Полотенца стали жёсткими? Вот как вернуть им мягкость и не навредить стиральной машине

Купили мягкие пушистые полотенца, а через несколько месяцев они стали напоминать наждачную бумагу? Знакомая проблема. И дело не всегда в качестве ткани.

Чаще всего махра грубеет из-за остатков стирального средства, минералов из жёсткой воды, частого использования кондиционера и неправильной сушки. Волокна постепенно покрываются налётом, петельки слипаются - и полотенце хуже впитывает воду.

В соцсетях в таких случаях часто советуют белый уксус. Способ действительно может помочь, но есть важная оговорка: регулярно заливать уксус прямо в стиральную машину подходит не для каждой модели.

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Почему полотенца становятся жёсткими

Одна из самых частых причин - слишком много порошка или геля.

Если средство плохо выполаскивается, его остатки оседают на ткани. Махра становится плотнее, грубее и хуже впитывает влагу.

Похожим образом действует и кондиционер. Он обволакивает волокна тонким слоем, поэтому на ощупь ткань сначала кажется мягче. Но при частом использовании полотенце может начать хуже впитывать воду.

Свою роль играет и жёсткая вода: минеральные соли постепенно остаются на ткани и делают её более грубой.

А ещё полотенца можно просто пересушить. Слишком долгое пребывание в сушильной машине или на горячей батарее тоже делает волокна жёсткими.

Поможет ли уксус

Белый столовый уксус действительно способен частично удалить минеральный и моющий налёт с ткани.

Именно поэтому после такой обработки старые полотенца иногда становятся заметно мягче и лучше впитывают воду.

Но есть нюанс.

Некоторые производители стиральных машин предупреждают, что частое воздействие кислоты может со временем повредить резиновые уплотнители, шланги и другие детали.

Поэтому правило простое:

не стоит превращать уксус в постоянную замену кондиционеру, если инструкция к вашей стиральной машине прямо этого не разрешает.

Самый безопасный вариант

Если полотенца стали особенно жёсткими, можно попробовать отдельное замачивание.

Разведите небольшое количество белого уксуса в тазу с тёплой водой и оставьте полотенца примерно на 30–60 минут.

После этого хорошо прополощите их и постирайте обычным способом.

Так уксус работает непосредственно с тканью и при этом не проходит через все узлы стиральной машины.

Перед обработкой цветных или необычных полотенец лучше сначала проверить небольшой незаметный участок.

А что насчёт соды

В интернете часто советуют смешивать уксус с пищевой содой, чтобы «усилить эффект».

На практике всё наоборот.

Сода - щёлочь, а уксус - кислота. При смешивании они начинают нейтрализовать друг друга. Появляется эффектное шипение и пена, но это ещё не означает, что смесь стала лучше очищать ткань.

Поэтому использовать их одновременно смысла нет.

Как вернуть полотенцам мягкость без домашних экспериментов

Иногда уксус вообще не понадобится.

Попробуйте сначала несколько простых вещей.

Используйте чуть меньше стирального порошка или геля, чем обычно. Не заполняйте барабан до отказа - полотенцам нужно пространство, чтобы хорошо прополоскаться.

Если есть функция дополнительного полоскания, включите её.

На несколько стирок откажитесь от кондиционера.

Стирайте полотенца при температуре, которую разрешает ярлык изделия. Слишком холодная вода не всегда хорошо удаляет накопившийся налёт.

И не пересушивайте ткань: лучше снять полотенца, когда они уже высохли, но ещё не успели стать совершенно жёсткими.

Главное правило

Если полотенце стало грубым, это ещё не означает, что его пора выбрасывать.

Очень часто проблема не в самой ткани, а в том, что между волокнами накопились остатки моющего средства и минералы.

Уксус действительно может помочь удалить часть этого налёта. Но безопаснее использовать его для отдельного замачивания или предварительно убедиться, что производитель вашей стиральной машины допускает такой способ.

А иногда лучший «лайфхак» оказывается ещё проще: меньше порошка, никакого лишнего кондиционера и хорошее полоскание.