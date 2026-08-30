Один запрос к ChatGPT перед магазином может спасти от лишних покупок: как работает вирусный лайфхак

Зашли за молоком, яйцами и хлебом, а вышли с двумя пакетами продуктов и чеком, который лучше было не видеть. Ещё обиднее обнаружить через несколько дней в холодильнике йогурт с истёкшим сроком, половину увядшего салата и продукты, которые так и не пригодились.

В TikTok предлагают переложить часть этой вечной головоломки на искусственный интеллект. Лайфхак с ChatGPT набрал миллионы просмотров - и на этот раз за вирусной идеей действительно есть рациональное зерно.

Только работает она немного не так, как обещают громкие ролики.

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В чём суть лайфхака

Вместо обычного «составь мне список продуктов» дайте ChatGPT задачу посложнее: попросите сначала придумать меню на несколько дней, а уже под него - покупки.

Например:

«Составь меню на пять дней для двух человек с бюджетом до 70 евро. Используй недорогие обычные продукты. Сделай так, чтобы одни и те же ингредиенты использовались в нескольких блюдах и ничего не оставалось без дела. Затем составь общий список покупок».

Можно добавить свои условия:

- готовить хочется не дольше 30 минут;

- нужен один большой ужин, который останется на следующий день;

- рыбу не едим;

- завтраки должны быть максимально простыми;

- дома уже есть рис, яйца, морковь и замороженная курица.

Чем конкретнее запрос, тем полезнее получится ответ.

Но сначала откройте холодильник

Вот здесь лайфхак становится действительно выгодным.

Прежде чем просить нейросеть составлять меню с нуля, посмотрите, что уже лежит дома. Половина упаковки макарон, несколько картофелин, банка фасоли и кусок сыра вполне могут стать основой двух-трёх блюд.

Напишите:

«Вот что у меня уже есть дома: рис, четыре яйца, половина упаковки шампиньонов, две моркови и куриная грудка. Сначала используй эти продукты, а затем составь список того, что нужно докупить».

Так вероятность купить очередную пачку продукта, который уже прячется на дальней полке, становится заметно меньше.

Попросите использовать упаковки целиком

Есть ещё одна хитрость.

Допустим, для одного блюда нужно 200 граммов сметаны, а в магазине она продаётся упаковками по 400 граммов. Обычно оставшаяся половина отправляется в холодильник с благими намерениями - и иногда заканчивает жизнь там же.

Поэтому добавьте к запросу:

«Учитывай обычные размеры упаковок и старайся использовать остатки ингредиентов в других блюдах этой недели».

То есть половина курицы может стать ужином сегодня и начинкой для тортильи завтра, овощи - гарниром и затем супом, а йогурт - завтраком и основой соуса.

Именно такое пересечение ингредиентов делает планирование полезным.

Почему это действительно может сработать

Секрет вовсе не в особых способностях искусственного интеллекта.

Экономят деньги старые знакомые: заранее составленное меню, проверка запасов и список покупок.

Планирование помогает покупать продукты под конкретные блюда, а не по принципу «авось пригодится». Кроме того, когда один ингредиент заранее распределён между несколькими рецептами, меньше шансов, что его остатки придётся выбросить.

ИИ просто снимает самую скучную часть работы: не надо самостоятельно придумывать семь ужинов и высчитывать, куда деть половину банки томатного соуса.

А вот цены лучше проверить самостоятельно

Здесь у вирусного лайфхака есть важная оговорка.

Если попросить ChatGPT составить покупки, например, «на 60 евро в конкретном супермаркете», полученная сумма может оказаться лишь приблизительной. Цены меняются, проходят акции, товары исчезают из продажи, различаются объёмы упаковок.

Поэтому нейросеть лучше использовать как планировщика, а не как кассира.

Получили меню - откройте приложение или сайт своего магазина, быстро проверьте самые дорогие позиции и при необходимости попросите:

«Получается слишком дорого. Замени два самых дорогих блюда более дешёвыми альтернативами».

Это обычно работает лучше, чем пытаться получить идеальный список с первой попытки.

Ещё один маленький трюк

Не обязательно планировать все семь дней.

Если ваша неделя непредсказуема, разумнее попросить меню на четыре-пять дней, а один день оставить для остатков:

«На пятый день придумай блюдо, в которое можно собрать оставшиеся овощи, мясо или крупы предыдущих дней».

Это может быть суп, омлет, запеканка, паста, жареный рис или тортилья - в зависимости от того, что останется.

Главное правило

Самый идеальный список покупок бесполезен, если в магазине к нему добавятся сыр «по акции», печенье «к чаю» и три упаковки чего-нибудь «на всякий случай».

Поэтому формула лайфхака выглядит так:

проверить холодильник → составить меню → получить список → проверить реальные цены → покупать по списку.

ChatGPT здесь не волшебная кнопка экономии. Но как бесплатный помощник, который за минуту собирает из бюджета, домашних запасов и нескольких пожеланий понятный план на неделю, он действительно может оказаться полезнее очередной заметки «что купить» в телефоне.