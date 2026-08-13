Батарейка еще работает или уже пора ее выбросить? Поможет простой трюк со столом

В ящике обнаружилась россыпь батареек, а какая из них еще рабочая - непонятно? Проверять каждую в пульте или игрушке необязательно: для щелочных батареек существует простой домашний тест, который занимает всего несколько секунд. Все дело во внутреннем устройстве алкалиновых батареек. Внутри корпуса находится цинковая паста, участвующая в химических реакциях, благодаря которым батарейка вырабатывает электричество. По мере разряда ее свойства меняются, и это можно заметить по тому, как батарейка ведет себя при падении.

Просто бросьте батарейку на стол

Для проверки понадобится только твердая ровная поверхность. Поставьте батарейку вертикально положительным полюсом вверх, поднимите примерно на 15–20 сантиметров над столом и отпустите.

Дальше остается наблюдать. Новая или хорошо заряженная батарейка обычно падает без заметного отскока и остается на месте. Внутренняя масса еще достаточно мягкая и способна поглощать удар.

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У частично разряженного элемента поведение меняется. Батарейка может слегка подпрыгнуть - примерно на 2–3 сантиметра. Такой элемент еще пригоден для устройств, которым не требуется много энергии.

Если же батарейка подпрыгивает высоко, примерно на собственную длину, заряд уже значительно истощен. А несколько последовательных подпрыгиваний говорят о том, что элемент практически полностью разряжен.

В исходном материале эти признаки связываются с примерным уровнем заряда: отсутствие отскока соответствует 70–100%, небольшой прыжок - 40–70%, высокий отскок - менее 20%, а многократные подпрыгивания - полной разрядке.

Есть важное ограничение

Этот способ подходит именно для щелочных, или алкалиновых, батареек. Для литиевых, никель-металлгидридных и других элементов питания он не работает по той же схеме, поскольку их внутреннее устройство отличается.

Тест также не заменит точное измерение. Он дает лишь приблизительное представление о состоянии батарейки, а для достоверной проверки напряжения понадобится мультиметр. Кроме того, холод может временно изменить свойства внутренней пасты и повлиять на результат.

Как хранить батарейки, чтобы они не подвели

Новые батарейки лучше держать в сухом прохладном месте при температуре примерно 15–25 °C. Перегрев, сильный холод и повышенная влажность им не на пользу.

Удобно хранить новые и уже использованные элементы отдельно. На упаковке или контейнере можно указать дату покупки: даже без использования качественные щелочные батарейки постепенно теряют заряд - примерно 1–2% в год.

И еще одно простое правило безопасности: батарейки нельзя разбирать или пытаться заряжать, если производитель изначально не предусмотрел такую возможность. Если корпус протек, элемент лучше сразу убрать из использования и правильно утилизировать.

Иногда для проверки старой батарейки действительно не нужен ни мультиметр, ни работающий пульт. Достаточно стола, нескольких секунд и внимательного взгляда.