Зачем заливать растительное масло в раковину перед долгим отъездом?

Перед отпуском обычно проверяют окна, выключают технику и перекрывают воду. Но есть еще одна мелочь, о которой легко забыть, а вспомнить о ней можно уже после возвращения - когда квартиру встречает неприятный запах канализации.

Причина часто оказывается в обычном сифоне. Если жилье несколько недель стоит без присмотра, вода в нем постепенно испаряется, и гидрозатвор перестает выполнять свою главную функцию. Есть простой бытовой способ этого избежать - перед отъездом налить в слив немного растительного масла.

Почему появляется запах канализации

Под раковиной, ванной и другой сантехникой находится сифон с изогнутым участком. В нем постоянно остается вода, которая образует своеобразную пробку и не позволяет запахам из канализационных труб попадать в квартиру.

Подписка на лучшее Самый популярный материал от Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Пока сантехникой регулярно пользуются, вода обновляется и проблема не возникает. Но за две-три недели или месяц отсутствия она может заметно испариться. Особенно быстро это происходит летом или в отопительный сезон.

Когда воды в сифоне становится слишком мало, гидрозатвор перестает работать. Вместе с неприятным запахом через пересохший слив в квартиру могут проникнуть мелкие насекомые и мошки.

Как здесь помогает обычное масло

Перед самым отъездом достаточно налить немного растительного масла в слив. Оно легче воды, не смешивается с ней и остается сверху тонким слоем.

Такая пленка ограничивает контакт воды с воздухом и замедляет ее испарение. В результате вода в сифоне дольше сохраняется, а гидрозатвор продолжает выполнять свою работу даже во время длительного отсутствия.

Что сделать перед отъездом

Сначала стоит привести слив в порядок. Если в раковине есть остатки жира или заметный засор, лучше заранее промыть ее и очистить слив.

Затем ненадолго включите воду, чтобы сифон заполнился свежей водой. После этого можно налить в слив примерно 50–100 мл растительного масла - ориентировочно половину стакана.

Тот же прием можно использовать в ванной. Главное, чтобы масло оказалось на поверхности воды внутри сифона.

С унитазом поступают иначе: достаточно плотно закрыть крышку, а для дополнительной защиты можно обернуть ее пищевой пленкой.

А трубы от масла не пострадают?

Опасения вполне понятны: жир действительно способен стать причиной серьезных засоров. Однако речь идет прежде всего о животных жирах - например, сале или сливочном масле, которые застывают при комнатной температуре.

Небольшое количество обычного растительного масла в холодном виде остается жидким и при таком использовании не представляет опасности для пластиковых и чугунных труб. В данном случае оно лишь временно покрывает поверхность воды в сифоне.

После возвращения стоит дать горячей воде хорошо протечь через слив в течение 3–5 минут. При желании можно добавить несколько капель средства для мытья посуды - оно поможет удалить оставшиеся следы масла.

Всего несколько минут подготовки перед поездкой - и после долгого отсутствия не придется начинать возвращение домой с проветривания всей квартиры.