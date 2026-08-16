Кто в квартире главный «энергетический вампир»: простые тесты, которые помогут это выяснить

Иногда высокий счет за электричество связан вовсе не с мощными приборами. Виновниками могут оказаться техника в режиме ожидания, изношенные детали или обычные неисправности, из-за которых приборы работают дольше и расходуют больше энергии.

Причем искать таких «пожирателей» электричества можно самостоятельно. Для этого не обязательно разбираться в электрике - достаточно нескольких простых домашних тестов.

Начните с проверки режима ожидания

Телевизор выключен кнопкой, микроволновка показывает время, приставка стоит в режиме ожидания, а зарядное устройство остается в розетке. Кажется, что все это почти ничего не потребляет. Но в сумме такие приборы способны расходовать до 10–15% общего количества электричества в доме.

Подписка на лучшее Самый популярный материал от Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Проверить это довольно просто. Перед уходом из дома или на ночь отключите всю технику из розеток, оставив работать только холодильник, и запишите показания счетчика или скорость мигания его индикатора. Через восемь часов повторите замер, а следующей ночью оставьте приборы подключенными и сравните результаты.

Холодильник можно проверить обычным листом бумаги

У холодильника есть свой маленький тест на утечку. Если уплотнительная резинка на дверце потеряла форму или износилась, внутрь постоянно попадает теплый воздух, и компрессору приходится работать гораздо интенсивнее.

Возьмите лист бумаги А4, зажмите его дверцей так, чтобы часть листа осталась снаружи, и закройте холодильник. Если бумага вытягивается почти без сопротивления, уплотнитель, скорее всего, прилегает недостаточно плотно. Для надежности стоит повторить проверку в трех-четырех местах по периметру дверцы.

Бойлер иногда выдает проблему буквально своим теплом

Накипь на нагревательном элементе мешает теплу быстро переходить в воду. В результате прибору приходится дольше работать, чтобы нагреть воду до нужной температуры, а расход энергии растет.

Есть и еще один простой признак. Потрогайте корпус бойлера и трубы рядом с ним. Если они заметно горячие, это может говорить о проблемах с теплоизоляцией или большом количестве накипи внутри. В таком случае часть энергии уходит буквально на обогрев помещения.

Долгая стирка тоже может быть сигналом

Стиральная машина способна подсказать о проблемах без каких-либо измерительных приборов. Если привычная программа на 40 °C раньше занимала около 50 минут, а теперь растянулась на полтора часа, причиной может быть накипь на ТЭНе.

Из-за нее вода нагревается медленнее, и машине приходится дольше работать. А значит, увеличивается и расход электричества.

Не забудьте про роутер и ТВ-приставку

Есть приборы, которые редко выключают вообще. Wi-Fi-роутер и ТВ-декодер могут работать круглосуточно, хотя большую часть времени ими никто не пользуется.

Проверьте блок питания роутера или саму приставку на ощупь. Если они заметно горячие даже в моменты простоя, устройство продолжает активно работать. Современный роутер потребляет примерно 10–15 Вт, а за год непрерывной работы это уже превращается в ощутимую сумму.

Старую приставку, которая сильно нагревается в режиме ожидания, можно отключать от сети с помощью умной розетки или сетевого фильтра с кнопкой. Особенно если телевизор и приставка используются далеко не каждый день.

Самый надежный способ - измерить расход

Если не хочется ориентироваться на ощущения и косвенные признаки, поможет простой розеточный ваттметр. Его подключают между розеткой и бытовым прибором, после чего на экране можно увидеть реальное потребление энергии.

Такой прибор показывает, сколько ватт техника расходует прямо сейчас, а некоторые модели умеют считать потребление за сутки и переводить его в деньги с учетом тарифа. Это удобный способ быстро вычислить главного «энергетического вампира» в квартире и понять, на какой технике действительно стоит экономить.