15 августа 2026, 09:50

Один вопрос у терминала за границей, из-за которого вы теряете деньги

Один вопрос у терминала за границей, из-за которого вы теряете деньги

Вы за границей, расплачиваетесь картой в кафе или снимаете наличные в банкомате - и терминал вежливо спрашивает: списать в вашей домашней валюте или в местной? Кажется, что домашняя удобнее: сразу видно, сколько списали в понятных деньгах. Именно на этом ощущении вы и теряете деньги. Правильный ответ почти всегда - местная валюта.

Этот тревел-совет разошёлся в TikTok и активно обсуждается в комментариях путешественников, потому что экономит вполне ощутимые суммы - по оценкам, от 50 до 120 долларов за двухнедельную поездку с обычными тратами. А делать для этого нужно всего одно: правильно нажать кнопку.

В чём подвох

Когда вы выбираете списание в своей домашней валюте, срабатывает так называемая динамическая конвертация валют (Dynamic Currency Conversion). Пересчёт делает не ваш банк, а платёжный терминал продавца - по своему курсу, который обычно на 3–7% хуже банковского. Эти проценты и оседают в чужом кармане с каждой вашей покупки.

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Если же вы выбираете местную валюту, конвертацию проводит уже ваш собственный банк - по своему курсу, который почти всегда выгоднее. Разница на одной чашке кофе копеечная, но за отпуск, когда вы платите картой каждый день, набегает приличная сумма.

Как применять

Правило простое: у платёжного терминала в магазине или ресторане всегда выбирайте местную валюту той страны, где находитесь. То же самое - в банкоматах. Если аппарат предлагает «зафиксировать» курс конвертации или показывает сумму в ваших родных деньгах, откажитесь и снимайте в местной валюте.

Предложение почти всегда подаётся так, будто домашняя валюта - это забота о вас: «чтобы вам было понятнее». На деле понятнее становится ровно настолько, насколько дороже. Один осознанный тап по экрану - и деньги остаются у вас.

В следующей поездке обратите внимание на этот вопрос у терминала. Теперь вы точно знаете, что отвечать.

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