Этот напиток из двух ингредиентов помогает похудеть - пейте перед сном

Исследования показывают, что ежедневная чашка этого простого в приготовлении напитка может помочь похудеть и поддерживать здоровый уровень сахара в крови.

Эксперт поделился преимуществами простого домашнего напитка, который можно принимать перед сном. Доктор Эрик Берг, лицензированный хиропрактик, специализирующийся на питании, кетозе и интервальном голодании, утверждает, что яблочный уксус обладает удивительными преимуществами для здоровья, включая возможное снижение уровня сахара в крови и поддержку похудения.

Доктор Берг - автор бестселлера The Healthy Keto Plan и регулярно публикует образовательные и медицинские материалы онлайн. На его YouTube-канале подписано впечатляющие 13,7 миллионов человек.

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Что такое яблочный уксус?

Яблочный уксус - это вид уксуса, который получают из измельчённых ферментированных яблок с добавлением дрожжей и сахара.

В одном из своих видео, под названием «Почему стоит принимать яблочный уксус перед сном», доктор Берг объясняет, что главный кислотный компонент яблочного уксуса - уксусная кислота - обладает выраженным антигликемическим эффектом. «Это значит, что он может помочь снизить уровень сахара в крови после еды», - объясняет он.

Он также добавляет, что уксусная кислота может помочь снизить уровень сахара утром. Обычно утром уровень сахара должен быть низким, но существует явление, известное как «эффект рассвета» (dawn phenomenon), когда уровень сахара утром выше нормы.

Это связано не с питанием, а с работой печени: она вырабатывает лишнюю глюкозу из белков, жиров и кетонов - процесс, называемый глюконеогенезом. Такая ситуация может возникать при проблемах с сахаром, например, при инсулинорезистентности, преддиабете или диабете.

Как уксусная кислота влияет на сахар в крови:

Уксусная кислота может влиять на ферменты, участвующие в расщеплении углеводов в ротовой полости и пищеварительном тракте, замедляя поступление сахара в кровь.

Исследования показывают, что яблочный уксус может улучшать чувствительность организма к инсулину, благодаря чему уровень сахара в крови лучше регулируется. Кроме того, некоторые исследования отмечают, что регулярное употребление яблочного уксуса может снижать уровень глюкозы натощак.

Хотя яблочный уксус связан с потенциальными преимуществами для здоровья, NHS не признаёт его универсальным средством или основным лечением каких-либо заболеваний. Исследования показывают, что он может помогать регулировать уровень сахара, контролировать вес и улучшать уровень холестерина, но необходимы дополнительные исследования для подтверждения этих эффектов. В небольших количествах и при правильном разведении уксус считается безопасным для употребления.

Результаты исследований:

Многочисленные исследования указывают, что яблочный уксус может замедлять опорожнение желудка, что снижает колебания уровня сахара в крови. В 2023 году исследование показало, что у людей с диабетом 2 типа, которые ежедневно употребляли по 30 мл яблочного уксуса, улучшились показатели гемоглобина A1c по сравнению с контрольной группой, не принимавшей уксус.

Другое исследование 2018 года охватывало людей с избыточным весом и ожирением.

Участники эксперимента были на низкокалорийной диете и ежедневно принимали по 2 столовые ложки (30 мл) яблочного уксуса. Контрольная группа уксус не принимала. Через 12 недель группа с уксусом показала больший весовой эффект, чем контрольная.

Как включить яблочный уксус в рацион:

Всегда разводите яблочный уксус в воде перед употреблением.

Начинайте с малой дозы (например, одной чайной ложки) и постепенно увеличивайте по мере привыкания организма.

Принимайте напиток за несколько часов до сна, чтобы снизить риск изжоги.

Если у вас есть проблемы со здоровьем или вы принимаете лекарства, проконсультируйтесь с врачом перед регулярным употреблением уксуса.

Важно помнить, что кислые продукты, такие как яблочный уксус, могут вызывать изжогу и медленно разрушать зубную эмаль. Чтобы защитить зубы, рекомендуется прополоскать рот водой сразу после употребления напитка.

Перед любыми изменениями в рационе или образе жизни важно проконсультироваться с медицинским специалистом. Всегда обращайтесь к врачу для осмотра, диагностики и рекомендаций по вопросам здоровья.