Стёрли текст на iPhone? Не ищите кнопку - просто встряхните телефон

Знакомая паника: печатали длинное сообщение, случайно выделили и стёрли целый абзац - и всё, текст испарился. Пальцы судорожно ищут кнопку отмены, которой на экране будто и нет. А ведь спасение буквально в ваших руках, и оно выглядит почти как фокус.

Просто встряхните iPhone. На экране тут же всплывёт окошко «Отменить ввод» - одно нажатие, и удалённый текст возвращается на место. Этот трюк снова гуляет по TikTok и Instagram в подборках «скрытых функций телефона», и каждый раз собирает волну удивлённых комментариев.

Как пользоваться

Всё элементарно. Как только вы ошиблись - напечатали лишнее, стёрли нужное или вставили не то, - возьмите телефон и коротко, но ощутимо тряхните его в руке. Появится всплывающее окно с предложением отменить последнее действие. Нажимаете «Отменить» - и готово.

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Хотите вернуть отменённое обратно? Тряхните ещё раз - и система предложит «Вернуть». По сути, это те же «шаг назад» и «шаг вперёд», что и на компьютере, только вызываются они движением руки.

Работает приём почти везде, где вы вводите текст: в Заметках, Сообщениях, Почте, мессенджерах и большинстве приложений с полем для набора.

Почему это вообще существует

Это не секретный взлом, а встроенная функция iOS под названием Shake to Undo - «встряхнуть, чтобы отменить». Внутри каждого iPhone есть акселерометр, датчик движения, который распознаёт резкий рывок и вызывает системную команду отмены. Apple добавила её давно, но почти нигде о ней не рассказывает, поэтому для многих она становится настоящим открытием.

Если вдруг встряхивание не срабатывает, проверьте настройки: «Настройки» → «Универсальный доступ» → «Касание» → «Встряхивание для отмены». Переключатель должен быть включён. Иногда его случайно отключают, и функция «пропадает».

Маленький нюанс

Трясти телефон стоит уверенно, но без фанатизма - резкого взмаха вполне достаточно, ронять и размахивать гаджетом изо всех сил не нужно. И да, окружающие могут удивиться, глядя, как вы внезапно встряхиваете смартфон посреди переписки. Зато нервов и потерянного текста вы сбережёте немало.

Простой жест вместо мучительных поисков кнопки - иногда самые полезные функции прячутся на самом видном месте. А вы знали про этот трюк?