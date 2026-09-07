Обведи пальцем - и узнай всё: скрытая функция Android, о которой знают не все

Увидели в чужом видео классную куртку и захотели такую же? Наткнулись на непонятное растение на фото или иностранное слово, которое лень перепечатывать в переводчик? На Android-смартфоне всё это можно выяснить за пару секунд, не выходя из приложения и не делая ни одного скриншота.

Функция называется Circle to Search - «обведи, чтобы найти», - и ролики про неё в подборках скрытых возможностей телефона собирают миллионы просмотров.

Как это работает

Откройте любой экран - фото, видео, статью, переписку. Нажмите и удерживайте кнопку «домой» или полоску навигации внизу экрана. Картинка на секунду замрёт, и вы сможете пальцем обвести, подчеркнуть или просто ткнуть в нужный объект прямо поверх изображения.

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Google тут же выдаст результат: что это за предмет, где его купить, похожие товары, перевод текста или ответ на вопрос. Всё это появляется поверх текущего приложения - не нужно переключаться, копировать или искать вручную. А в 2026 году функция научилась распознавать сразу несколько объектов за один заход.

Почему это удобно

Обычный поиск требует лишних шагов: сделать скриншот, открыть галерею, загрузить его в поиск по картинке или вручную набрать запрос. Circle to Search убирает всю эту возню - система анализирует изображение прямо с экрана в реальном времени. От «увидел» до «узнал» проходят буквально секунды.

Особенно выручает в мелочах повседневности: распознать товар в рекламе, перевести меню на фото из отпуска, понять, что за деталь или растение перед вами, найти источник понравившейся картинки.

Если не срабатывает

Функция доступна на большинстве современных Android-смартфонов среднего и высокого уровня, но на самых бюджетных или старых моделях её может не быть. Если долгое нажатие на кнопку навигации ничего не вызывает, проверьте, обновлены ли приложение Google и система, - иногда достаточно свежего апдейта, чтобы «спрятанная» возможность появилась.

Раз попробовав, к этому жесту быстро привыкаешь - и уже не понимаешь, как раньше обходился без него. А вы знали, что ваш телефон так умеет?