Почему пищевую плёнку пора переселить в холодильник: хитрость, которая экономит нервы

У каждого была эта маленькая кухонная драма: отрываешь кусок пищевой плёнки, а он мгновенно слипается сам с собой в бесполезный скрученный комок. Второй заход, третий - и вот вы уже ведёте личную войну с рулоном. А решение оказалось до смешного простым и разлетелось по соцсетям в формате «мамин совет».

Совет такой: храните рулон пищевой (стрейч-) плёнки не в кухонном шкафу, а в холодильнике или морозилке. Охлаждённая плёнка почти не липнет к самой себе, легко отрывается ровным куском и не сминается в комок. В коротком ролике эту хитрость показала обычная женщина, сославшись на совет своей мамы, - и комментаторы засыпали её вопросами в духе «что за колдовство?».

Как это применить

Никаких сложностей: просто положите коробку с плёнкой на полку холодильника или в морозильную камеру и держите её там постоянно. Когда нужно что-то завернуть, достаёте рулон, отрываете нужный кусок - он послушно отходит ровной полосой - и убираете обратно.

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На способность плёнки обматывать и герметизировать продукты холод никак не влияет: обёрнутая тарелка или разрезанный лимон будут держаться так же плотно, как и раньше.

Немного школьной физики

Секрет прост и вполне научен. Пищевая плёнка цепляется за поверхности и за саму себя благодаря статическому электричеству. На холоде статический заряд ослабевает, поэтому плёнка перестаёт слипаться и капризничать. Стоит ей нагреться до комнатной температуры - липкость возвращается, и она снова отлично удерживает упаковку.

То есть вы не портите плёнку и не лишаете её свойств - вы лишь на время «усыпляете» ту самую липучесть, которая мешает именно в момент отрывания.

Единственный минус

Подвох один - место. Небольшая упаковка плёнки легко уместится на дверце или боковой полке холодильника, а вот огромный рулон из оптового магазина может просто не влезть. Если места в холодильнике в обрез, попробуйте держать плёнку хотя бы в самом прохладном углу кухни - эффект будет слабее, но всё же заметнее, чем в тёплом шкафу у плиты.

Мелочь? Возможно. Но именно из таких мелочей и складывается спокойное утро без битвы с кухонной утварью. Проверите на своём рулоне?