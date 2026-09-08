8 сентября 2026, 08:51

Случайно смахнули важное уведомление? На Android есть кнопка, которая всё вернёт

Случайно смахнули важное уведомление? На Android есть кнопка, которая всё вернёт

Знакомая паника: пришло уведомление, вы машинально смахнули его пальцем - и только через секунду поняли, что там был код из СМС, важное сообщение или напоминание. А оно уже исчезло. Кажется, что навсегда. Но на Android есть спрятанная функция, которая хранит всё, что вам приходило, - и о ней знают единицы.

Называется она «История уведомлений». Это встроенный журнал: система записывает все оповещения, которые появлялись на экране, даже те, что вы уже убрали. Ролики про эту настройку регулярно вирусятся в TikTok в подборках «скрытых функций телефона» - и каждый раз в комментариях волна «как, я 5 лет пользуюсь Android и не знал?!».

Как включить

Откройте «Настройки» → «Уведомления» → «История уведомлений» и переведите переключатель во включённое положение. С этого момента телефон начнёт вести список всех входящих оповещений.

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Теперь, если вы случайно смахнули что-то важное, достаточно зайти в этот раздел - и вы увидите, что именно приходило и от какого приложения. Коды, сообщения мессенджеров, напоминания, письма - всё останется в журнале, даже если с экрана оно давно пропало.

Почему это выручает

По умолчанию смахнутое уведомление действительно исчезает без следа - система его нигде не сохраняет. Включённая «История уведомлений» просто начинает вести лог входящих оповещений, и вернуться к пропущенному можно в любой момент.

Пара нюансов. Во-первых, функция работает «на будущее»: она покажет только то, что пришло после её включения, - восстановить задним числом смахнутое вчера не получится. Поэтому включить её стоит заранее, а не в момент паники. Во-вторых, точное название пунктов может чуть отличаться в зависимости от производителя и версии Android, но искать нужно именно в разделе уведомлений.

Одна галочка в настройках - и больше никакого «что же там было?». Загляните в свои уведомления прямо сейчас: возможно, эта кнопка ждёт вас уже давно.

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