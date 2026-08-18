18 августа 2026, 08:00

Прилетели на рассвете, а заселение в два? Забронируйте отель на полдня - и заплатите долю цены

Прилетели на рассвете, а заселение в два? Забронируйте отель на полдня - и заплатите долю цены

Знакомая ловушка: самолёт приземляется в семь утра, вы не спали полночи, а заселение в отеле - только с двух часов дня. Впереди семь часов с чемоданами по незнакомому городу или дремота в кресле аэропорта. В TikTok разошёлся приём, который решает эту проблему, и о нём знают далеко не все.

Ролик тревел-блогера про «главный отельный лайфхак» набрал обороты в путешественническом сегменте соцсети. Идея - бронировать номер не на ночь, а всего на несколько дневных часов.

Как это работает

Существуют сервисы вроде Dayuse, которые продают отельные номера на дневные интервалы - например, с 7:00 до 16:00. Стоит такая бронь заметно дешевле полной ночи: вы платите лишь долю обычной цены.

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Схема простая: находите отель рядом с местом прилёта, бронируете дневной слот и получаете полноценный номер - кровать, душ, место, куда можно спокойно бросить вещи. Отоспались после перелёта, привели себя в порядок, а к вечеру уже въезжаете в «настоящий» отель бодрым.

Особенно выручает при ранних прилётах, долгих стыковках или поздних рейсах домой, когда из основного отеля вы уже выехали, а до самолёта ещё полдня.

Почему отели на это идут

Никакого подвоха: днём, между выездом одних гостей и заездом других, номера всё равно простаивают. Отелю выгоднее продать этот простой со скидкой, чем оставить комнату пустой. А для путешественника это дешевле полноценной ночи и куда комфортнее, чем коротать время в кафе или на жёстких креслах у гейта.

Пара нюансов: сервисы дневного бронирования работают в основном в крупных городах, а набор отелей и часы зависят от конкретного места - проверяйте доступность заранее, ещё на этапе планирования маршрута.

Популярные аналоги

  • ByHours: бронирование по пакетам на 3, 6 или 12 часов с выбором точного времени заезда.
  • HotelsByDay: поиск дневных номеров в отелях для работы, отдыха или пересадок.
  • ResortPass: доступ к дневным спа, бассейнам и пляжным курортам без ночевки.
  • DayRooms: классический сервис дневного бронирования номеров.

 

В следующий раз, когда рейс прилетает ни свет ни заря, вспомните: кровать может ждать вас уже к завтраку.

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