Счёт, до которого трудно дотянуться: лайфхак из TikTok, который помогает копить без силы воли

Все мы обещали себе «в этом месяце точно отложу». А потом карта под рукой, приложение в один тап, и «отложенное» незаметно утекает на очередную мелочь. Молодое поколение в TikTok под тегом #moneysavinghacks нашло обезоруживающе простое решение - и, в отличие от многих вирусных финансовых «схем», это одобряют даже эксперты по деньгам.

Суть в одной фразе: деньги нужно спрятать от самого себя. Не под матрас, а на счёт, до которого трудно быстро добраться.

Как это устроено

Заведите отдельный сберегательный счёт - и главное, чтобы он НЕ был привязан к вашему повседневному банковскому приложению и карте. Идеально, если это будет счёт в другом банке или вклад, снять с которого деньги можно не мгновенно, а с задержкой или через отдельный вход.

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Затем настройте автоматический перевод: пусть в день зарплаты небольшая фиксированная сумма сама уходит на этот счёт. Размер не так важен - важнее регулярность. Дальше вы просто ничего не делаете. Деньги копятся сами, а поскольку добраться до них не в один тап, рука не тянется их потратить.

Почему это работает лучше, чем сила воли

Здесь работает психология трения. Каждое лишнее препятствие между вами и деньгами гасит импульс потратить. Когда счёт висит прямо в основном приложении, соблазн «занять у себя» возникает по десять раз в день. Когда до него надо специально дойти - импульс успевает угаснуть, и покупка уже не кажется такой необходимой.

Второй секрет - автоматизация. Вам не нужно каждый месяц принимать волевое решение «отложить»; вы приняли его один раз при настройке перевода. А то, что происходит само, не требует силы воли, которой у всех нас к концу дня остаётся немного.

Нюанс: держите на таком счёте именно накопления, а не подушку на экстренный случай - если деньги могут понадобиться срочно, слишком «труднодоступный» счёт сыграет против вас. Но для цели «накопить на отпуск, технику или просто про запас» приём работает на удивление хорошо. Проверьте на себе хотя бы один месяц.