У смартфонов появилась характеристика важнее мегапикселей. Но почти никто на неё не смотрит

Мы привыкли выбирать смартфон по камере, памяти, размеру экрана и скорости процессора. Но если телефон покупается не на год, а на четыре-пять лет, куда важнее другой вопрос: что произойдёт, когда состарится аккумулятор, разобьётся экран или сломается разъём зарядки? В Европейском союзе ответ на него теперь можно получить ещё до покупки - прямо с обязательной этикетки устройства.

Несколько лет назад человек, выбирающий смартфон, мог запросто сравнивать две модели по совершенно фантастическому набору цифр: 50 или 200 мегапикселей, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, 4500 или 5000 мА·ч, 120 или 144 Гц.

А вот гораздо более приземлённый вопрос обычно оставался без ответа:

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что из этих двух телефонов дешевле и проще будет сохранить в рабочем состоянии через три-четыре года?

С 20 июня 2025 года ситуация в Евросоюзе изменилась. Для смартфонов и планшетов, выводимых на рынок ЕС, действуют новые требования к экодизайну и энергетической маркировке. На этикетке появились не только привычные классы энергоэффективности, но и время работы от одной зарядки, ресурс аккумулятора, устойчивость к падениям, защита от воды и пыли и - впервые для продукции с европейской энергетической маркировкой - класс ремонтопригодности.

И для человека, который собирается пользоваться телефоном несколько лет, именно эта информация иногда может оказаться полезнее очередного рекорда камеры.

Что теперь можно узнать ещё до покупки

Европейская этикетка смартфона устроена немного похоже на маркировку холодильника или стиральной машины, только набор показателей здесь другой.

На ней указываются:

класс энергоэффективности от A до G;

продолжительность работы от одной полной зарядки;

класс устойчивости к повторным падениям;

количество циклов аккумулятора;

класс ремонтопригодности от A до E;

степень защиты от проникновения воды и пыли;

QR-код, ведущий в европейскую базу EPREL с более подробной информацией о конкретной модели.

То есть покупатель впервые получает довольно компактный ответ не только на вопрос «насколько хорош этот смартфон сейчас?», но и на вопрос «насколько легко будет сохранить его хорошим?»

И это две совершенно разные вещи.

Самая интересная буква на этикетке - вовсе не энергоэффективность

Класс ремонтопригодности обозначается буквами от A до E:

A - наиболее ремонтопригодное устройство;

E - наименее ремонтопригодное.

Но это не субъективная оценка в духе «мастеру понравилось разбирать телефон».

За буквой стоит специальный индекс. Для класса A он должен составлять не менее 4,00; для B - от 3,35 до 3,99; C - от 2,55 до 3,34; D - от 1,75 до 2,54; E - ниже 1,75.

При расчёте учитывается целый набор вещей: насколько глубоко приходится разбирать устройство, чтобы добраться до нужной детали, какие используются крепления, нужны ли специальные инструменты, доступны ли запчасти, ремонтная документация и как долго производитель гарантирует обновления программного обеспечения.

И вот здесь начинается самое интересное.

Телефон может иметь прекрасную камеру, великолепный OLED-экран и мощнейший процессор - но получить посредственную оценку ремонтопригодности.

В первый день владения вы этого практически не почувствуете.

На четвёртый год - можете почувствовать очень хорошо.

Почему батарея в 5000 мА·ч рассказывает далеко не всё

Ещё одна привычная ловушка - смотреть только на ёмкость аккумулятора.

Кажется логичным: 5000 мА·ч лучше 4500.

Но фактическое время работы зависит ещё от процессора, дисплея, программного обеспечения, модема и множества других факторов.

Поэтому европейская маркировка показывает не только ёмкость батареи, а сколько устройство продержалось на стандартизированном тесте от полной зарядки до отключения.

Например, в европейской базе EPREL уже можно встретить современные смартфоны с заявленным результатом около 47–56 часов в таком тестовом цикле, а отдельные специализированные аппараты с огромными аккумуляторами превышают 80 часов. Это не обещание, что телефон буквально проработает двое суток именно в вашем режиме, зато появляется возможность сравнивать разные модели по одной методике.

Ещё важнее следующая цифра - ресурс батареи в циклах.

По требованиям ЕС аккумулятор смартфона должен выдерживать как минимум 800 полных циклов зарядки и разрядки, сохраняя после этого не менее 80% первоначальной ёмкости. Некоторые модели в базе EPREL декларируют 1000, 1100 и даже 1400 циклов.

Вот это уже характеристика, напрямую связанная с тем, насколько комфортно будет пользоваться аппаратом через несколько лет.

800 и 1400 циклов - это большая разница

Здесь возникает неочевидный момент.

Если условно считать один полный цикл аккумулятора за день, то:

800 циклов - это примерно 2,2 года;

1000 циклов - примерно 2,7 года;

1400 циклов - около 3,8 года.

На практике человек далеко не каждый день расходует ровно один полный цикл, поэтому календарный срок может быть больше.

Но сама разница хорошо показывает масштаб.

Два телефона, которые сегодня держат заряд примерно одинаково, через несколько лет могут находиться в совершенно разном состоянии.

И если смартфон покупается на четыре-пять лет, информация о ресурсе аккумулятора может оказаться практичнее разницы между камерой на 50 и камерой на 108 мегапикселей.

Падения теперь тоже превратились в сравнимую характеристику

Производители любят рассказывать о «сверхпрочном стекле» и «усиленной конструкции», но сравнить подобные обещания между брендами раньше было сложно.

Новая маркировка вводит класс устойчивости к повторным свободным падениям.

Для обычных нескладных смартфонов:

класс A - не менее 270 падений без дефекта;

- не менее 270 падений без дефекта; B - от 180;

- от 180; C - от 90;

- от 90; D - от 45.

Это лабораторный тест, а не гарантия, что телефон переживёт падение экраном на гранитную лестницу. Реальная авария всегда зависит от высоты, поверхности, угла удара и чехла.

Но наконец появляется единый показатель, позволяющий сравнить две модели без маркетинговых эпитетов.

Для человека, который уже менял разбитый дисплей за сотни евро, эта маленькая буква на этикетке может иметь весьма материальное значение.

Вот где меняется экономика покупки смартфона

Допустим, перед нами два аппарата.

Первый стоит 700 евро, второй - 800.

По привычной логике более дешёвый кажется выгоднее.

Но представим, что второй имеет более высокий класс ремонтопригодности, аккумулятор рассчитан на большее число циклов, а производитель обеспечивает более удобную поставку запчастей.

Через три года у обоих начинает заметно сдавать батарея.

Если у первого замена сложная или экономически бессмысленная, владелец покупает новый смартфон.

Если у второго аккумулятор можно разумно заменить и пользоваться аппаратом ещё два года, первоначальная разница в 100 евро внезапно перестаёт выглядеть переплатой.

Цена покупки и стоимость владения - не одно и то же.

Именно эту разницу европейская маркировка впервые делает заметной ещё возле магазинной полки.

ЕС заставляет производителей думать не только о продаже, но и о жизни после неё

Этикетка - лишь видимая часть новых правил.

Европейские требования предусматривают, что производители должны обеспечивать доступность ряда важных запчастей для профессиональных ремонтников в течение как минимум семи лет после прекращения продаж модели на рынке ЕС. Поставка таких деталей должна осуществляться в установленные сроки - как правило, в течение 5–10 рабочих дней.

В перечень входят, среди прочего, аккумуляторы, камеры, зарядные разъёмы, кнопки, микрофоны и динамики.

Предусмотрены также требования к доступу профессиональных ремонтников к необходимому программному обеспечению и прошивкам.

А обновления операционной системы, включая предусмотренные производителем обновления безопасности и исправления, должны быть доступны как минимум в течение пяти лет после прекращения размещения последнего устройства этой модели на рынке.

Это важная деталь: отсчёт привязан не просто к дате вашей покупки.

Неожиданный вывод: дорогой флагман не обязательно лучший телефон «на пять лет»

Маркетинг смартфонов почти всегда выстроен вокруг того, что заметно в первые десять минут:

камера снимает ночью лучше;

экран ярче;

телефон тоньше;

процессор быстрее;

искусственный интеллект умеет ещё несколько трюков.

Но через четыре года потребителя могут волновать совершенно другие характеристики:

можно ли заменить аккумулятор;

есть ли экран в продаже;

сколько стоит ремонт;

продолжают ли приходить обновления;

не превращается ли неисправный разъём USB-C в повод менять весь аппарат.

Поэтому смартфон среднего класса с хорошей ремонтопригодностью и долгим ресурсом батареи иногда способен оказаться более разумной долгосрочной покупкой, чем эффектный флагман, который значительно дороже в обслуживании.

Это не означает, что нужно выбирать телефон только по букве A.

Но если человек заранее говорит: «Я хочу проходить с ним пять лет», игнорировать эту букву уже странно.

Есть ещё одна ловушка: класс ремонтопригодности не показывает цену ремонта

Здесь европейская система пока не идеальна.

Высокий класс означает, что конструкция, доступ к компонентам, запчастям, документации и другим элементам делают ремонт более реалистичным.

Но это не означает автоматически, что ремонт будет дешёвым.

Экран может быть сравнительно легко заменяемым, но стоить дорого.

Аккумулятор может быть доступен, но официальный сервис добавит значительную стоимость работы.

Даже сама Еврокомиссия предусматривает дальнейший пересмотр методики и отдельно указывает возможность учитывать в будущем цены запасных частей. Очередная оценка правил должна быть проведена не позднее сентября 2027 года.

Поэтому букву A следует читать как «ремонтировать проще», а не как «ремонтировать дёшево».

Новые правила действуют непосредственно во всём Европейском союзе.

Причём маркировка должна отображаться не только возле смартфона в обычном магазине. Для дистанционной торговли также предусмотрено предоставление энергетической этикетки и информации о товаре.

А через QR-код можно перейти в общеевропейскую базу EPREL, найти конкретную модель и увидеть больше характеристик, чем обычно помещается на магазинной карточке.

Это особенно удобно, когда два магазина рекламируют аппарат совершенно по-разному.

В EPREL маркетинговые слоганы исчезают. Остаются цифры.

Почему у некоторых смартфонов такой маркировки всё ещё нет

Здесь не стоит делать поспешный вывод.

Требования распространяются на смартфоны и планшеты, размещаемые на рынке ЕС с 20 июня 2025 года. Поэтому в продаже ещё могут встречаться модели предыдущих поколений, для которых такой этикетки нет.

Отсутствие новой маркировки само по себе не доказывает, что старый смартфон хуже или менее надёжен.

Просто сравнивать его придётся старым способом - искать независимые тесты, условия поддержки, стоимость батареи и ремонт самостоятельно.

Кому особенно стоит смотреть на ремонтопригодность

Тем, кто покупает смартфон на четыре-пять лет.

Для вас ресурс аккумулятора, обновления и возможность ремонта должны стоять примерно в одном ряду с камерой и процессором.

Тем, кто покупает дорогой аппарат.

Чем выше первоначальная цена, тем болезненнее менять всё устройство из-за одного изношенного компонента.

Тем, кто часто роняет телефон.

Посмотрите не только на красивое название защитного стекла, но и на класс устойчивости к повторным падениям.

Тем, кто передаёт старые телефоны детям или родственникам.

В этом случае фактический срок эксплуатации устройства может составить не три года, а шесть-семь.

Тем, кто хочет реже менять технику.

Высокая ремонтопригодность превращается из экологического показателя в совершенно практический финансовый параметр.

Кому не стоит превращать эту букву в главный критерий

Если вы всё равно меняете смартфон каждые год-два.

Для вас камера, производительность, размер или цена могут действительно иметь большее значение.

Если аппарат нужен для специфической задачи.

Например, качество камеры, защищённость, компактность или определённая профессиональная программа могут перевесить ремонтопригодность.

Если найден действительно выгодный аппарат предыдущего поколения.

Отсутствие новой маркировки не делает его плохой покупкой. Просто придётся самостоятельно проверить поддержку и стоимость ремонта.

Чек-лист: что теперь проверять перед покупкой смартфона

Перед тем как оплачивать новый телефон, потратьте ещё пять минут и ответьте на семь вопросов.

Какой у него класс ремонтопригодности?

Если планируете пользоваться аппаратом долго, сравните его с ближайшими конкурентами. На сколько циклов рассчитан аккумулятор?

800 - установленный минимум для подпадающих под правила смартфонов, но на рынке встречаются модели с 1000 и более циклов. Сколько телефон работает на одной зарядке по европейскому тесту?

Это зачастую информативнее простой цифры ёмкости аккумулятора. Какой у аппарата класс устойчивости к падениям?

Особенно если чехлы вы принципиально не любите. Сколько лет производитель обещает обновления?

Аппарат может физически работать прекрасно, но устареть программно. Сколько реально стоят аккумулятор и дисплей?

Высокая ремонтопригодность ещё не означает низкую стоимость деталей. Есть ли эта модель в EPREL?

Отсканируйте QR-код с этикетки или найдите точный номер модели в европейской базе. Иногда там обнаруживается куда больше полезного, чем на странице магазина.

Главный вывод

Мегапиксели не стали бесполезными, быстрый процессор не перестал быть преимуществом, а хороший экран по-прежнему важен.

Изменилось другое.

У покупателя наконец появился способ оценить смартфон не только в день распаковки, но и мысленно перенестись на несколько лет вперёд.

Будет ли он ещё держать заряд? Можно ли будет поменять батарею? Насколько реально отремонтировать разбитый аппарат? Продолжатся ли обновления?

И если новый телефон покупается на пять лет, маленькая буква A, B, C, D или E рядом со значком гаечного ключа вполне может рассказать о будущей покупке больше, чем ещё сотня мегапикселей в рекламном буклете.