Ваш телефон умеет печатать за вас: скрытая настройка, которую обожает TikTok

Сколько раз за день вы вручную набираете свой e-mail? А адрес доставки? А реквизиты, номер телефона или дежурное «Спасибо, буду через 10 минут»? Оказывается, всё это телефон может подставлять сам - по паре букв. Ролики про эту настройку сейчас расходятся по TikTok под лозунгом «99% людей об этом не знают», и, судя по комментариям, так оно и есть.

Речь о «замене текста» (она же - текстовые сокращения). Вы задаёте короткую комбинацию - и телефон разворачивает её в целую фразу. Настраивается один раз, а экономит время каждый день.

Как включить - за минуту

На iPhone: откройте «Настройки» → «Основные» → «Клавиатура» → «Замена текста». Нажмите плюс, в поле «Фраза» впишите то, что должно подставляться (например, ваш полный e-mail), а в поле «Сокращение» - короткий код, скажем, «@@». Готово.

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На Android путь чуть отличается в зависимости от клавиатуры, но логика та же: настройки клавиатуры → «Личный словарь» (или «Текстовые ярлыки» / «Text shortcuts») → добавить слово и ярлык к нему.

Дальше всё просто. Печатаете «@@» - телефон предлагает вставить полный адрес почты. «адр» - подставляется домашний или рабочий адрес. «нмр» - номер телефона или банковские реквизиты. Можно завести хоть десяток таких заготовок: для рабочих шаблонов, ссылок на себя в соцсетях, стандартных ответов.

Почему это реально работает

Магии тут нет - это встроенная функция и iOS, и Android, просто спрятанная глубоко в настройках. Смысл в том, что вы перестаёте набирать вручную одно и то же по десять раз в день. А заодно исчезают опечатки в тех местах, где они особенно обидны: в адресе почты, в номере счёта, в ссылке. Один раз ввели правильно - и дальше подставляется всегда без ошибок.

Небольшой нюанс: выбирайте такие сокращения, которые не встречаются в обычных словах, иначе телефон будет подставлять фразу там, где не надо. Поэтому «@@» или «нмр» работают лучше, чем, например, «ок».

Мелочь? На первый взгляд. Но именно из таких мелочей складывается ощущение, что телефон работает на вас, а не наоборот. Попробуйте завести хотя бы одну заготовку сегодня - и через неделю уже не поймёте, как жили без неё.