Точка сна за ухом: акупрессурный лайфхак из TikTok, который помогает уснуть быстрее

Лежите в кровати, ворочаетесь, а сон всё не идёт - мысли крутятся, тело напряжено. В TikTok под хэштегом #sleephacks миллионы просмотров собирают ролики с простым приёмом: чтобы уснуть быстрее, нужно всего лишь минуту помассировать одну точку за ухом. Звучит как эзотерика, но у этого совета есть вполне серьёзная основа.

Мало того - исследователи из Обернского университета проанализировали вирусные советы по сну и выяснили, что 29 из 35 популярных хаков действительно подкреплены наукой. Акупрессурная точка - из числа тех, что работают.

Где эта точка и что с ней делать

Точка называется «Аньмянь», что в переводе с китайского означает «спокойный сон». Найти её просто: нащупайте мягкую впадинку примерно в сантиметре позади середины уха - там, где заканчивается косточка за мочкой и начинается основание черепа.

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Лягте на спину, расслабьтесь. Большими пальцами обеих рук мягко надавите на точки за обоими ушами одновременно и делайте медленные круговые движения. Продолжайте около минуты, дыша ровно и спокойно. Не давите с силой - здесь важна не мощь, а мягкое, ритмичное воздействие.

Точка Аньмянь, также известная как точка акупунктуры для спокойного сна, находится в 1 см прямо за серединой ушей. Этот способ стал популярным благодаря доктору Эйлин ( @anew.acu ). Примерно в течение минуты, лежа на спине, слегка надавливайте большим пальцем за обоими ушами.

В чём научное обоснование этого полезного метода? Оказывается, иглоукалывание направлено на устранение любых блокировок, нарушений и дисбалансов в потоке энергии, что помогает справиться с такими проблемами, как боль или бессонница.

Почему это работает

Точка Аньмянь издавна используется в акупрессуре именно против бессонницы. Сама по себе стимуляция помогает переключить нервную систему из режима возбуждения в режим отдыха. Но не меньшую роль играет и то, что вы при этом делаете: замедленное дыхание и концентрация на монотонном движении отвлекают от навязчивых мыслей и физически успокаивают - примерно так же работают дыхательные практики перед сном.

Важно понимать: это не волшебная кнопка «выключить сознание». Если бессонница мучает вас неделями, одной точкой её не решить - тут нужен врач. Но как мягкий ритуал перед сном, который помогает расслабиться и настроиться, приём действительно стоит того, чтобы попробовать сегодня же вечером.

Тем более что стоит он ноль евро и не требует ни гаджетов, ни приложений - только ваши руки и минуту тишины.