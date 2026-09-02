Не покупайте новый смартфон до 9 сентября, вот что может измениться

Apple уже назначила большую презентацию. На ней ожидают iPhone 18 Pro, первый складной iPhone и непривычный разрыв линейки, после которого покупатели могут иначе посмотреть и на нынешние iPhone, и на дорогие Android-флагманы.

Самая дорогая ошибка при покупке смартфона часто совершается не при выборе памяти, камеры или цвета, а в календаре. Купить флагман за несколько дней до крупнейшей презентации года означает принять решение, не увидев часть рынка и не зная, как изменятся цены на уже продающиеся модели.

Apple проведет мероприятие под названием Surprise and shine 9 сентября. Трансляция начнется в 19:00 по европейскому времени на сайте компании и в приложении Apple TV. До нее осталось чуть больше недели, поэтому любую не срочную покупку дорогого смартфона сейчас разумно поставить на паузу.

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Причина не ограничивается очередным обновлением камер. Впервые за много лет Apple может одновременно изменить форму самого iPhone, привычный график выхода моделей и верхнюю границу цены. Даже если вы пользуетесь Android и не собираетесь переходить на iPhone, после 9 сентября сравнение дорогих смартфонов может выглядеть совершенно иначе.

Apple подтвердила дату, но не назвала ни одного устройства

Пока твердо известно только одно: презентация состоится. В приглашении Apple нет названий моделей, характеристик и даже прямого упоминания iPhone. Все сведения о новых устройствах до выхода руководителей компании на сцену остаются утечками и прогнозами.

При этом несколько независимых источников сходятся в одной картине. Осенью ожидаются iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первый складной смартфон Apple. Обычный iPhone 18, более доступный iPhone 18e и следующее поколение iPhone Air могут появиться только весной 2027 года.

Утечки регулярно ошибаются в цветах, размерах батареи и отдельных функциях. Однако возможное разделение линейки на осеннюю и весеннюю части обсуждается уже достаточно давно и поддерживается сразу несколькими источниками. Поэтому покупателю сейчас важнее не угадывать количество мегапикселей, а понимать, какую новую структуру выбора готовит Apple.

Складной iPhone может стать главным анонсом и самой спорной покупкой

Первый складной iPhone пока называют iPhone Fold или iPhone Ultra, но окончательное имя неизвестно. По сообщениям источников, он будет раскрываться как книга. Снаружи ожидается экран диагональю около 5,5 дюйма, внутри, дисплей примерно на 7,8 дюйма с широкими пропорциями, близкими к небольшому планшету.

В закрытом состоянии это должен быть компактный смартфон для звонков, сообщений, музыки и быстрых ответов. После раскрытия появится пространство для карт, чтения, документов, видео, видеосвязи и одновременной работы с несколькими приложениями.

Именно здесь находится настоящее преимущество складного устройства. Человек получает не большой телефон, который всегда остается большим, а два размера экрана в одном корпусе.

Но рядом с преимуществами уже видны вероятные компромиссы. Источники допускают возвращение Touch ID в боковой кнопке вместо Face ID, отсутствие отдельного телеобъектива и цену от 2000 долларов. Продажи также могут начаться позже презентации, а первые партии оказаться ограниченными.

Это важный момент. Самый дорогой iPhone может одновременно оказаться не самым сильным камерофоном Apple. Покупатель будет платить прежде всего за складной экран, тонкий шарнир и новый способ использования устройства.

До независимых обзоров невозможно ответить на главные вопросы: насколько заметна складка на дисплее, удобно ли держать закрытый аппарат, как он переживает падения, сколько работает от батареи и хорошо ли приложения используют большой экран.

Поэтому складной iPhone способен стать главным героем презентации, но покупать его в первые минуты предзаказа особенно рискованно.

Apple приходит на рынок, который уже успел повзрослеть

Apple не изобрела складной смартфон и даже не оказалась среди первых участников этого рынка.

Samsung в августе начала продажи Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra и Flip8. Компания называет нынешнюю серию результатом семи поколений складных устройств. Google 20 августа выпустила Pixel 11 Pro Fold с обновленным шарниром, более прочной конструкцией и функциями, специально созданными для большого внутреннего экрана.

Это означает, что первый складной iPhone будет сравниваться не с экспериментами многолетней давности, а с достаточно зрелыми конкурентами. Samsung и Google уже успели исправить множество ранних проблем, уменьшить толщину, сделать внешние экраны удобнее и научить систему работать с несколькими приложениями.

Преимущество Apple может проявиться в другом. Огромная база пользователей iPhone способна привлечь к складным экранам людей, которые до сих пор воспринимали их как дорогую экзотику. Разработчики приложений тоже получат более сильный стимул адаптировать интерфейсы под два размера дисплея.

Counterpoint ожидает, что мировые поставки складных смартфонов в 2026 году вырастут примерно на 21 процент. В другом прогнозе компании Apple уже отводится около 29 процентов закупок панелей для складных смартфонов в первый год присутствия на рынке. Аналитики прямо называют ее появление важной точкой изменения всей категории.

Рынок не станет складным за одну ночь. Такие аппараты все еще дороги и составляют небольшую часть общих продаж. Но после появления iPhone производителям Android придется конкурировать не только характеристиками. Им понадобятся более убедительные цены, программы обмена, длительная гарантия и понятные сценарии использования большого экрана.

Главной новостью может оказаться отсутствие обычного iPhone 18

Большинство покупателей не выбирают Pro Max или устройство за две тысячи долларов. Им нужен обычный iPhone нового поколения, без экспериментального шарнира и максимального ценника.

И именно его 9 сентября могут не показать.

По текущей информации, Apple собирается разделить линейку. Осенью выйдут дорогие модели Pro и складной iPhone, весной 2027 года к ним присоединятся iPhone 18, iPhone 18e и, возможно, iPhone Air второго поколения.

Для покупателя это меняет привычную развилку. Раньше в сентябре можно было сравнить новый базовый iPhone с новым Pro и решить, стоит ли доплачивать. Теперь человеку, который не хочет Pro, возможно, придется выбирать между прошлогодним iPhone 17 и ожиданием до весны.

Поэтому совет подождать до 9 сентября не означает совет обязательно покупать новинку. После презентации часть людей, наоборот, поймет, что iPhone 17 остается для них самым рациональным вариантом.

Но это будет уже осознанное решение. Покупатель узнает, действительно ли базовую модель перенесли, сохранится ли нынешняя линейка в продаже и как Apple расставит цены между старым и новым поколениями.

Ценовая лестница готова стать намного выше

Сейчас официальная американская линейка Apple начинается с iPhone 17e за 599 долларов. iPhone 17 стоит от 799 долларов, iPhone Air от 999 долларов, iPhone 17 Pro от 1099 долларов, Pro Max от 1199 долларов. Цены в Европе и у отдельных продавцов отличаются, но сама последовательность хорошо показывает расстояние между моделями.

Если складной iPhone действительно будет стоить больше 2000 долларов, Apple создаст новый этаж почти вдвое выше нынешнего iPhone 17 Pro. Это может повлиять и на восприятие остальных моделей. Pro за 1200 или 1300 долларов рядом с устройством за две тысячи уже выглядит не вершиной линейки, а сравнительно разумным выбором.

Есть и менее приятный фактор. Летом Apple предупреждала о сильном росте стоимости памяти и накопителей. Тогда руководство компании не уточнило, какие именно устройства подорожают и когда это произойдет, но назвало повышение цен неизбежным.

Поэтому стандартный сценарий «вышла новинка, старая модель сразу подешевела» в 2026 году не гарантирован. Новые Pro могут стать дороже, складной аппарат откроет совершенно новый ценовой уровень, а дефицит компонентов способен удержать стоимость прошлогодних устройств выше ожидаемой.

Тем более важно не смотреть только на американские цифры со сцены. Решение стоит принимать после появления европейских цен, сроков поставки и реальных предложений местных магазинов.

Покупателям Android тоже стоит дождаться 9 сентября

Человеку, который выбирает недорогой Android, презентация Apple вряд ли изменит жизнь. Но в верхнем ценовом сегменте она имеет прямое значение.

Если сейчас рассматриваются Galaxy Z Fold8, Pixel 11 Pro Fold или другой дорогой складной смартфон, подождать одну неделю логично хотя бы ради полноценного сравнения. Станут известны размеры iPhone, его масса, камеры, автономность, цена и дата начала продаж.

Возможен и другой результат. Первый складной iPhone окажется слишком дорогим, лишится привычного зума или поступит в продажу через несколько месяцев. Тогда зрелый Android-аппарат, доступный уже сейчас, будет выглядеть убедительнее.

Магазины и производители могут ответить на презентацию скидками, бонусами за обмен старого устройства или расширенными комплектами. Рассчитывать на это заранее нельзя, но покупать дорогой складной смартфон за несколько дней до появления нового конкурента все равно неразумно.

Особенно если устройство приобретается на три или четыре года. В такой покупке восемь дней ожидания практически ничего не стоят.

Новый iPhone может оказаться не нужен ради новых функций

Во время презентации Apple наверняка будет много говорить об iOS 27, Apple Intelligence и новой Siri AI. Однако значительная часть программных возможностей предназначена не только для устройств 2026 года.

Apple уже сообщила, что Apple Intelligence в iOS 27 будет работать на всех моделях iPhone 16 и новее, а также на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Следовательно, владельцам совместимых моделей не обязательно покупать новый смартфон только ради большинства функций системы.

Для русскоязычной аудитории есть еще два важных ограничения.

Русского языка нет в опубликованном Apple списке языков Apple Intelligence. Кроме того, компания предупреждает, что новая Siri AI первоначально не будет доступна на iPhone в странах Европейского союза. Латвия входит в ЕС, поэтому красивые демонстрации со сцены нельзя автоматически переносить на устройство, купленное здесь.

Перед покупкой необходимо проверить не только наличие функции в рекламе, но и три дополнительных условия: поддерживается ли ваша модель, работает ли возможность в вашем регионе и доступна ли она на выбранном языке.

Иногда главный аргумент презентации выглядит впечатляюще, но конкретный пользователь получает его позже, на другом языке или не получает вовсе.

Кому действительно стоит подождать

Тем, кто собирается покупать iPhone 17, iPhone Air или iPhone 17 Pro по обычной цене. Через неделю станет понятна судьба нынешних моделей и их место в новой линейке.

Тем, кто выбирает дорогой складной Android. До прямого сравнения с первым складным iPhone не хватает всего нескольких дней.

Тем, чей нынешний телефон нормально работает. В этом случае ожидание почти ничего не отнимает, но защищает от покупки в самый информационно невыгодный момент.

Тем, кто обновляет смартфон редко. Чем дольше вы планируете пользоваться устройством, тем важнее увидеть всю линейку, а не покупать накануне ее обновления.

Тем, кто выбирает телефон ради камеры или новых AI-функций. Необходимо узнать реальные ограничения, поддерживаемые языки и региональную доступность, а затем дождаться независимых тестов.

Кому можно покупать смартфон уже сейчас

Ждать необязательно, когда старый телефон сломан, потерян или мешает работе. Срочная необходимость важнее любой презентации.

Событие Apple также вряд ли сильно повлияет на недорогие Android-модели. Первый складной iPhone и новая серия Pro будут играть в совершенно другой ценовой категории.

Покупка может быть оправдана и при действительно сильной скидке на проверенную модель. Но перед оплатой полезно сохранить скриншот цены, уточнить срок возврата и проверить, действует ли у магазина защита от снижения стоимости.

Если период возврата заканчивается после 9 сентября, риск становится заметно меньше. Можно купить устройство сейчас, посмотреть презентацию и сохранить возможность пересмотреть решение.

Что нужно узнать вечером 9 сентября

Не стоит оценивать презентацию по первой красивой фотографии. После нее нужно получить ответы на семь практических вопросов.

Сколько новые модели стоят в Европе, а не только в США. Когда начнутся реальные продажи, особенно складного iPhone. Покажет ли Apple обычный iPhone 18, либо официально оставит его до весны. Какие компромиссы есть у складной модели, включая камеры, биометрию, массу, толщину и автономность. Насколько хорошо iOS использует большой внутренний экран, или это пока просто растянутый интерфейс обычного iPhone. Какие функции работают в ЕС и на каких языках. Что произойдет с ценами iPhone 17, iPhone Air и Android-конкурентов в течение нескольких дней после анонса.

Первые впечатления блогеров помогут оценить дизайн, но окончательный ответ дадут обзоры с проверкой батареи, камер, нагрева, шарнира и прочности экрана. Для совершенно нового форм-фактора это важнее обычного сравнения процессоров.

Пауза до 9 сентября не обязывает покупать iPhone. Она всего лишь возвращает покупателю преимущество.

Можно сохранить выбранную модель и ее сегодняшнюю цену, посмотреть презентацию, проверить европейские условия и снова открыть корзину. Если ничего более подходящего не появится, вы купите тот же смартфон, но уже без сомнений. Если изменятся цены, выйдет интересная модель или обнаружатся неприятные ограничения, одна неделя убережет от дорогого сожаления.