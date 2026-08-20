Уронили телефон в воду? Забудьте про рис - вот что реально спасает

Сценарий знакомый до боли: телефон выскальзывает из рук прямо в раковину, ванну или лужу. И почти каждый в этот момент вспоминает старый совет - сунуть аппарат в миску с рисом. В 2026 году специалисты по ремонту хором говорят: так делать не стоит. Рис не спасает, а иногда и вредит.

Разоблачение «рисового мифа» прокатилось волной по TikTok и техноблогам. Ремонтные мастерские выкладывают ролики с одним и тем же посланием: рис впитывает влагу слишком медленно, а его крошки застревают в разъёмах.

Почему рис - плохая идея

Коррозия и короткое замыкание внутри намокшего смартфона начинаются буквально за минуты. Рис же тянет влагу из воздуха очень неспешно - он просто не успевает вытащить воду, которая уже попала под корпус. А мелкая рисовая пыль и крошки легко забиваются в порт зарядки и динамики, усложняя последующий ремонт.

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Миф оказался живучим из-за «ошибки выжившего»: телефоны, которые лишь слегка намокли, чаще всего выживают сами по себе. Люди же приписывают спасение рису, хотя на деле сработали влагозащита аппарата и обычное испарение.

Как правильно

Первым делом быстро достаньте телефон из воды и сразу выключите - не проверяйте, работает ли он, любое включение под напряжением опасно. Снимите чехол, выньте SIM-карту и карту памяти, аккуратно промокните всё мягкой салфеткой, не тряся аппарат сильно, чтобы не загнать воду глубже.

Затем положите телефон в закрытый пакет или контейнер с пакетиками силикагеля - тех самых шариков-осушителей, что кладут в коробки с обувью, сумками и техникой. Оставьте на 24–48 часов и только потом включайте. В тестах силикагель осушал устройство лучше всех подручных средств; если его нет - просто дайте телефону спокойно высохнуть на воздухе.

И конечно, если телефон побывал в солёной или грязной воде либо не включается после сушки - несите его в сервис, не дожидаясь, пока коррозия сделает своё дело.