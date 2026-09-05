Шея ушла вперёд, появилась «холка»: 6 простых упражнений, которые избавят от проблемы

Телефон давно перестал быть вещью, которую мы достаём на пару минут. Он остаётся в руках в транспорте, за столом, в очереди и перед сном. Голова незаметно тянется к экрану, плечи уходят вперёд, верх спины округляется. На обычной фотографии сбоку это порой видно раньше, чем в зеркале: шея словно становится короче, а зона у её основания выглядит тяжелее.

Силой расправлять плечи и весь день стоять по стойке смирно не нужно. «Телефонная шея» не медицинский диагноз, а понятное бытовое название. Во время использования смартфона положение корпуса действительно меняется, а чрезмерное увлечение экраном связано с более высоким риском боли в шее. При этом одна только поза не объясняет все неприятные ощущения, поэтому полезнее вернуть телу движение, укрепить мышцы вокруг лопаток и мягко научить голову снова располагаться над корпусом.

Сначала разберёмся, что называют «холкой»

Под одним словом люди часто подразумевают совершенно разные вещи. У кого-то заметнее выступает переход от шеи к грудному отделу из-за округлённой спины и привычки выдвигать голову вперёд. У другого в этой области действительно находится жировое отложение, которое в медицине называют дорсоцервикальной жировой подушкой.

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Во втором случае упражнения не смогут локально убрать сам валик. Причиной могут быть общее увеличение массы тела, продолжительный приём некоторых глюкокортикоидных препаратов, избыток кортизола и более редкие состояния, связанные с распределением жировой ткани. Необъяснимую выпуклость у основания шеи стоит показать врачу, особенно если она появилась недавно или заметно увеличивается. Лечение в таких случаях зависит от причины, а не от количества наклонов головы.

Предложенный ниже комплекс работает с тем, что действительно можно изменить движением: положением головы, подвижностью грудного отдела, работой лопаток и напряжением мышц шеи и груди. Клинические рекомендации при неспецифической боли в шее включают упражнения на подвижность, выносливость мышц шеи и плечевого пояса, а также укрепление лопаточной зоны. Исследования программ, сочетавших коррекцию положения головы, стабилизацию лопаток и разгибание грудного отдела, показали улучшение осанки и уменьшение симптомов.

Когда упражнения лучше отложить

Не начинайте домашний комплекс, если боль появилась после падения, аварии или другой травмы. Медицинская оценка нужна при нарастающей слабости или онемении рук и ног, нарушении равновесия, необычной неловкости кистей, головокружении, двоении в глазах, проблемах с речью или глотанием, высокой температуре и необъяснимой потере веса.

Во время упражнений допустимо мягкое натяжение мышц. Острая боль, прострел в руку, онемение, головокружение или резкое усиление симптомов означают, что движение нужно прекратить. Растяжку выполняют спокойно, без рывков и попыток любой ценой увеличить амплитуду.

Комплекс на 7-10 минут

Для начала выполните один круг упражнений. Двигайтесь медленно и оставляйте шею в удобном положении. Здесь не требуется максимальная амплитуда: точное небольшое движение принесёт больше пользы, чем сильное растягивание через неприятные ощущения.

1. Подбородок назад, а не вниз

Это движение выглядит немного смешно, зато хорошо показывает, насколько мы привыкли подавать голову вперёд.

Встаньте спиной к стене. Стопы можно поставить на 10-15 сантиметров от неё, верх спины спокойно прижать к поверхности. Смотрите прямо перед собой.

Не опуская взгляд, плавно отведите подбородок назад, словно хотите сделать небольшой второй подбородок. Голова движется строго по горизонтали. Затылок не нужно силой прижимать к стене.

Задержитесь на 4-5 секунд, затем расслабьтесь.

Сколько: 8-10 повторений.

Что должно чувствоваться: лёгкая работа в глубине передней поверхности шеи и мягкое удлинение её задней части.

Частая ошибка: человек опускает подбородок к груди. В этом случае получается обычный наклон головы, а не нужное скользящее движение назад.

2. Скольжение руками по стене

Упражнение помогает включить мышцы вокруг лопаток и вернуть плечам движение без агрессивного отведения назад.

Прижмитесь спиной к стене. Согните руки в локтях, предплечья направьте вверх. Необязательно добиваться, чтобы кисти и локти полностью касались стены.

Медленно скользите руками вверх до комфортной высоты. Следите, чтобы рёбра не выпячивались вперёд, а поясница не превращалась в большую арку. Затем так же спокойно опустите руки.

Сколько: 8 повторений.

Что должно чувствоваться: работа между лопатками и под ними, свободное движение плеч.

Частая ошибка: пытаться поднять руки выше за счёт прогиба в пояснице. Сократите амплитуду и сохраните корпус спокойным.

3. Раскрытие груди в дверном проёме

Когда плечи часами направлены к телефону или клавиатуре, мышцы передней поверхности груди остаются в укороченном положении. Это упражнение возвращает им длину.

Поставьте предплечья на края дверного проёма примерно на уровне плеч. Одну ногу вынесите немного вперёд.

Плавно перенесите корпус вперёд, пока в груди и передней части плеч не появится умеренное натяжение. Не поднимайте плечи к ушам и не проталкивайте тело рывком.

Сколько: 20-30 секунд, 2 раза.

Что должно чувствоваться: растяжение грудных мышц, но не давление внутри плечевого сустава.

Частая ошибка: слишком высоко ставить локти. При дискомфорте опустите руки немного ниже.

4. Разгибание грудного отдела на стуле

Шея часто пытается компенсировать неподвижность верхней части спины. Поэтому работать нужно не только с местом, которое напряжено сильнее всего.

Сядьте на устойчивый стул с невысокой спинкой. Её верхний край должен находиться примерно под лопатками. Стопы полностью поставьте на пол.

Сцепите пальцы за головой, но не тяните её руками. На вдохе немного раскройте грудную клетку и мягко отклоните верх спины через край стула. Взгляд остаётся перед собой или направляется чуть выше. Затем вернитесь в исходное положение.

Сколько: 6-8 плавных повторений.

Что должно чувствоваться: движение в верхней и средней части спины, раскрытие грудной клетки.

Частая ошибка: резко запрокидывать шею. Двигаться должна преимущественно грудная клетка, а не одна голова.

При выраженном остеопорозе, недавней травме позвоночника или операции этот вариант лучше предварительно обсудить с врачом или физиотерапевтом.

5. Лопатки в задние карманы

Эта команда понятнее, чем привычное требование «держать спину ровно». Вам не нужно сводить лопатки изо всех сил, достаточно вернуть им спокойное рабочее положение.

Встаньте или сядьте прямо, руки свободно опустите вдоль тела. Представьте, что нижние края лопаток направляются к задним карманам брюк.

Плавно отведите плечи чуть назад и вниз. Грудь не выпячивайте, поясницу не прогибайте. Удерживайте положение 4-5 секунд, затем полностью расслабьтесь.

Сколько: 10 повторений.

Что должно чувствоваться: мягкая работа между лопатками и под ними.

Частая ошибка: сильно зажимать плечи и вытягивать грудь вперёд. Это упражнение должно выглядеть почти незаметно.

6. Мягкая растяжка боковой поверхности шеи

Финальное движение помогает расслабить мышцы, которые перегружаются, когда плечи поднимаются, а голова долго остаётся наклонённой.

Сядьте на край стула. Правой рукой возьмитесь за сиденье или просто направьте правую ладонь к полу. Подбородок слегка отведите назад.

Наклоните голову влево, приближая левое ухо к левому плечу. Само плечо навстречу не поднимайте. Рукой на голову не давите, её веса достаточно.

Затем повторите на другую сторону.

Сколько: по 20-25 секунд на каждую сторону, 2 раза.

Что должно чувствоваться: спокойное растяжение от верхней части плеча к боковой поверхности шеи.

Частая ошибка: поворачивать лицо вниз или тянуть голову рукой. Оставьте движение небольшим и ровным.

Как часто выполнять комплекс

Начните с одного круга 4 раза в неделю. Если упражнения не вызывают боли и на следующий день не появляется выраженное ухудшение, комплекс можно выполнять чаще. Через одну-две недели добавьте второй подход к первым двум упражнениям и к работе с лопатками.

Ждать, что положение шеи изменится после одной тренировки, не стоит. В исследованиях корректирующие программы продолжались от 4 до 10 недель и включали регулярную работу с шеей, грудным отделом и лопатками. Именно повторяемость, а не сила отдельных движений, давала результат.

Что изменить во время использования телефона

Даже лучший комплекс мало поможет, если остальные часы тело проводит в одной неподвижной позе. Поднимайте экран немного выше, поддерживайте локти, чаще меняйте положение и не держите телефон постоянно одной рукой. Длинное сообщение можно записать голосом, а для чтения или видео использовать подставку.

Не нужно ловить себя на каждом опущенном подбородке и тревожно выпрямляться. У тела нет одной идеальной позы, в которой следует застыть на весь день. Гораздо важнее регулярно двигаться, менять опору, вставать со стула и возвращать шее доступную амплитуду.

Какого результата можно ожидать

Через несколько недель регулярной работы может стать легче держать голову над плечами, расправлять грудную клетку и двигать руками без привычного напряжения у основания шеи. У части людей уменьшаются скованность и усталость к вечеру. Упражнения для лопаток, грудного отдела и глубоких мышц шеи применяются именно для таких задач.

При этом внешний валик может не исчезнуть полностью. Если он состоит преимущественно из жировой ткани или связан с выраженным изменением формы позвоночника, одних домашних упражнений будет недостаточно. Комплекс всё равно способен сделать положение головы и плеч более естественным, но обещать точечное исчезновение «холки» было бы нечестно.

Телефон не обязан становиться врагом шеи. Проблемы начинаются, когда экран часами удерживает нас в одном положении, а тело почти не получает обратного движения. Несколько спокойных упражнений возвращают эту недостающую часть дня без тренажёров, специальной одежды и сложной подготовки.

Сохраните комплекс и привяжите его к уже существующей привычке: выполняйте после утреннего умывания, перед душем или сразу после завершения работы. Семь минут не отменят годы сидения за один вечер, но этого времени достаточно, чтобы постепенно вернуть шее подвижность, плечам свободу, а верхней части спины нормальную работу.