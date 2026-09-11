«Облачная пена» на кофе: тренд из TikTok, который превращает домашний холодный кофе в напиток из модной кофейни

Вы наверняка видели их в ленте: высокий стакан с холодным кофе, а сверху - пышная белоснежная шапка, будто облако присело отдохнуть. Выглядит как заказ из дорогой кофейни за пять евро, а делается дома за двадцать секунд. Знакомьтесь: Cloud Foam, «облачная пена» - один из главных кофейных трендов этого года.

Под тегом #cloudfoam в TikTok разошлись десятки роликов, а следом хак подхватили и кулинарные издания. И это тот редкий случай, когда за красивой картинкой стоит совет, который реально работает и который повторит абсолютно каждый.

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Как сделать облачную пену

Сначала соберите основу: в высокий стакан насыпьте лёд и налейте холодный кофе - подойдёт и обычный остывший, и растворимый, и эспрессо со льдом. Это ваша база.

Теперь самое интересное - пена. В отдельную небольшую ёмкость налейте немного молока (подойдёт и растительное) и добавьте ложку ароматного сиропа - ванильного, карамельного, любого на ваш вкус. Возьмите ручной мини-фраппер (та самая копеечная «венчик-палочка» на батарейках) и взбивайте 15–20 секунд, пока масса не превратится в густую, почти зефирную пену.

Осталось аккуратно выложить пену ложкой поверх кофе. Она не растворяется и не тонет - держится плотной шапкой сверху, как маршмеллоу. Пить можно прямо через неё или размешать в напиток.

Почему пена не оседает

Весь секрет - в сахаре из сиропа и быстром механическом взбивании. Сахар стабилизирует пузырьки воздуха, и пена получается плотной и устойчивой, а не растекается тонкой плёнкой, как у обычного вспененного молока. По сути это тот же принцип, что у венского кофе со взбитыми сливками, только быстрее и легче.

Небольшой нюанс: без сиропа или сахара пена держится хуже - именно сладкий компонент даёт ей «тело». Если следите за сахаром, возьмите сироп без сахара на подсластителе, эффект сохранится.

Идеальный повод устроить себе маленький праздник в жаркий день - и заодно собрать пару лайков, если сфотографируете результат. А вы уже пробовали?