Хруст пропал, сладости нет: почему магазинные яблоки разочаровывают все чаще

Красивое яблоко на магазинной полке вовсе не гарантирует, что оно окажется сочным и хрустящим. Все чаще покупатели сталкиваются с фруктами, которые выглядят вполне аппетитно, но после первого укуса оставляют совсем другое впечатление - суховатые, без яркого вкуса и той самой приятной текстуры.

Эксперт по торговле свежими продуктами Джош Алсберг объясняет, что одна из причин связана с изменением климата. Яблоням нужны теплые дни и прохладные ночи, чтобы плоды успели набрать хороший вкус и характерную хрусткость.

Из-за более продолжительного и жаркого лета яблоки могут созревать быстрее. В результате урожай приходится собирать раньше, когда фрукт еще не успел полностью сформировать сладость, аромат и текстуру. Причем это касается даже привычных сортов - Gala, Fuji и Red Delicious: вкус яблок из разных партий способен заметно отличаться.

Подписка на лучшее Самый популярный материал от Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

На качество влияют и вполне привычные вещи: погода, состояние почвы и количество осадков. Так что название сорта на ценнике рассказывает далеко не всю историю.

Есть и другая проблема - круглогодичная доступность яблок. Кажется, что если фрукт продается в магазине в любое время года, значит, он только что собран. На деле все может быть совсем иначе.

В Северном полушарии самый удачный период для яблок обычно приходится на конец сентября - начало ноября. Особенно хорошим временем для покупки Алсберг называет середину октября. А плод, который оказался на прилавке в марте или июне, к этому моменту мог храниться уже несколько месяцев или даже почти год.

Промышленное выращивание тоже влияет на вкус. По словам эксперта, многие яблоки производят прежде всего с учетом того, насколько хорошо они переживут транспортировку и длительное хранение. Способность выдержать дорогу иногда оказывается важнее гастрономических качеств.

Путь от сада до покупателя может занимать месяцы. За это время яблоки проходят через хранение, перевозки и несколько складов, постепенно теряя свои первоначальные свойства. Чем дольше фрукт лежит, тем заметнее становятся эти изменения.

Как выбрать действительно вкусные яблоки

Самый простой способ повысить шансы на удачную покупку - дождаться сезона. Осенью яблоки обычно бывают наиболее хрустящими и сладкими, а середина октября считается особенно подходящим временем.

Еще один вариант - обратить внимание на местный урожай. В сезон стоит заглянуть на фермерский рынок, посетить хозяйства или поискать в магазинах корзины с яблоками местного производства. Чем меньше времени прошло между сбором и покупкой, тем больше шансов получить фрукт с хорошим вкусом.

Наконец, не стоит каждый раз выбирать один и тот же сорт. Помимо привычных Gala или Fuji, можно попробовать Cosmic Crisp, Envy, Pink Pearl или Jonagold. Некоторые из них появляются в продаже именно в сезон и способны приятно удивить даже тех, кто давно считает магазинные яблоки скучными.