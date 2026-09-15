Старый ноутбук можно пока не менять: что продлила Microsoft

Исправный ноутбук жалко менять только потому, что его операционная система перестала получать обычную поддержку. Особенно если он по-прежнему открывает документы, справляется с видеозвонками и позволяет спокойно заниматься домашними делами. Для части владельцев таких компьютеров появилось дополнительное время: потребительская программа обновлений безопасности Windows 10 теперь действует до 12 октября 2027 года.

Для семейного бюджета это возможность отложить заметный расход. Но сначала стоит разобраться с конкретным устройством. Одному ноутбуку достаточно подключить дополнительные обновления, другому доступен бесплатный переход на Windows 11, третий уже требует ремонта. Начать полезнее с этой проверки, чем с просмотра новых моделей в магазине.

1. Что именно продлила Microsoft

Фото: Dell / Unsplash

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Обычная поддержка Windows 10 завершилась 14 октября 2025 года. Компьютеры после этого продолжают работать, однако условия обслуживания системы изменились. Программа дополнительных обновлений, сокращённо ESU, предусматривает критические и важные исправления безопасности, без новых функций и технической поддержки. Уже подключённым пользователям продление оформляется автоматически.

Такая отсрочка полезна, если компьютер устраивает вас в повседневной работе. Обновления исправляют определённые недостатки защиты, но не ускоряют ноутбук и не заменяют осторожность с подозрительными письмами и файлами. Зато появляется время спокойно перенести документы, проверить нужные программы и спланировать следующую покупку.

2. Когда покупка нового ноутбука может подождать

Официальный пример окна PC Health Check: проверка совместимости запускается кнопкой Check now («Проверить сейчас»). Скриншот: Microsoft. Used with permission from Microsoft.

Начать разумно с проверки совместимости. Официальное приложение PC Health Check показывает, соответствует ли компьютер требованиям Windows 11, и объясняет причины отказа. Запустите его и нажмите «Проверить сейчас». Если проверка пройдена, покупать новый компьютер ради одной только системы, возможно, вообще не потребуется.

Если ноутбук подходит, сам переход с совместимой Windows 10 может быть бесплатным. Проверить предложение можно в Центре обновления Windows. Если совместимости нет, а привычные задачи выполняются нормально, есть смысл запланировать замену позже. При этом оценивать стоит реальное удобство: хватает ли скорости, памяти и времени работы от батареи именно вам.

3. Где проверить участие и подключить обновления

Фото: Vardan Papikyan / Unsplash

Откройте «Параметры», затем «Обновление и безопасность» и «Центр обновления Windows». На подходящем устройстве появится ссылка для подключения ESU. Среди требований: Windows 10 версии 22H2 с последними обновлениями и взрослая учётная запись Microsoft с правами администратора. Подходят, в частности, обычные домашние выпуски Home и Pro.

Речь идёт о личных домашних компьютерах: потребительские условия нельзя переносить на рабочие устройства организаций. Перед настройкой полезно проверить, к какой учётной записи у вас действительно есть доступ. Особенно это касается семейного ноутбука, который когда-то настраивал другой человек. Заранее восстановленный доступ избавит от остановки посреди оформления и пригодится при последующем переносе данных.

4. Нужно ли платить за дополнительные обновления

Фото: Dell / Unsplash

Подключение к программе не обязательно требует оплаты. Microsoft предлагает несколько вариантов, а доступные именно вам условия можно посмотреть в Центре обновления Windows. Откройте предложение о подключении и проверьте, есть ли бесплатный способ. Для оформления понадобится учётная запись Microsoft, поэтому заранее убедитесь, что помните пароль и можете в неё войти. У бесплатного варианта могут быть дополнительные условия, например сохранение входа в Windows через ту же учётную запись. Их важно соблюдать и после подключения, чтобы обновления продолжали приходить. Если выбираете платный вариант, ориентируйтесь на итоговую сумму, показанную на вашем компьютере. Сначала стоит разобраться с бесплатной возможностью: если её условия вам подходят, платить за ту же защиту незачем.

5. Как подготовиться к следующему переходу

Фото: Ian Powell / Unsplash

Если Windows 11 уже предлагается для вашего устройства, выделите время на подготовку обновления. Microsoft рекомендует заранее сохранить резервные копии файлов. Отдельно проверьте на сайтах производителей совместимость нужных приложений и подключённой техники. Это особенно полезно, когда дома годами используют один принтер или программу, которую давно не переустанавливали.

При переносе на другой компьютер документы и фотографии можно скопировать на внешний накопитель. Проверьте также рабочий стол, загрузки и папки, созданные вне стандартных каталогов. После копирования откройте накопитель и убедитесь, что файлы на месте, затем безопасно извлеките его. Сохранение данных лучше закончить до любых серьёзных изменений системы.

Если компьютер регулярно мешает обычным делам, неожиданно выключается или требует всё более дорогого ремонта, продление обновлений само по себе проблему не решит. Попросите оценить неисправность и стоимость её устранения, прежде чем вкладываться в детали. Возможность получить исправления безопасности и разумность дальнейших расходов на конкретный ноутбук следует рассматривать отдельно.

Используйте отсрочку для простых домашних дел с компьютером: разберите важные файлы, проверьте резервную копию и запишите программы, без которых не обходитесь. Заодно станет яснее, что именно не устраивает в ноутбуке. Одно дело, когда раздражает потёртый корпус, и совсем другое, когда обрывается каждый второй видеозвонок.

Если устройство исправно, подключённые обновления дают возможность ещё поработать на нём и выбрать удобный момент для замены. Только внесите 12 октября 2027 года в свои планы заранее. К этому сроку лучше уже понимать, перейдёте ли вы на Windows 11 на нынешнем компьютере или перенесёте всё необходимое на новый.