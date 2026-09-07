Не выбирайте номер в отеле, пока не проверите эти детали: они могут стоить вам сна

Отель может быть красивым, кровать - огромной, завтрак - великолепным, а впечатление от поездки всё равно испортит одна вещь: ночь, во время которой вы почти не спали.

Шумит кондиционер. За стеной разговаривают соседи. Каждые несколько минут открывается дверь лифта. С улицы доносится музыка. А когда наконец становится тихо, сон почему-то всё равно не приходит.

Проблема настолько распространена, что шум регулярно оказывается среди главных претензий постояльцев гостиниц. Но есть и хорошая новость: многое можно предусмотреть ещё до того, как вы получите ключ от номера.

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И дело не только в шумоизоляции.

Почему даже хороший отель не гарантирует хорошего сна

Путешественник Джейсон ГаНун, часто ездящий по работе, однажды столкнулся практически со всеми гостиничными раздражителями за один вечер.

В первом номере ему мешал невероятно громкий кондиционер. Его переселили - но во втором постоянно гудел холодильник. Третий номер оказался рядом с постояльцами, которые устроили вечеринку.

«Я слышал всё, что они делали», - рассказывал он впоследствии.

Такие истории вовсе не редкость.

Полностью изолировать гостиничный номер от звуков сложно. Шум может проникать через стены, двери, окна, вентиляцию и технические коммуникации. В старых зданиях современную звукоизоляцию зачастую вообще невозможно установить без серьёзной реконструкции.

Но есть ещё одна причина, по которой в путешествии мы можем спать хуже.

Иногда виноват не отель: существует «эффект первой ночи»

Наверняка вам знакома странная ситуация: вокруг тихо, матрас удобный, шторы закрыты, а вы всё равно лежите и не можете уснуть.

Учёные называют это эффектом первой ночи.

В новой обстановке мозг может оставаться более настороженным, чем дома. Незнакомые звуки, другая кровать, температура, запахи и сама смена привычного пространства мешают полностью расслабиться.

Именно поэтому первая ночь в гостинице иногда оказывается самой беспокойной, даже если объективных причин для этого нет.

К счастью, обычно организм довольно быстро привыкает к новому месту.

Но ему можно помочь.

Хороший сон начинается ещё до бронирования

Выбирая гостиницу, большинство путешественников изучают фотографии номера, завтраки, расположение и вид из окна.

Отзывы о шуме зачастую остаются где-то внизу списка.

Если вы спите чутко, стоит сделать наоборот.

В отзывах поищите слова вроде:

«шум», «тонкие стены», «слышно соседей», «лифт», «бар», «ночной клуб», «дорога», «кондиционер», «стройка».

На международных сайтах пригодятся запросы noise, noisy, street noise, thin walls, elevator, nightclub, construction.

Иногда нескольких отзывов достаточно, чтобы понять: гостиница прекрасна для ночной жизни, но не для человека, которому хотелось бы в этой жизни ещё и поспать.

Особенно внимательно стоит проверить, нет ли рядом баров, клубов, оживлённых дорог или строительных площадок.

Просите не просто «тихий номер»

При бронировании или во время регистрации можно заранее сказать сотруднику гостиницы, что для вас важна тишина.

Но просьбу лучше конкретизировать.

Например:

«Если возможно, мне нужен тихий номер подальше от лифта, лестницы и служебных помещений, желательно не над рестораном и окнами в более спокойную сторону».

Это гораздо информативнее стандартного «можно тихий номер?».

При этом правило «чем выше этаж, тем тише» работает далеко не всегда. На верхних этажах могут находиться рестораны, бары или техническое оборудование.

Важнее другое: как можно дальше от постоянного движения людей и источников механического шума.

Не распаковывайте чемодан первые две минуты

Получив номер, не спешите развешивать одежду и раскладывать косметику.

Сначала проведите маленький тест.

Включите кондиционер.

Прислушайтесь к холодильнику.

Подойдите к окну.

Постойте несколько секунд возле двери.

Посмотрите, где находятся лифт, лестница и служебные помещения.

Если кондиционер дребезжит так, словно собирается взлететь, а прямо за стеной находится лифт, лучше поговорить с администратором сразу.

Менять номер значительно проще до того, как вы распаковали половину чемодана.

Какие гостиничные номера чаще бывают шумными

Особенно внимательно стоит относиться к номерам:

возле лифта и лестницы;

рядом со служебными помещениями;

над рестораном или баром;

около зоны завтраков;

рядом с бассейном;

около конференц-залов;

возле автоматов со льдом и напитками;

рядом с соединяющей дверью между двумя номерами.

Последний вариант путешественники часто упускают из виду. Дверь между соседними номерами иногда пропускает звуки заметно лучше, чем обычная гостиничная стена.

Превратите гостиничный номер в свою спальню

Мозгу проще заснуть, когда условия хотя бы немного напоминают привычные.

Поэтому после заселения имеет смысл провести маленькую «настройку спальни».

Сделайте номер максимально тёмным. Плотно закройте шторы, уберите ярко светящиеся приборы из поля зрения.

Проверьте температуру. Для сна большинству людей комфортнее прохладное помещение, чем перегретая спальня.

Если свет проникает через щель между гостиничными шторами, путешественники давно используют простой трюк: соединяют края штор небольшим зажимом или прищепкой.

Весит такая вещь несколько граммов, зато утром солнечный луч не окажется направленным точно вам в глаза.

Три вещи, которые практически ничего не весят

Если вы плохо спите в поездках, стоит добавить в дорожный набор:

беруши;

маску для сна;

небольшой зажим для штор.

Иногда эти три крошечные вещи оказываются полезнее половины содержимого чемодана.

Если абсолютная тишина, наоборот, мешает уснуть, можно включить нейтральный фоновый звук - например, белый шум, шум дождя или вентилятора.

Для этого необязательно покупать специальное устройство: достаточно смартфона.

Иногда гостиница вообще ни при чём

Есть ещё одна отпускная ловушка.

Мы приезжаем отдыхать - и тут же полностью меняем режим.

Ужинаем значительно позже обычного. Выпиваем бокал вина перед сном. Пьём кофе после обеда, чтобы «хватило сил ещё погулять». После экскурсии засыпаем на пару часов вечером. А затем удивляемся, почему ночью организм совершенно не собирается отдыхать.

Особенно сильно сон могут портить несколько привычек.

Очень поздний плотный ужин

Ночью организму приходится заниматься пищеварением вместо полноценного отдыха.

Поэтому большой ужин желательно закончить хотя бы за несколько часов до сна.

Алкоголь «чтобы быстрее уснуть»

Алкоголь действительно способен вызвать сонливость.

Но затем сон становится менее стабильным, и человек может чаще просыпаться во второй половине ночи.

То есть заснуть легче - ещё не означает выспаться лучше.

Кофе после долгой прогулки

Дома вы, возможно, никогда не пьёте кофе вечером.

В путешествии всё меняется: ещё один музей, ещё одна экскурсия, ещё несколько часов прогулок.

Но кофеин остаётся кофеином - даже если чашка выпита на красивой площади во Флоренции.

Долгий дневной сон

Вернуться после экскурсии в гостиницу и немного прилечь - прекрасная идея.

Проблемы начинаются, когда двадцать минут превращаются в два часа.

Организм получает часть необходимого отдыха днём - и ночью уже не понимает, почему от него снова требуют спать.

Желание успеть ещё немного отпуска

Это едва ли не самая приятная причина недосыпа.

«Мы же приехали всего на четыре дня».

Поэтому прогулка заканчивается в полночь, затем хочется посидеть в кафе, посмотреть фотографии, почитать новости - и вот уже два часа ночи.

Иногда лучший туристический лайфхак звучит скучно: не пытайтесь увидеть город за счёт собственного сна.

На следующий день впечатлений всё равно станет меньше, если вы будете смотреть на достопримечательности полузакрытыми глазами.

А если вы сменили несколько часовых поясов?

Тогда плохой сон может быть связан уже не с гостиницей, а с джетлагом.

После дальней поездки организму требуется время, чтобы перестроить внутренние часы.

После прибытия полезно как можно быстрее начать жить по местному времени: есть, гулять и ложиться спать примерно тогда, когда это делают жители места, куда вы приехали.

Днём стоит больше бывать при естественном свете.

А если усталость становится непреодолимой, лучше ограничиться коротким дневным сном, чем проспать несколько часов и окончательно сбить следующую ночь.

Что делать, если шум обнаружился уже ночью

Не нужно героически терпеть.

Позвоните на ресепшен.

Если источник шума технический - кондиционер, холодильник, вентиляция - попросите устранить проблему или предложить другой номер.

Если мешают соседи, гостиница тоже может вмешаться.

Во многих случаях люди молчат до утра, а затем пишут разгромный отзыв. Но для самого путешественника значительно полезнее попытаться решить проблему тогда, когда ещё можно спасти ночь.

Главное правило: выбирайте не только отель - выбирайте сон

При бронировании гостиницы мы можем полчаса сравнивать завтраки, изучать фотографии ванной комнаты и выбирать вид из окна.

Но почти никогда не задаём самый простой вопрос:

а смогу ли я здесь нормально поспать?

Между тем именно от ответа на него иногда зависит впечатление от всей поездки.

Поэтому перед следующим путешествием стоит проверить отзывы о шуме, попросить подходящий номер, потратить две минуты на его проверку после заселения и положить в чемодан несколько простых вещей для сна.

Отпуск слишком короток, чтобы проводить его ночи, слушая гостиничный кондиционер.