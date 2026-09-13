Хотели сэкономить на перелете, а получили три пересадки: тестируем возможности ИИ

Искусственный интеллект действительно способен заметно ускорить поиск перелета. Он может перебрать множество вариантов, предложить соседние аэропорты и подсказать даты, на которые билеты стоят дешевле. Но самый привлекательный результат иногда оказывается маршрутом с самостоятельной пересадкой, ночевкой в терминале или необходимостью покупать новый билет, если первый самолет задержится.

Главное здесь - понимать границы возможностей ИИ. Обычный чат-бот может придумать удобную комбинацию рейсов, но без доступа к актуальной системе бронирования он не знает, сколько билет стоит прямо сейчас и остались ли места по этому тарифу. Найденный вариант нужно перепроверять в поисковике с актуальными ценами, а затем желательно открыть сайт самой авиакомпании.

Чем конкретнее запрос, тем меньше авиационного квеста

Фраза «найди самый дешевый билет из Риги в Таиланд» звучит логично, но для ИИ она слишком расплывчатая. В ответ вполне может появиться маршрут с несколькими пересадками, долгим ожиданием или сменой аэропорта.

Подписка на лучшее Самый популярный материал от Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Гораздо полезнее сразу задать ограничения: указать месяц поездки, продолжительность отдыха, максимальное количество пересадок, допустимое время ожидания и необходимость зарегистрированного багажа. Можно отдельно попросить исключить самостоятельные стыковки и варианты, где придется менять аэропорт.

Есть и другие полезные условия. Например, стоит попросить проверить даты за несколько дней до и после предполагаемого вылета, сравнить Ригу, Вильнюс и Таллин, рассмотреть несколько аэропортов назначения и отдельно показать общую продолжительность поездки.

Если маршрут проходит через другую страну, полезно попросить отметить варианты, где потенциально нужна транзитная виза. А если ради дешевого билета предлагается ехать в соседний город или аэропорт, ИИ можно попросить сразу учесть стоимость этого переезда.

Иногда достаточно подвинуть дату на пару дней

Самая заметная экономия может обнаружиться вовсе не благодаря искусственному интеллекту. Часто решающим фактором становится гибкость дат.

Билет на соседний день иногда оказывается значительно дешевле. После предварительного поиска стоит открыть календарь цен или график стоимости в Google Flights либо другом поисковике и посмотреть, что происходит вокруг выбранной даты. При необходимости можно включить уведомления об изменении цены.

Слово Cheapest лучше воспринимать с осторожностью

Особенно внимательно стоит смотреть на предложения, помеченные как самые дешевые. Низкая цена может означать длинную пересадку, самостоятельный трансфер или прилет в другой аэропорт.

И здесь начинается самое интересное. Внешне маршрут может выглядеть совершенно обычным, хотя на деле между двумя рейсами пассажиру придется самостоятельно организовать целую маленькую экспедицию.

Один платеж не всегда означает один билет

Самая неприятная ловушка - self-transfer, то есть самостоятельная пересадка. Маршрут может отображаться как единая поездка, а деньги списываются одной операцией, однако фактически за ним стоят несколько независимых билетов.

Если первый самолет задержится и следующий рейс будет пропущен, вторая авиакомпания обычно не обязана бесплатно пересаживать пассажира. Для нее это будет просто неявка на рейс.

При такой стыковке может понадобиться забрать багаж, пройти паспортный и таможенный контроль, покинуть транзитную зону, заново зарегистрироваться и пройти досмотр. В некоторых случаях понадобится еще и право на въезд в страну пересадки.

Нормальная пересадка устроена иначе

При защищенной пересадке сегменты входят в одну подтвержденную бронь. Если первый рейс задерживается, у пассажира гораздо больше защиты: перевозчик обычно должен помочь добраться до конечного пункта другим маршрутом.

Именно поэтому перед покупкой важно смотреть не на количество платежей, а на условия бронирования. Нужно проверить, одна ли это бронь, указано ли protected connection или self-transfer, потребуется ли получать багаж и кто отвечает за новый билет, если первый рейс задержится.

Четыре часа между рейсами могут оказаться совсем не четырьмя часами

Еще одна хитрость - разные аэропорты одного города. Такой вариант особенно легко пропустить в крупных городах вроде Лондона, Парижа, Нью-Йорка или Токио.

На экране может быть написано, что между рейсами четыре часа. Но если прилет происходит в один аэропорт, а следующий самолет отправляется из другого, придется пройти необходимые формальности, забрать багаж и добраться через город до следующего терминала. Потом снова регистрация и досмотр.

Проверять стоит именно трехбуквенные коды аэропортов. Название города здесь недостаточно.

С визами ИИ лучше не спорить

Чат-бот может подсказать, что для пересадки потенциально требуется транзитная виза. Но принимать такой ответ за окончательное решение рискованно.

Требования зависят от гражданства, документа, аэропорта, длительности пересадки и того, придется ли покидать транзитную зону. Проверять эту информацию нужно на государственных сайтах страны пересадки, у авиакомпании или через IATA Travel Centre.

Цена в поиске - еще не цена поездки

Еще одна причина не радоваться первой найденной цифре - дополнительные услуги. В базовый тариф могут не входить зарегистрированный багаж, выбор места, питание и даже полноценная ручная кладь.

Допустим, поисковик показывает билет за 420 евро. После добавления багажа и других необходимых услуг он вполне может оказаться дороже варианта за 480 евро, где все это уже включено.

Перед оплатой стоит проверить размеры ручной клади на каждом сегменте, наличие багажа на всех рейсах, условия возврата и изменения билета, а также возможную комиссию посредника.

Последняя проверка - сайт авиакомпании

Когда подходящий маршрут найден, его стоит полностью повторить на сайте перевозчика: от города отправления до конечного пункта. Даже если в перелете участвуют несколько авиакомпаний, иногда весь маршрут можно оформить одной бронью.

Если посредник предлагает лишь небольшую экономию, прямая покупка часто оказывается удобнее в случае изменения расписания, отмены или возврата денег. Особенно это важно для сложных маршрутов с несколькими пересадками.

ИИ в таком случае лучше использовать как помощника по поиску, а не как кассира и страховщика одновременно. Он отлично помогает увидеть варианты, которые легко пропустить вручную. Но перед нажатием кнопки «Оплатить» все самое важное все-таки стоит проверить самостоятельно.