили дальнейшее распространение повреждения: в его крайней точке просверлили отверстие и заполнили его специальным инжектором под давлением.

Перед началом работы поверхность вокруг повреждения необходимо тщательно очистить и насухо протереть. При необходимости можно использовать моющее средство.

Сам полимер наносят в определенной последовательности. Сначала заполняют трещину, затем место ее остановки и только после этого - участок первоначального удара.

Полимер наносят постепенно, двигаясь от шелкографии к месту, где трещина была остановлена. Если повреждение достаточно хорошо раскрыто и расширитель не нужен, состав можно заливать непосредственно в трещину.

Иногда полимер остается на поверхности, не проникая в отдельный участок повреждения. В такой ситуации используют продавливание с обратной стороны: со стороны салона слегка надавливают пальцем на место, где образовался застой. Полимер после этого должен начать просачиваться в трещину.

Почему важно не оставлять воздух внутри

После заполнения участка его нужно сразу закрыть, чтобы при продавливании внутрь снова не попал воздух. Для этого целлулоидную полоску смазывают полимером и накрывают ею обработанную поверхность.

Удобнее заранее нарезать пластинки на небольшие кусочки длиной примерно 5–7 сантиметров. Так их проще использовать по мере продвижения работы.

Полимер необходимо наносить непрерывно, не оставляя незаполненных участков. Микропузырьки хорошо заметны на свету, и если они появились, проблемную зону нужно повторно пройти составом, при необходимости снова слегка надавливая на стекло с обратной стороны.

Особенно осторожно приходится работать возле заранее зафиксированных концов трещины. Здесь воздух выходит сложнее, а чрезмерное давление может привести к тому, что повреждение продолжит распространяться.

Есть еще один важный момент: нельзя допускать высыхания полимера на поверхности, которая заполнена не полностью. Такая ошибка способна испортить результат всей работы.

Финальный этап - УФ-лампа

Если все прошло удачно, восстановленная трещина должна стать максимально прозрачной и практически незаметной с разных углов обзора. После этого обработанный участок вместе с пластинками просушивают под УФ-лампой.

Когда полимер полностью высохнет, пластинки снимают по одной, аккуратно поддевая их скребком. Остатки состава со стекла нужно счищать вдоль направления трещины - так меньше риск оставить заметные следы ремонта.

Полностью скрыть повреждение удается не всегда. Итоговое качество зависит от типа и характера трещины, однако грамотная реставрация во многих случаях позволяет значительно уменьшить видимость дефекта и обойтись без покупки и установки нового стекла.