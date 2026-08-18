Выпадают волосы? 5 проверенных способов их спасти и один опасный лайфхак, который всё портит

Простые шаги каждый день, которые реально помогают укрепить волосы без дорогих препаратов и сомнительных народных средств.

Вы тратите деньги на дорогие пилюли и сыворотки, а волосы всё равно тонут? Не волнуйтесь, вы не одни. В США более 80% мужчин и почти половина женщин сталкиваются с проблемой выпадения волос.

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Но есть хорошие новости: есть простые способы сохранить шевелюру без таблеток и чудо-средств.

Эксперт по волосам Уильям Гаунитц делится проверенными методами:

1. Солнечные ванны - но в меру

Всего 15 минут на солнце без крема с SPF дают организму витамин D3, который нужен для роста волос. Главное - не сгореть.

2. Правильное питание

Белок и микроэлементы - это главное. Даже если вы на специальной диете, важно восполнять дефицит витаминов.

3. Проверяйте работу кишечника

Проблемы с пищеварением могут мешать усвоению питательных веществ и отражаться на волосах.

4. Мытьё головы обязательно

Мойте волосы хотя бы каждые 48 часов, используя шампуни с антимикробными маслами. Это поддерживает здоровье кожи головы и снижает воспаление.

5. Массаж головы каждый день

Легкий массаж улучшает кровоток, очищает кожу головы и стимулирует рост волос. Можно использовать инструмент гуаша для облегчения процедуры.

Внимание! Три опасных «лайфхака», которых стоит избегать:

Дермароллинг каждый день - может повредить кожу и спровоцировать микроинфекции.

Пропуск мытья головы - грязь и себум вызывают воспаление и усиленное выпадение.

Чесночный, луковый сок или неразбавленное масло розмарина прямо на кожу головы - нарушает микробиом и портит волосы.

Если хотите сохранить волосы здоровыми, действуйте разумно: солнце, питание, уход и массаж. Всё остальное может навредить.