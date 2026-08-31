31 августа 2026, 08:08

Забудьте про масло: почему весь TikTok жарит яйца на песто

Забудьте про масло: почему весь TikTok жарит яйца на песто

Обычная яичница по утрам приедается быстро. А что, если один простой свап превратит её в блюдо, ради которого хочется встать пораньше? Соцсети уже нашли ответ - и он зелёного цвета.

Идея до смешного проста: вместо привычной ложки масла на сковороду отправляется песто. Придумала это диетолог из TikTok, которая однажды бросила пару ложек классического базиликового песто на разогретую сковороду и вбила туда яйца. Ролик разлетелся мгновенно, а под хэштегом #pestoeggs набралось больше 130 миллионов просмотров. Само оригинальное видео посмотрели свыше 11 миллионов человек.

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Как повторить

Разогрейте сковороду на среднем огне. Выложите 1–2 столовые ложки песто и дайте ему чуть разойтись по дну - оно начнёт слегка шипеть и «жариться». Вбейте прямо в песто яйца: можно оставить глазуньей, а можно аккуратно перемешать в духе скрембла.

Готовые яйца выложите на поджаренный тост. Лучшие компаньоны - рикотта, ломтики авокадо, немного феты или свежий помидор. Всё, завтрак ресторанного уровня готов за пять минут.

Почему это работает

Секрет в самом песто. В нём уже есть оливковое масло - именно оно и жарит яйцо, так что дополнительный жир не нужен. А базилик, чеснок, пармезан и кедровый орех при нагреве отдают яйцу насыщенный травянисто-ореховый вкус и ту самую фотогеничную зелёную корочку.

Небольшой нюанс: песто с яйцом получается солёным и жирным само по себе, так что досаливать почти не нужно, а на очень сильном огне базилик может горчить - держите огонь средним. В остальном это тот редкий вирусный лайфхак, который реально стоит потраченной ложки песто.

А вы бы променяли классическую глазунью на зелёную?

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