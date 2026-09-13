Даете кому-то свой телефон? 3 скрытые функции смартфона, которые стоит включить прямо сейчас

Мы пользуемся смартфоном каждый день, но большая часть его возможностей так и остаётся где-то глубоко в настройках. Между тем некоторые из них решают вполне реальные проблемы: не дают постороннему человеку заглянуть куда не следует, предупреждают о дверном звонке или плаче ребёнка и позволяют пользоваться переводчиком даже там, где нет интернета.

Вот три функции iPhone и Android, которые стоит знать - даже если вы совершенно не интересуетесь технологиями.

1. Даете кому-то телефон? Оставьте доступ только к одному приложению

Знакомая ситуация: знакомый просит телефон, чтобы посмотреть фотографию, ребёнок хочет включить мультфильм, а человеку рядом нужно срочно сделать звонок.

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И вроде бы ничего страшного. Но фактически вместе со смартфоном вы отдаёте доступ к фотографиям, сообщениям, почте и другим приложениям.

Оказывается, телефон можно временно «запереть» внутри одного приложения.

На iPhone

Функция называется «Гид-доступ».

Откройте:

«Настройки» → «Универсальный доступ» → «Гид-доступ»

Включите функцию и задайте код-пароль. При желании для выхода из режима можно использовать Face ID или Touch ID.

После этого откройте приложение, которое хотите оставить доступным, и трижды нажмите боковую кнопку iPhone. На моделях с кнопкой Home используется тройное нажатие этой кнопки.

Запустите «Гид-доступ» - и человек сможет пользоваться выбранным приложением, но не сможет просто перейти, например, в вашу галерею или мессенджер.

Apple позволяет дополнительно ограничить отдельные кнопки и даже участки экрана.

На Android

Здесь похожая функция называется «Закрепление приложения» или «Закрепление экрана». Названия пунктов меню могут немного отличаться в зависимости от марки телефона.

На многих устройствах путь выглядит примерно так:

«Настройки» → «Безопасность» → «Закрепление приложения»

После включения функции откройте нужное приложение, перейдите к списку недавно запущенных приложений, нажмите на его значок и выберите «Закрепить».

Чтобы выйти из закреплённого приложения, понадобится PIN-код, пароль или графический ключ.

Google прямо приводит такой пример использования: закрепить приложение и после этого передать смартфон другому человеку - тот сможет пользоваться только им.

Когда пригодится: если даёте смартфон ребёнку, показываете кому-то фотографии, позволяете воспользоваться браузером или хотите просто не переживать, что случайный свайп откроет что-то личное.

2. Телефон может услышать дверной звонок, плач ребёнка и сигнализацию

У смартфона есть ещё одна необычная способность: он может не только слушать голосовые команды, но и распознавать определённые звуки вокруг.

Например, вы готовите на кухне в наушниках, работаете в дальней комнате или включили музыку достаточно громко. Телефон может заметить, что кто-то позвонил в дверь, и показать уведомление.

На iPhone

Откройте:

«Настройки» → «Универсальный доступ» → «Распознавание звуков»

Включите функцию, а затем отметьте звуки, которые iPhone должен распознавать.

Среди доступных вариантов могут быть дверной звонок, сирена, пожарная сигнализация, плач ребёнка и другие бытовые звуки.

Когда телефон распознает выбранный звук, он отправит уведомление.

Есть важная оговорка: Apple специально предупреждает, что эту функцию нельзя считать полноценной системой безопасности. В чрезвычайной ситуации полагаться только на смартфон не стоит.

На Android

У Google функция называется Sound Notifications - «Уведомления о звуках».

На Pixel и некоторых других смартфонах она уже встроена. На части устройств может потребоваться приложение Google Live Transcribe & Notifications.

Ищите:

«Настройки» → «Специальные возможности» → «Уведомления о звуках»

Телефон умеет распознавать, среди прочего, пожарную сигнализацию, сирены, плач ребёнка, лай собаки, стук в дверь, дверной звонок, сигналы бытовой техники и даже звук текущей воды.

Уведомление можно дополнить вибрацией или вспышкой камеры. Google также отмечает, что анализ звуков выполняется непосредственно на устройстве.

Когда пригодится: в наушниках, во время работы из дома, при уходе за маленьким ребёнком или просто если дверной звонок плохо слышно из дальней комнаты.

3. Перед поездкой скачайте язык - переводчик будет работать без интернета

Самое неприятное место для обнаружения, что мобильного интернета нет, - чужая страна.

Вы стоите перед меню на незнакомом языке, пытаетесь разобраться в билетном автомате или хотите спросить дорогу, а телефон показывает крутящийся значок загрузки.

Этого можно избежать заранее: нужные языки можно скачать прямо в смартфон.

На iPhone

В актуальных версиях iOS откройте:

«Настройки» → «Приложения» → «Перевод» → «Языки»

Нажмите значок загрузки возле нужных языков.

Важно скачать оба языка - тот, с которого вы хотите переводить, и тот, на который будете переводить.

После этого можно включить режим перевода непосредственно на устройстве и пользоваться скачанными языками без подключения к интернету.

Apple предупреждает, что офлайн-перевод иногда может быть менее точным, чем перевод через интернет.

На Android - и на iPhone через Google Translate

Очень просто это делается и в Google Translate.

Лучше ещё дома подключиться к Wi-Fi, открыть приложение Google Переводчик, выбрать нужный язык и нажать значок скачивания рядом с ним.

После загрузки языкового пакета перевод текста будет доступен без подключения к сети. Для некоторых языков офлайн работает и перевод через камеру - можно навести телефон на меню, табличку или другую надпись.

Когда пригодится: в самолёте, метро, небольшом зарубежном городе, за границей без роуминга или там, где мобильная связь просто нестабильна.

Лучше настроить заранее

У всех трёх функций есть одна общая черта: о них обычно вспоминают именно тогда, когда они уже понадобились.

Поэтому разумнее потратить несколько минут дома: включить ограничение доступа к одному приложению, посмотреть настройки распознавания звуков и скачать нужный язык перед путешествием.

Смартфон от этого не станет умнее. Просто вы наконец начнёте использовать несколько возможностей, которые всё это время уже были у вас в кармане.