В вашем iPhone уже спрятан сканер документов - и большинство годами о нём не подозревают

Нужно срочно отправить скан договора, чека или справки из поликлиники, а специального приложения под рукой нет? Не надо ничего скачивать и уж тем более фотографировать документ криво под углом. Полноценный сканер уже встроен в ваш iPhone - и прячется он там, где искать его никто не догадывается: в обычных «Заметках».

Об этой функции регулярно вспоминают в подборках скрытых возможностей iOS, и каждый раз реакция одна: «Как, и это всё время было тут?» Многие годами держат ради этого отдельные приложения, часть из которых ещё и просит денег за подписку.

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Как отсканировать документ

Откройте приложение «Заметки» и создайте новую заметку. Нажмите на значок камеры или скрепки над клавиатурой и выберите пункт «Отсканировать документы».

Наведите камеру на лист - телефон сам распознает края документа и сделает снимок (можно оставить автоматический режим или нажать затвор вручную). Дальше iPhone автоматически обрежет всё лишнее и выровняет картинку. Останется подтвердить - и скан сохранится прямо в заметке.

Готовый документ можно тут же отправить по почте или в мессенджере как аккуратный PDF, а при желании - ещё и подписать пальцем прямо на экране.

Почему это лучше обычного фото

Фотография документа почти всегда получается с перекосом, тенями и лишним фоном стола. Встроенный сканер решает это сам: он определяет границы листа и корректирует перспективу, поэтому на выходе получается ровный, читаемый документ - по качеству близкий к настоящему сканеру, а не смятый снимок.

Плюс это бесплатно и всегда под рукой: не нужно ставить сторонние приложения, регистрироваться и терпеть рекламу. Один раз попробовав, вы, скорее всего, удалите пару лишних программ с телефона.

Мелочь, которая экономит нервы в самый неподходящий момент - когда скан нужен ещё пять минут назад. А вы знали про эту функцию?