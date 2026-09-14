Ремонтировать холодильник или покупать новый: как посчитать

Поломка холодильника быстро превращает спокойный выбор в срочную покупку. Продукты нужно где-то хранить, мастер называет сумму, в магазине обещают экономию электричества. На этом фоне легко сравнить стоимость ремонта с ценником понравившейся модели и принять решение за несколько минут. Но у обоих вариантов есть расходы, которые в таком сравнении остаются за скобками.

Разобраться помогает небольшой расчёт: сколько придётся заплатить сейчас и сколько будет стоить электричество за выбранный срок. Затем к цифрам нужно добавить состояние старого холодильника, доступность ремонта и потребности семьи. Универсальный совет менять технику, когда ремонт достигает половины её цены, не учитывает слишком много важных подробностей. Одинаковая сумма может быть разумной для одного холодильника и неудачной тратой для другого.

1. Узнайте полную стоимость ремонта

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Начните с диагностики и понятной сметы. В ней должны быть учтены выезд, работа, детали и НДС, если он начисляется. Уточните, зачтут ли стоимость диагностики в оплату ремонта: одну и ту же услугу легко случайно прибавить дважды. Предварительная цена по телефону помогает сориентироваться, но окончательное решение лучше принимать после того, как установлена причина неисправности.

Попросите объяснить, что именно заменят, сколько времени займёт работа и какая гарантия предусмотрена на неё и на деталь. Если после разборки сумма может вырасти, заранее договоритесь о согласовании дополнительных расходов. Полезно также понять, решает ли предложенный ремонт выявленную проблему полностью или мастер уже видит другие неисправности, требующие отдельной оплаты.

Если холодильник куплен недавно, сначала проверьте документы и обратитесь к продавцу. На новые товары, купленные у компании в ЕС, действует как минимум двухлетняя законная гарантия. Она распространяется на недостатки товара, за которые отвечает продавец. Поэтому до оплаты стороннего мастера стоит выяснить, возможен ли бесплатный ремонт в вашем случае.

2. Узнайте, сколько стоит замена со всеми услугами

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Подберите замену, которая действительно подходит семье: с сопоставимым полезным объёмом холодильной и морозильной камер и нужными функциями. Сравнение дорогого ремонта с самым маленьким холодильником из распродажи мало о чём говорит, если в него не поместятся привычные запасы. Переплачивать за существенно больший объём тоже необязательно, когда старого вам хватало.

К цене добавьте доставку, подъём, установку, перенавешивание дверей и вывоз старого прибора, если за эти услуги нужно платить отдельно. Для встроенной модели уточните стоимость демонтажа и монтажа мебельного фасада. Спросите, что входит в указанную доставку: привезти коробку к подъезду и поставить холодильник на кухню могут оказаться разными услугами.

До заказа измерьте место установки, дверные проёмы и путь через коридор. Проверьте по инструкции выбранной модели необходимые зазоры и пространство для открывания дверей и выдвижения ящиков. Холодильник подходящей ширины ещё не обязательно удобно встанет возле стены. Если нужны переделки мебели, их стоимость тоже относится к покупке и должна попасть в расчёт.

3. Переведите расход электричества в евро

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На европейской энергомаркировке смотрите прежде всего годовое потребление в кВт·ч. Умножьте его на цену одного кВт·ч, и получите ориентировочные расходы за год. Указанная в ваттах мощность для этого расчёта не подходит: холодильник работает в разных режимах. Буква класса помогает сравнивать технику, но старые обозначения вроде A+++ нельзя напрямую сопоставлять с нынешней шкалой от A до G, введённой в 2021 году.

Для старого прибора нужен расход при нормальной работе. Данные из его документации можно взять за приближение, понимая, что реальные условия отличаются от стандартных испытаний. Если есть достоверные измерения исправного холодильника за достаточно длительный период, они помогут уточнить оценку. Потребление неисправного прибора не стоит автоматически переносить на годы после ремонта.

Цену электричества возьмите из своего счёта, включая переменные начисления, которые зависят от количества использованных кВт·ч. Фиксированную ежемесячную плату не добавляйте: замена холодильника её не уменьшит. Например, при общей переменной стоимости 0,25 евро за кВт·ч разница в 200 кВт·ч даст 50 евро экономии за год. При другом тарифе результат изменится.

4. Сравните два варианта на одном примере

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Возьмём условные цифры, которые показывают способ расчёта, а не цены магазинов или характеристики конкретных моделей. Ремонт со всеми расходами стоит 180 евро. Подходящий новый холодильник стоит 600 евро, ещё 50 евро потребуют доставка и сопутствующие услуги. Старый прибор после ремонта расходует 350 кВт·ч в год, новый расходует 150 кВт·ч. Тариф примем равным 0,25 евро за кВт·ч. Для сравнения предположим, что оба прибора исправно работают следующие пять лет.

При ремонте старого холодильника первоначальные расходы составят 180 евро. Электричество обойдётся в 87,50 евро за год, или в 437,50 евро за пять лет. Вместе с ремонтом это 617,50 евро за пять лет.

При покупке нового холодильника первоначальные расходы составят 650 евро с учётом доставки и сопутствующих услуг. На электричество уйдёт 37,50 евро за год, или 187,50 евро за пять лет. Общая сумма составит 837,50 евро за пять лет.

За пять лет ремонт вместе с электричеством обойдётся в 617,50 евро, покупка с электричеством в 837,50 евро. Доплата за замену составляет 470 евро, а ежегодная экономия электричества составляет 50 евро. Только за счёт этой экономии доплата вернулась бы за 9,4 года. Однако расчёт не позволяет утверждать, что старый холодильник действительно проработает столько времени.

Если при тех же условиях ремонт стоит уже 450 евро, его пятилетняя сумма вырастет до 887,50 евро. Покупка окажется дешевле на 50 евро. Пять лет здесь выбраны для сравнения и не являются обещанием оставшегося срока службы. Расчёт предполагает постоянный тариф и исправную работу обоих приборов; будущие поломки и дополнительные ремонты в него не включены.

5. Оцените состояние и цену ожидания

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Возраст холодильника полезно учитывать вместе с его историей. Один прибор много лет обходился без вмешательств, другой уже несколько раз требовал ремонта. Посмотрите на состояние дверей, уплотнителей, полок и корпуса, обсудите с мастером обнаруженные проблемы. Хорошо прилегающие уплотнители важны для нормальной работы, а общий износ может сделать даже сравнительно недорогой ремонт менее привлекательным.

Уточните наличие детали и реальную дату ремонта, затем сравните её со сроком доставки подходящей замены. Несколько дней ожидания проще перенести, если есть второй холодильник; без него выбор может оказаться другим. Для новой модели также полезно узнать, куда обращаться при неисправности и как организован сервис. Ни молодость прибора, ни доступность запчастей не гарантируют отсутствие поломок, но эти сведения помогают оценить возможные неудобства.

Самая полезная цифра в таком сравнении появляется после того, как обе суммы собраны целиком. Тогда становится видно, покупаете ли вы заметное снижение будущих расходов или главным преимуществом новой техники будут нужный объём, удобство и избавление от накопившихся неисправностей. За эти преимущества тоже можно осознанно заплатить, не называя их экономией электричества.

Сохраните смету ремонта и расчёт покупки рядом. Если разница невелика, больший вес получают состояние холодильника, сроки и ваш бюджет сегодня. Если ремонт заметно дешевле и устраняет понятную неисправность, у него есть финансовый смысл. Так будет проще понять, какая сумма нужна сейчас и за что вы готовы заплатить.