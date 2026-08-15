Чипсы из вчерашней пасты: вирусный лайфхак, который спасёт остатки макарон

В кастрюле осталась вчерашняя паста, и рука уже тянется отправить её в мусорное ведро? Не спешите. Вирусный кулинарный лайфхак из TikTok превращает надоевшие остатки макарон в хрустящий снек, который уходит быстрее магазинных чипсов. Причём готовится всё буквально из того, что уже есть под рукой.

Откуда взялся лайфхак

Идея «чипсов из пасты» гуляет по TikTok и кулинарным подборкам не первый сезон и этим летом снова набирает популярность. Её включают в списки «вирусных фуд-хаков, которые реально работают» - простой способ дать вторую жизнь остаткам и заодно получить закуску к сериалу.

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Как это сделать - по шагам

Лучше всего подходит короткая паста с рельефом - пенне, фузилли, ригатони: у них больше поверхности, а значит, больше хруста. Возьмите уже отваренные вчерашние макароны и слегка обсушите их бумажным полотенцем от лишней влаги.

Переложите пасту в миску, добавьте ложку растительного или оливкового масла, посолите и приправьте по вкусу - отлично идут паприка, чеснок, сушёные травы. Всыпьте пару ложек тёртого пармезана и всё перемешайте, чтобы каждая макаронина покрылась смесью.

Выложите пасту в один слой - в корзину аэрофритюрницы или на противень с пергаментом. В аэрофритюрнице готовьте при 180–200 °C около 8–12 минут, встряхивая пару раз; в духовке - примерно 15–20 минут до золотистой корочки. Готовые чипсы должны стать сухими и хрустящими. Дайте им чуть остыть - на воздухе они дохрустят окончательно.

Почему это работает

Всё дело в сухом жаре. Горячий воздух вытягивает из макарон влагу, а поверхностный крахмал при высокой температуре карамелизуется и становится ломким - тот же принцип, по которому получаются сухарики из хлеба. Пармезан добавляет солёную хрустящую корочку, а масло помогает специям прилипнуть и равномерно поджариться.

Пара нюансов: не сваливайте пасту горкой - в один слой она хрустит, а в куче остаётся мягкой внутри. И следите за временем в конце: от золотистого до подгоревшего здесь всего минута-другая.

Получается закуска, которую не стыдно поставить на стол к пиву или соусу-дипу, - и всё это из того, что вы едва не выбросили. А вы бы попробовали спасти вчерашние макароны таким способом?