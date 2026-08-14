Потеряли видео в TikTok? Поставьте точку в поиске - и оно найдётся

Знакомая ситуация: вы листали ленту, увидели гениальный рецепт или смешной ролик, лениво пролистнули дальше - а через пять минут захотели вернуться. И всё, видео растворилось. Вы прокручиваете ленту обратно, но алгоритм уже подсунул сотню других роликов, и нужного среди них нет. Знакомо? У TikTok есть встроенное решение, о котором знают далеко не все.

Секрет в одном-единственном символе - точке. Да, обычная точка «.» в строке поиска открывает историю просмотров, то есть список роликов, которые вы недавно смотрели. Лайфхак разошёлся по TikTok в подборках «скрытые функции, о которых вы не знали» и стабильно собирает восторженные комментарии от тех, кто впервые о нём услышал.

Как это сделать - по шагам

Откройте TikTok и нажмите на значок лупы - строку поиска в верхней части экрана. В поле для запроса введите одну точку «.» и запустите поиск. Вместо привычных результатов приложение покажет ленту недавно просмотренных вами видео. Останется только пролистать её и найти тот самый ролик, который вы упустили. Дальше - как обычно: лайкните, сохраните в закладки или отправьте другу, чтобы больше его не потерять.

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Весь фокус занимает пару секунд и не требует ни сторонних приложений, ни копания в настройках. Один символ - и «пропавшее» видео снова перед вами.

Почему это работает

На самом деле никакой магии тут нет - это официальная, но неочевидная функция самого приложения. TikTok ведёт историю просмотров, но не выносит её на видное место. Запрос-«заглушка» в виде точки не имеет осмысленного значения для поиска, поэтому вместо результатов система выдаёт вам именно список недавно просмотренного. Проще говоря, вы обманываете не алгоритм, а собственную забывчивость: вместо того чтобы бесконечно листать ленту в надежде наткнуться на нужный ролик, вы открываете готовый архив своих просмотров.

Небольшой нюанс: история просмотров хранит ролики за ограниченный период, поэтому видео недельной давности в ней может уже не быть. Работает лайфхак и в том случае, если у вас включена сама функция истории просмотров - в свежих версиях приложения она активна по умолчанию. Если же список пуст, загляните в настройки приватности и проверьте, не отключена ли эта опция.

А ещё точку удобно использовать как быстрый способ вернуться к «вдохновляющим» роликам - рецептам, тренировкам, лайфхакам, - которые вы посмотрели, но забыли сохранить. По сути, это ваш личный черновик закладок, о котором приложение вам не рассказывает.

Попробуйте прямо сейчас - откройте поиск, поставьте точку и загляните в собственную историю. Наверняка найдёте пару роликов, которые уже успели «потеряться». А вы знали об этой функции раньше?