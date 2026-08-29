Не спешите покупать eSIM перед отпуском: когда она экономит десятки евро, а когда вообще не нужна

Слово eSIM всё чаще мелькает в тревел-блогах как почти волшебный способ забыть о дорогом роуминге. Схема выглядит заманчиво: перед поездкой покупаете несколько гигабайтов интернета, устанавливаете их в телефон - и по прилёте сразу пользуетесь картами, мессенджерами и соцсетями.

Лайфхак действительно работает. Более того, в некоторых странах туристическая eSIM способна сэкономить десятки евро. Но есть важный нюанс: если вы едете, например, из Латвии в другую страну Евросоюза, покупать её зачастую вообще не имеет смысла.

Разбираемся, когда eSIM действительно полезна и какую настройку телефона стоит проверить ещё до вылета.

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Что такое eSIM простыми словами

eSIM - это цифровая SIM-карта, уже встроенная в телефон. Никакую пластиковую карточку вытаскивать и переставлять не нужно.

Для путешествий существуют специальные eSIM-пакеты. Вы выбираете страну или целый регион, покупаете определённый объём интернета и устанавливаете новый профиль в смартфон.

Например, можно приобрести пакет на 5 или 10 ГБ для Турции, США или сразу нескольких стран Азии.

При этом привычная латвийская SIM-карта может оставаться в телефоне - например, чтобы продолжать получать SMS на свой номер.

Когда eSIM действительно может сэкономить деньги

Особенно полезна туристическая eSIM при поездках за пределы ЕС и Европейской экономической зоны, где стандартный роуминг домашнего оператора может стоить заметно дороже.

Например, перед путешествием в:

Турцию;

Египет;

США;

Таиланд;

Японию;

ОАЭ

имеет смысл сравнить стоимость роуминга своего оператора с несколькими пакетами eSIM.

Иногда разница действительно оказывается существенной.

Ещё одно преимущество - цена известна заранее. Купили, например, 10 ГБ на определённый срок - и понимаете, сколько потратите на мобильный интернет.

Особенно удобно это в поездках по нескольким странам: вместо отдельной SIM-карты в каждой можно приобрести региональную eSIM.

А вот в Италии или Испании она вам, скорее всего, не понадобится

Для жителей Евросоюза это принципиально важный момент.

В Евросоюзе действует принцип Roam Like at Home: во время временной поездки в другую страну ЕС звонки, сообщения и мобильный интернет обычно используются на условиях вашего домашнего тарифа.

Поэтому, если вы летите, например, в Германию, Италию, Грецию, Португалию или Испанию, сначала посмотрите условия своего мобильного тарифа.

Вполне возможно, что определённое количество гигабайтов в странах ЕС у вас уже включено - и дополнительная eSIM просто станет лишней тратой.

Есть и ограничения fair use, поэтому перед поездкой всё-таки стоит проверить, сколько именно мобильного интернета доступно вашему тарифу за границей.

Как подключить туристическую eSIM

Сначала убедитесь, что смартфон её поддерживает. На современных iPhone и многих Android-моделях функция eSIM уже стала стандартной.

В настройках телефона обычно можно найти пункт вроде «Добавить eSIM», «Добавить мобильный тариф» или похожее название.

Затем:

Выберите подходящего провайдера eSIM. Найдите пакет для нужной страны или региона. Проверьте объём интернета и срок действия. Оплатите тариф. Установите eSIM по инструкции сервиса.

У разных компаний способ установки отличается. Это может быть QR-код, ссылка или установка непосредственно через приложение.

Удобнее сделать всё это ещё дома, где есть стабильный Wi-Fi.

Самая важная настройка после установки

Вот здесь стоит быть особенно внимательным.

В телефоне может одновременно работать домашняя SIM и туристическая eSIM. Поэтому необходимо указать, какая именно карта должна использоваться для мобильного интернета.

Туристическую eSIM назначьте для передачи данных.

А у домашней SIM лучше отключить мобильные данные в роуминге, если они вам в стране назначения не нужны.

Иначе в определённых ситуациях телефон теоретически может начать использовать интернет домашнего оператора - и тогда смысл всей экономии исчезнет.

При этом домашнюю SIM можно оставить включённой, если вам необходимо получать SMS, например банковские коды подтверждения.

Что проверить перед покупкой

Не стоит выбирать eSIM только по самой низкой цене.

Посмотрите:

Сколько гигабайтов входит в пакет.

Для карт, мессенджеров и почты может хватить нескольких гигабайтов. Видео и соцсети расходуют гораздо больше.

Когда начинается срок действия.

У одних провайдеров пакет активируется после подключения к сети в стране назначения, у других условия могут отличаться.

Какие страны входят в тариф.

Особенно если покупаете региональный пакет.

Можно ли раздавать интернет.

Некоторые тарифы позволяют использовать смартфон как точку доступа, другие могут ограничивать эту функцию.

Что происходит после расходования лимита.

Иногда интернет полностью отключается, иногда скорость просто резко снижается.

Есть ли звонки и SMS.

Многие туристические eSIM предназначены исключительно для мобильного интернета и собственного телефонного номера не дают.

eSIM или обычный роуминг: простой ориентир

Перед поездкой можно пользоваться таким правилом.

Едете в другую страну ЕС - сначала проверьте свой домашний тариф. Возможно, покупать ничего дополнительно не потребуется.

Едете за пределы ЕС - сравните стоимость роуминга и туристической eSIM.

Путешествуете сразу по нескольким странам - посмотрите региональные eSIM, они часто оказываются удобнее.

Нужно много мобильного интернета - сравнивайте не только цену, но и объём гигабайтов, ограничения скорости и возможность раздачи.

И ещё один маленький лайфхак

Не покупайте первую eSIM, которую показала реклама в соцсетях.

Тарифы разных сервисов для одной и той же страны могут заметно отличаться. Потратьте несколько минут и сравните хотя бы два-три предложения - иногда именно здесь находится настоящая экономия.

Так что популярный совет путешественников вполне рабочий, но с одной поправкой: eSIM - не автоматическая замена обычному роумингу, а ещё один вариант связи.

В поездках по Евросоюзу ваша латвийская SIM часто уже предоставляет всё необходимое. А вот за пределами ЕС несколько минут, потраченных на сравнение тарифов перед вылетом, действительно могут сохранить в отпускном бюджете несколько десятков евро.