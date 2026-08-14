После 11 лет стоит присмотреться: признаки старения кошки, которые легко пропустить

С возрастом кошка меняется постепенно, и далеко не все перемены заметны сразу. Кот может стать менее подвижным, начать иначе спать, изменить привычки или потерять интерес к привычным занятиям - и именно такие мелочи часто первыми подсказывают, что питомец вступил в пожилой возраст. По данным Catster, кошек обычно относят к стареющим в 11–14 лет, а после 15 лет считают пожилыми. При этом универсального правила вроде «один кошачий год равен семи человеческим» для оценки состояния животного нет.

Такие сравнения слишком условны. К примеру, шестимесячный котенок уже может достигнуть половой зрелости и иметь потомство, тогда как в человеческом возрасте это совершенно другой этап развития. Скорость взросления у животных сильно отличается от человеческой.

Гораздо полезнее смотреть не на цифру в паспорте, а на изменения, которые происходят с самим питомцем. У возрастных кошек они обычно проявляются в трех сферах: поведении, внешности и повседневных привычках.

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Меняется даже голос. Может сбиться режим сна, появиться необычное поведение или измениться привычки, связанные с лотком. Иногда кошка начинает вести себя совсем не так, как раньше.

Внешние признаки тоже становятся заметнее со временем. Радужка может изменить оттенок, глаза - помутнеть, когти - стать более ломкими или, наоборот, утолщиться. Шерсть нередко теряет прежнюю мягкость и ухоженность, а вес может как увеличиваться, так и снижаться.

Особое внимание стоит уделять движению. У пожилых кошек нередко развивается остеоартрит: питомцу становится сложнее прыгать, двигаться быстро и ухаживать за собой. Из-за снижения гибкости шерсть может выглядеть более неопрятной - коту просто становится труднее нормально вылизываться.

Еще одна распространенная проблема связана с зубами. Из-за боли или других стоматологических нарушений животное может начать отказываться от еды. Кроме того, с возрастом меняется усвоение питательных веществ и постепенно снижается эффективность некоторых функций организма.

Все эти процессы развиваются постепенно, и именно поэтому их легко списать на характер или «просто возраст». Но любые заметные перемены в поведении и самочувствии лучше обсуждать с ветеринаром.

Для пожилых кошек одного профилактического осмотра в год может быть недостаточно: ветеринар рекомендует показывать возрастного питомца врачу дважды в год. На прием стоит рассказывать обо всех изменениях, даже если они кажутся незначительными.

Чем внимательнее хозяин наблюдает за привычками кошки, тем проще вовремя заметить проблему. В пожилом возрасте особенно важны регулярные осмотры, подходящий рацион и внимание к самым обычным вещам - движению, аппетиту, сну, шерсти и поведению.