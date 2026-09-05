Покупаете технику после 27 сентября? Ищите новый знак GARAN - он может сказать о товаре больше, чем цена

Ещё два значка возле товара легко принять за очередную бюрократию. Но один из них может действительно помочь выбрать вещь, которая прослужит дольше, а второй напомнит о правах, которыми покупатели пользуются далеко не всегда. Одновременно с 27 сентября 2026 года в ЕС становятся жёстче правила для многочисленных «эко», «зелёных» и «устойчивых» маркировок.

Представьте два холодильника примерно одной цены. На одном производитель готов гарантировать нормальную работу три года, на другом - пять. Сейчас эту разницу ещё приходится выискивать в описании, условиях гарантии или мелком шрифте на сайте. С 27 сентября 2026 года в Европейском союзе для такой дополнительной гарантии появится единое визуальное обозначение - GARAN.

Одновременно магазины должны будут заметнее сообщать покупателям и о другой гарантии - той, которая существует независимо от щедрости производителя и следует из закона.

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На первый взгляд разница кажется юридической тонкостью. На деле она принципиальна. Один знак говорит: «у вас уже есть определённые права как у покупателя». Другой: «производитель добровольно обещает больше».

И если вы покупаете стиральную машину, телевизор, смартфон, мебель или другую вещь на несколько лет, второй знак может стать дополнительным аргументом при сравнении двух похожих товаров.

Что именно меняется 27 сентября

С этой даты начинает применяться Регламент Еврокомиссии (ЕС) 2025/1960, устанавливающий оформление двух единых для ЕС элементов информации:

гармонизированного уведомления о законной гарантии соответствия;

знака GARAN для коммерческой гарантии долговечности производителя.

Еврокомиссия объясняет смысл реформы довольно просто: покупателю должно быть легче понимать свои права и отличать обязательную защиту, установленную законом, от дополнительных обещаний производителя.

И здесь важно сразу разрушить возможное заблуждение: с 27 сентября производители не обязаны внезапно давать всем товарам гарантию на пять или десять лет.

Обязательной становится информация.

А знак GARAN появляется только тогда, когда выполнены определённые условия.

Первый новый элемент: напоминание о гарантии, которая у вас уже есть

Самое важное изменение может оказаться одновременно самым скучным на вид.

В магазинах и интернет-магазинах покупатель должен заметно видеть унифицированное уведомление о законной гарантии соответствия.

В ЕС её минимальный срок составляет два года.

В Латвии право предъявить продавцу требование в связи с несоответствием товара условиям договора также действует в течение двух лет с момента передачи товара. Это прямо предусмотрено Patērētāju tiesību aizsardzības likums.

Почему Евросоюзу понадобился специальный знак для того, что уже написано в законе?

Потому что слово «гарантия» давно стало источником путаницы.

Покупатель спрашивает в магазине: «Какая гарантия на эту вещь?» - и может услышать: «год». Человек делает вывод, что через год все права заканчиваются.

Но это может означать лишь срок дополнительной коммерческой гарантии. Законные права потребителя от этого не исчезают.

Латвийский Центр защиты прав потребителей (PTAC) отдельно обращает внимание именно на эту проблему: даже если продавец говорит, например, о гарантии сроком один год или месяц, это само по себе не отменяет установленного законом двухлетнего периода для предъявления претензии по поводу несоответствия товара.

И это не обязательно будет наклейка на коробке

Есть ещё одна тонкость.

Выражение «новые знаки на товарах» немного упрощает ситуацию. Закон требует прежде всего предоставить информацию до заключения договора и в месте продажи.

Для обычного магазина гармонизированное уведомление предусмотрено в достаточно заметном формате - минимально A4. В интернет-магазине оно должно отображаться в электронном виде.

То есть искать маленький стикер на каждой кофеварке необязательно.

Гораздо важнее обратить внимание на информацию рядом с товаром, на странице товара или на соответствующем этапе покупки.

Второй знак гораздо интереснее - GARAN

А вот этот символ уже способен влиять непосредственно на выбор между двумя товарами.

Новая единая маркировка называется GARAN.

На ней указываются:

срок гарантии производителя в годах;

название производителя или торговой марки;

идентификатор модели;

символ календаря;

QR-код с дополнительной информацией.

Название GARAN выбрано так, чтобы ассоциироваться со словом «гарантия» сразу во многих европейских языках.

Но поставить этот знак рядом с любым товаром с красивым рекламным обещанием нельзя.

Чтобы использовать GARAN, производитель должен предоставить бесплатную коммерческую гарантию долговечности более чем на два года, распространяющуюся на товар целиком.

Именно «более двух лет» здесь особенно важно.

Три, четыре, пять лет - да.

Обычное обещание «2 года гарантии» само по себе права на такой знак не даёт.

Почему это может изменить привычный выбор техники

До сих пор покупатель чаще всего сравнивает:

цену → характеристики → энергопотребление → бренд → отзывы.

Теперь появляется ещё один сравнительно простой показатель:

на сколько лет сам производитель готов бесплатно взять на себя обязательство за долговечность изделия.

Допустим, одна стиральная машина стоит 499 евро, другая - 539.

По функциям они почти одинаковы.

Но производитель первой не предлагает дополнительной гарантии долговечности, а второй ставит GARAN 5 лет.

Это не доказывает автоматически, что вторая машина физически проживёт дольше первой. Гарантия - всё же не лабораторный тест надёжности.

Но появляется информация, которой раньше часто не хватало: производитель готов юридически подкрепить заявление о долговечности своим обязательством на определённый срок.

Для вещи, которую планируют использовать семь-десять лет, это уже фактор, который стоит включить в расчёт.

Но GARAN - не знак «лучший товар»

Здесь легко попасть в противоположную ловушку.

Пять лет GARAN не означают:

«эта модель в два раза надёжнее товара с гарантией три года».

Не означают они и того, что техника обязательно прослужит ровно пять лет, а после сломается.

Маркировка сообщает лишь об одном конкретном факте: производитель предоставляет соответствующую бесплатную гарантию долговечности на указанный срок.

При выборе всё равно имеют значение:

ремонтопригодность, стоимость запчастей, доступность сервиса в Латвии, энергопотребление, качество конкретной модели и условия самой гарантии.

Поэтому GARAN разумнее воспринимать не как золотую медаль, а как ещё одну строку в сравнительной таблице.

Причём довольно содержательную.

Самый неожиданный эффект: товары без GARAN тоже станут интереснее

Вот где новая система может повлиять на рынок сильнее, чем кажется.

Если рядом стоят три похожих холодильника:

один - GARAN 3 года;

второй - GARAN 5 лет;

третий - без знака,

покупатель неизбежно начнёт задавать вопрос производителю третьего:

а почему вы не готовы гарантировать долговечность товара дольше двух лет?

Само отсутствие GARAN ничего плохого о качестве продукта не доказывает. Производитель может просто не предлагать подходящую коммерческую гарантию.

Но прежде скрытая характеристика становится видимой.

А значит, производителям придётся конкурировать уже не только диагоналями экранов, количеством программ стирки и словами «премиум», но и сроком, в течение которого они готовы отвечать за долговечность собственного товара.

Для покупателей это потенциально гораздо полезнее некоторых новых функций.

Ещё одно изменение: «зелёных листочков» на упаковках может стать меньше

27 сентября вступает в силу и другая часть большой европейской реформы потребительской информации.

В Латвии начинают действовать более строгие требования к экологическим и связанным с устойчивостью заявлениям.

PTAC приводит знакомые формулировки:

«экологичный»,

«зелёный»,

«дружественный окружающей среде»,

«устойчивый».

После изменения правил подобные общие заявления нельзя будет использовать так свободно, как раньше: экологические преимущества должны быть конкретными, понятными и подтверждаемыми.

Меняются и правила для различных знаков устойчивости.

Еврокомиссия разъясняет, что с 27 сентября используемые на рынке sustainability labels должны соответствовать новым требованиям. Схемы, которые этим требованиям не отвечают, должны быть изменены либо их маркировка должна исчезнуть из коммерческих сообщений.

Это важный второй слой реформы.

ЕС фактически движется одновременно в двух направлениях:

добавляет стандартизированные обозначения, которым покупатель должен понимать значение, и ограничивает произвольные значки, создающие впечатление экологичности без достаточного основания.

Для человека перед магазинной полкой это, пожалуй, полезнее десятка новых логотипов.

Что будет со старыми товарами

Здесь возможен переходный период, который способен запутать покупателей.

На полках после 27 сентября никуда мгновенно не исчезнут товары и упаковки, изготовленные раньше.

Европейские органы защиты потребителей специально обсуждали ситуацию со старым складским запасом - товарами и упаковками, произведёнными, заказанными, распределёнными или уже выставленными в магазинах до вступления новых требований в силу.

В июне 2026 года европейская сеть органов Consumer Protection Cooperation договорилась о принципах пропорционального подхода к таким остаткам.

Поэтому первые недели и месяцы после 27 сентября магазинная полка может выглядеть неоднородно.

Одна упаковка будет старой, другая новой; на одной модели информация уже появится в обновлённом формате, на другой - нет.

Само отсутствие нового оформления на оставшемся со старых поставок товаре ещё не означает нарушения или плохого качества.

Кому особенно стоит обращать внимание на GARAN

Тем, кто покупает дорогую технику надолго.

Холодильник, стиральная машина или телевизор приобретаются не на сезон. Дополнительные три-пять лет обязательств производителя здесь имеют гораздо больше значения, чем при покупке недорогой мелочи.

Тем, кто выбирает между почти одинаковыми моделями.

Если цена и характеристики близки, продолжительность гарантии долговечности становится вполне рациональным дополнительным критерием.

Тем, кто готов немного доплатить за снижение риска.

Разница в цене 30–50 евро может выглядеть иначе, если более дорогая модель сопровождается существенно более долгой гарантией производителя.

Тем, кто не любит разбираться в юридическом мелком шрифте.

Единое обозначение должно позволить хотя бы на первом этапе быстрее увидеть, что дополнительная гарантия существует и сколько она длится.

Кому не стоит превращать новый знак в главный критерий

Если товар дешёвый и легко заменяемый.

Переплачивать значительную сумму только ради дополнительной гарантии иногда экономически бессмысленно.

Если хорошая модель продаётся без GARAN.

Отсутствие знака не означает, что вещь ненадёжна.

Если сервис производителя практически недоступен там, где вы живёте.

Пятилетняя гарантия звучит прекрасно до момента, когда выясняется, что для ремонта устройство приходится отправлять далеко и надолго.

Если знак заставляет забыть о других расходах.

Энергопотребление, расходники, обслуживание и ремонт могут за годы оказаться важнее первоначальной разницы в гарантии.

Перед покупкой после 27 сентября: семь вопросов

Я вижу законную гарантию или дополнительную коммерческую?

Это разные вещи. Базовые права покупателя возникают из закона, а не из доброй воли производителя. Есть ли на конкретной модели GARAN и сколько лет там указано?

Сравнивайте модели, а не только бренды. Гарантия бесплатная?

GARAN относится именно к бесплатной коммерческой гарантии долговечности производителя соответствующего типа. Кто отвечает по этой гарантии?

Продавец и производитель - не одно и то же. PTAC советует заранее выяснять, кто именно является гарантом и каковы условия. Где товар будут ремонтировать?

Особенно важно для Латвии. Пять лет гарантии значительно полезнее, если сервис реально доступен поблизости. Что говорит независимый тест?

GARAN показывает обязательство производителя, а независимые испытания - реальные сильные и слабые стороны конкретной модели. Не переплачиваю ли я за гарантию больше потенциальной выгоды?

Сравните разницу в цене, стоимость вероятного ремонта и срок, на который вообще собираетесь оставить вещь.

Главное: новый знак полезен, если правильно понимать, что он обещает

27 сентября не произойдёт чуда, после которого товары в Европе внезапно станут долговечнее.

Произойдёт другое - часть информации, которая раньше была спрятана в условиях гарантии и рекламных формулировках, станет заметнее и унифицированнее.

И это может постепенно изменить сам принцип выбора.

Цена по-прежнему важна. Характеристики тоже. Отзывы никто не отменял.

Но если рядом стоят две почти одинаковые вещи и производитель одной готов официально гарантировать её долговечность значительно дольше, чем производитель другой, - теперь покупателю станет гораздо проще это увидеть.

Так что после 27 сентября возле ценника стоит искать не только скидку.

Иногда маленькая надпись GARAN 5 может оказаться полезнее большого красного «−20%».