Лунное затмение 28 августа: почти вся Луна исчезнет в тени Земли

Почему оно будет выглядеть почти полным, когда ждать самую красивую фазу и какие темы поднимает последнее затмение этого лета.

В ночь с 27 на 28 августа полная Луна начнёт медленно уходить в тень Земли. Сначала на её краю появится едва заметное потемнение, затем тень станет плотнее и постепенно закроет почти весь лунный диск. Ближе к максимуму от привычной светлой Луны останется лишь тонкая яркая полоска, а остальная поверхность может стать медной, ржаво-красной или почти коричневой.

По астрономическому календарю затмение считается частичным. Но формулировка немного обманывает ожидания. Земная тень закроет около 93 процентов диаметра Луны, поэтому внешне событие будет очень близко к полному затмению. NASA называет его «почти полным». Максимальная фаза наступит 28 августа в 04:13 по всемирному времени.

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Это будет последнее затмение лета и финальная точка августовского сезона, начавшегося 12 августа полным солнечным затмением. Между двумя событиями прошло чуть больше двух недель: от новолуния, когда Луна закрывала Солнце, до полнолуния, когда уже сама Луна окажется в земной тени.

Как будет исчезать Луна

Лунное затмение никогда не происходит мгновенно. Тень движется медленно, поэтому наблюдатель успевает увидеть весь переход от обычного полнолуния к тёмному медному диску.

В 01:24 UTC Луна войдёт в полутень Земли. В первые минуты разница будет настолько слабой, что её легко пропустить. Лунный диск лишь немного потеряет яркость, словно перед ним появилась тонкая дымка.

В 02:34 UTC начнётся частичная фаза. С этого момента на поверхности Луны станет хорошо заметен тёмный край. Он будет постепенно расти и к 04:13 UTC закроет почти весь диск.

После максимума движение пойдёт в обратную сторону. В 05:52 UTC Луна полностью выйдет из плотной центральной тени, а в 07:02 UTC завершится и слабая полутеневая фаза. Таким образом, всё затмение продлится больше пяти с половиной часов, а хорошо заметная частичная часть займёт примерно три часа и восемнадцать минут. Все указанные часы приведены по всемирному времени, местное время зависит от часового пояса.

Самый красивый момент наступит незадолго до максимума. Почти вся Луна окажется тёмной, но один её край продолжит получать прямой солнечный свет. На небе одновременно будут видны яркая белая полоска и большая медная поверхность.

Почему Луна станет красной

Земля закроет прямые солнечные лучи, но Луна не исчезнет полностью. Часть света пройдёт через земную атмосферу, изменит направление и всё же достигнет лунной поверхности.

Синие и фиолетовые лучи сильнее рассеиваются в воздухе. Красные и оранжевые проходят дальше, поэтому именно они окрашивают затенённую часть Луны. NASA сравнивает этот эффект со всеми рассветами и закатами Земли, которые одновременно проецируются на лунный диск.

Точный цвет невозможно узнать заранее. Если в атмосфере много пыли или облаков, Луна может стать особенно тёмной и красной. При более прозрачном воздухе оттенок бывает мягче, от медного до светло-оранжевого. Иногда глаз видит затмение спокойнее, чем камера, потому что рядом с тёмной частью остаётся очень яркий освещённый край.

Поэтому не стоит ждать идеально алого шара, каким его часто показывают на обработанных фотографиях. Настоящий цвет может оказаться сложнее: ржавым, дымчатым, кирпичным, тёмно-коричневым. Именно эта непредсказуемость и делает каждое лунное затмение немного другим.

Редкая деталь, которая делает эту ночь особенной

Затмение 28 августа относится к серии Сарос 138. В одну такую серию входят затмения с похожей геометрией, которые повторяются примерно через 18 лет и 11 дней.

Внутри Сароса 138 нынешнее затмение станет самым глубоким среди всех частичных. Луна подойдёт к полной фазе ближе, чем во время любого другого частичного затмения этой серии. Следующее событие Сароса 138 произойдёт 7 сентября 2044 года и уже будет полным.

Получается красивый переход. В 2008 году затмение этой семьи было заметно менее глубоким. В 2026 году Луна почти целиком войдёт в земную тень. Через 18 лет серия наконец перейдёт к полным затмениям.

Так что слово «частичное» не должно разочаровывать. Небольшой светлый край, который останется у Луны, сделает картину даже более необычной.

Весь август словно шёл к этой ночи

Солнечное затмение 12 августа пришлось на новолуние. Тогда Луна находилась между Землёй и Солнцем. Через две с лишним недели она переместилась на противоположную сторону Земли и вошла в фазу полнолуния.

Оба затмения принадлежат одному астрономическому сезону. Такие периоды длятся около 35 дней и возникают, когда Солнце, Земля и Луна оказываются достаточно близко к общей линии.

В астрологической традиции эта пара читается как единая история. Солнечное затмение связывают с появлением нового импульса, решения или направления. Лунное приходится на кульминацию, когда скрывать накопившееся становится труднее.

То, что в середине августа ощущалось смутно, к концу месяца может обрести форму. Необязательно в виде громкого события. Иногда человек просто ясно понимает, что устал от привычного порядка, давно перерос отношения, больше не хочет соглашаться на определённые условия или слишком долго откладывает необходимый разговор.

Затмение не принимает решение вместо нас. Оно создаёт сильный символический фон, на котором собственные мысли слышны чуть громче.

Полнолуние в Рыбах: чувства выходят на поверхность

Лунное затмение произойдёт в знаке Рыб. Солнце и Меркурий в это время будут находиться напротив, в Деве. Вместе с Ураном они образуют напряжённую конфигурацию, которую астрологи связывают с нервной атмосферой, неожиданными новостями, срывами договорённостей и необходимостью быстро пересматривать планы. Astrodienst советует в эти дни внимательнее проверять информацию и не реагировать на происходящее слишком поспешно.

Рыбы связаны с чувствами, интуицией, мечтами, усталостью и теми переживаниями, которым трудно сразу подобрать название. Дева предпочитает ясность: что случилось, кто отвечает, какой следующий шаг, что нужно исправить.

Отсюда и внутреннее противоречие этой ночи. Одна часть человека хочет отпустить контроль, закрыть дверь и наконец выдохнуть. Другая требует всё разобрать, объяснить, исправить и привести в порядок.

На таком фоне может сильнее ощущаться накопившаяся усталость. Раздражение приходит быстрее, обычный разговор внезапно задевает, а мысль, которую ещё вчера удавалось отложить, уже не хочет уходить.

Кому-то захочется поставить точку в отношениях. Кто-то мысленно напишет заявление об уходе. Другой человек снова вернётся к идее переезда или решит наконец сказать вслух всё, что копилось месяцами.

Такие мысли важны. Но важная мысль и немедленное действие всё-таки не одно и то же.

Почему 28 августа лучше не торопиться

Ночью любые чувства звучат убедительнее. Особенно если человек устал, плохо спал или несколько дней жил в напряжении.

Фраза, которая в четыре утра кажется последней и окончательной, после завтрака нередко выглядит иначе. Смысл может сохраниться, но исчезнет желание произнести её самым болезненным способом.

Поэтому 28 августа лучше сначала наблюдать. Не подавлять чувства, не спорить с собой и не изображать полное спокойствие. Достаточно не превращать каждую сильную эмоцию в приказ.

Хочется написать человеку всё, что накопилось, можно сначала открыть заметки. Хочется уволиться, стоит записать причины и вернуться к ним после сна. Хочется закончить отношения, полезно понять, речь идёт о давнем решении или о реакции на одну тяжёлую ночь.

Это не запрет на перемены. Просто перемена, которая действительно нужна, выдержит несколько часов тишины.

Что может завершиться в это затмение

Лунные затмения традиционно связывают с финалами. Под завершением не обязательно понимать расставание, увольнение или переезд.

Закончиться может привычка всё контролировать. Роль человека, который постоянно спасает остальных. Обещание, данное из чувства вины. Попытка соответствовать чужому представлению о правильной жизни.

Порой мы держимся не за людей и вещи, а за старую версию себя. Она когда-то помогала, но теперь требует слишком много сил.

В полнолуние такие вещи становятся заметнее. Луна освещена полностью, и символически этот свет направлен на то, что раньше удавалось оставить в полумраке.

Хороший вопрос на 28 августа звучит просто: что я продолжаю делать только потому, что давно так делаю?

Следом можно спросить: что изменится, если я перестану?

Ответ необязательно должен появиться сразу. Иногда достаточно впервые честно сформулировать вопрос.

Как провести 28 августа

День лучше не заполнять до последней минуты. Если получится оставить свободный вечер или отказаться от одной необязательной встречи, этой паузе быстро найдётся применение.

Сон в такие дни важнее ещё одного часа в телефоне. Тишина полезнее бесконечного чтения чужих прогнозов. Алкоголь способен добавить эмоциям громкости, поэтому умеренность будет особенно кстати.

Не нужно искать послание в каждой случайной фразе. Гораздо интереснее заметить то, что повторяется уже несколько недель: одна и та же мысль, усталость после определённых разговоров, постоянное раздражение из-за одной обязанности.

Можно взять лист бумаги и закончить три предложения:

Я устал держаться за…

Я давно хочу сказать…

В сентябре я больше не буду…

Писать красиво не требуется. Никому показывать тоже.

Главная задача дня состоит не в том, чтобы за одну ночь полностью изменить жизнь. Достаточно понять, где именно перемены уже начались.

Как смотреть затмение

Специальные очки не понадобятся. Лунные затмения безопасны для зрения на всех стадиях. На Луну можно смотреть без защиты, через бинокль или телескоп.

Первая полутеневая часть будет почти незаметной. Самое интересное начнётся после входа Луны в плотную тень Земли и достигнет максимума около 04:13 UTC. Возможность увидеть весь процесс зависит от положения Луны над горизонтом и погоды в месте наблюдения.

Даже если не получится проследить затмение от начала до конца, стоит посмотреть на Луну ближе к максимальной фазе. Почти весь её диск будет находиться в тени, а светлый край подчеркнёт глубину затмения.

И обязательно дайте глазам несколько минут привыкнуть к темноте. Тогда на лунной поверхности проявятся оттенки, которые сразу после яркого экрана телефона легко не заметить.

Утром Луна вернётся

После 07:02 UTC Луна полностью выйдет из земной полутени. Небо снова станет обычным, хотя ещё несколько часов назад почти весь лунный диск был скрыт.

Наверное, именно поэтому затмения так легко превращаются в символ. Свет исчезает, но сама Луна остаётся на месте. Мы просто некоторое время не видим её такой, какой привыкли видеть.

28 августа может оставить похожее ощущение. Что-то знакомое на несколько часов изменит форму. Какие-то мысли станут громче. Старые вопросы снова окажутся рядом.

Необязательно отвечать на них немедленно.

Сначала стоит посмотреть, как почти вся Луна исчезает в тени Земли. А потом спокойно решить, что из привычной жизни действительно пора оставить в августе.