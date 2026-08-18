Буддийский фильтр из трёх вопросов: как перестать тормозить при выборе

Ситуация знакома каждому: вы стоите перед витриной с десятком почти одинаковых вариантов - и не можете выбрать. То же самое бывает и на работе: новые идеи, проекты, задачи… И вот уже мозг перегружен, а ясности нет.

Чтобы освободиться от этого «паралича выбора», попробуйте простой инструмент из буддийской психологии - фильтр из трёх вопросов. Он работает как мини-пауза для мозга: убирает лишнее и оставляет только то, что действительно важно.

Буддийский фильтр - это не про то, чтобы всегда выбирать правильно. Это про то, чтобы выбирать спокойно.

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Три вопроса для любого выбора

1. Это правда?

Часто мы принимаем решения, основываясь на тревоге, а не на фактах.

Пример: «Если я не куплю эту кофемашину со скидкой, жизнь закончится».

Факт: скидки бывают постоянно. Жизнь продолжается.

Совет: отделяйте «я думаю» от «я знаю».

2. Это необходимо?

Не всё нужно решать прямо сейчас. Иногда мы просто придумываем срочность, чтобы занять ум.

Пример: вы сидите на работе и вдруг решаете: «Мне срочно нужна новая тетрадь для заметок, без неё я не смогу думать».

Факт: старая тетрадь ещё не закончилась, а мысли не зависят от обложки.

Совет: спросите себя - что произойдёт, если я не приму это решение сегодня? Если ответ «ничего страшного», можно отложить.

3. Это принесёт добро или пользу?

Хорошее решение должно уменьшать стресс, а не создавать новый.

Пример: вам предлагают сверхвыгодный проект, но внутри всё сжимается. Да, деньги есть, но вы чувствуете: работать придётся с токсичной командой.

Факт: через полгода прибыль забудется, а стресс останется.

Совет: слушайте тело. Если внутри узел, значит, что-то не так.

5-минутная практика применения фильтра

Сделайте два глубоких вдоха.

Назовите своё состояние: «спешка», «сомнение», «желание всё контролировать».

Пропустите решение через три вопроса: правда? необходимо? добро?

Если все три ответа положительные - действуйте. Если хотя бы один вызывает сомнения - дайте себе время или разбейте задачу на маленькие шаги.

Почему метод работает

Этот фильтр не гарантирует «идеальный» выбор. Но он убирает лишние переживания и возвращает ясность.

- Вы быстрее принимаете решения.

- Меньше тратите сил на сомнения.

- Сохраняете энергию для вещей, которые действительно важны.

В следующий раз, когда вы будете метаться между 20 видами сыра в супермаркете или спорить с собой, открывать ли новый проект, просто задайте себе три вопроса:

Это правда? Это необходимо? Это добро?

И если ответы совпадают - действуйте. Если нет - вы сэкономили себе нервы.