Как сохранить балконную герань до весны в обычной квартире: советы, которые работают

Балконная герань может цвести до самых холодов, поэтому убирать её в квартиру часто не хочется. Куст ещё нарядный, на стеблях появляются бутоны, а днём на солнце бывает тепло. Но при выборе дня для переезда важнее ночной прогноз: пеларгония, которую обычно называют геранью, не переносит мороза.

Сохранить любимый сорт до следующего лета вполне реально. Сложности чаще начинаются уже дома, когда растение ставят в тёплый угол и продолжают поливать по летнему расписанию. Перед переносом стоит освободить подходящее окно, осмотреть куст и решить, сколько места вы готовы отвести ему на зиму. Подпишитесь на нас в Google

Садовая герань и балконная пеларгония зимуют по-разному Словом «герань» часто называют разные растения. Садовые герани, многие из которых зимуют на клумбе, относятся к роду Geranium. Привычные балконные кусты с плотными стеблями и яркими соцветиями принадлежат другому роду, Pelargonium. Способность садовой герани переносить холод к ним не относится. Пеларгонию нужно занести до ночных заморозков. Не ориентируйтесь на то, насколько приятно стоять на балконе в середине дня. Застеклённая лоджия тоже не становится автоматически подходящим местом для зимовки: сначала проверьте, какая температура там бывает под утро.

Осмотрите листья с обеих сторон Перед переносом уберите сухие листья и отцветшие соцветия, затем внимательно осмотрите молодые верхушки, стебли и нижнюю сторону листьев. Там могут прятаться тля, белокрылка и другие вредители. Проверьте также края горшка и пространство внутри кашпо, где за лето скапливаются растительные остатки. Липкий налёт и деформированные молодые листья тоже могут указывать на вредителей, даже если самих насекомых пока не видно. Сильно поражённое или загнивающее растение сохранять сложнее, и лучше оценить его состояние до того, как переносить всю балконную коллекцию в комнату. Даже внешне здоровую пеларгонию первое время держите отдельно и регулярно проверяйте. Один внимательный осмотр не гарантирует, что вы заметили всех вредителей. Если понадобится обработка, выбирайте средство, разрешённое для нужного вредителя и условий применения, и следуйте инструкции. Осматривайте не только цветы: вредители часто остаются незаметными на нижней стороне листьев.

Подготовьте светлое место без жара от батареи Для зимовки в горшке нужен хороший свет. Столик в глубине комнаты может выглядеть удобным решением, но пеларгония там нередко вытягивается, особенно если в квартире тепло. Длинные тонкие побеги с далеко расположенными листьями показывают, что условия для компактного роста не подходят. В светлом прохладном помещении взрослые растения можно содержать примерно при 7–10 °C. Для комнатной зимовки с продолжающимся ростом подойдёт температура около 18 °C днём и немного ниже ночью. Это ориентиры для разных условий содержания, поэтому специально охлаждать тёплую квартиру не требуется: выберите самое светлое место подальше от горячей батареи. Листья не должны касаться холодного стекла. Если естественного света мало, стоит организовать досветку. Перестановка с тёмной полки на светлое окно принесёт больше пользы, чем попытка исправить вытягивание дополнительным удобрением.

Поливайте после проверки грунта После переезда земля обычно просыхает медленнее, чем летом на открытом балконе. Особенно заметна разница у подрезанного куста: листьев стало меньше, потребность в воде снизилась. Привычка поливать через день способна навредить даже тому растению, которое летом переносило её хорошо. Перед поливом проверьте грунт пальцем и оцените вес горшка. Дайте субстрату подсохнуть между поливами, но не доводите куст до стойкого увядания. Вода должна свободно выходить через дренажные отверстия; всё, что собралось в поддоне или кашпо, сливайте. Чем прохладнее место и слабее рост, тем реже понадобится лейка. Пеларгонию, которая почти не растёт, осенью и зимой не подкармливают. При хорошем освещении и продолжающемся росте режим может быть другим, однако летнюю частоту внесения удобрений автоматически сохранять не следует.

Не всем кустам нужна сильная осенняя обрезка У обычной здоровой зональной пеларгонии слишком длинные побеги можно укоротить примерно на треть, если куст не помещается на окне. Пользуйтесь чистым острым инструментом. Сухие и повреждённые части удаляют отдельно, сохраняя здоровую основу растения. Компактный куст необязательно сильно стричь только потому, что наступил октябрь. Не стоит также применять одну схему ко всем пеларгониям: королевские, плющелистные и зональные формы различаются по характеру роста. Если сорт неизвестен, ограничьтесь необходимой уборкой и умеренным укорачиванием мешающих побегов. Перед сильной обрезкой уточните рекомендации для своего сорта и подходящий срок. У зональной пеларгонии можно умеренно укоротить длинные побеги, сохранив здоровую часть куста.

Пересадку не обязательно совмещать с переездом Если пеларгония росла в подходящем горшке, вода нормально уходит, а корни не вызывают подозрений, смена помещения сама по себе не требует пересадки. Плановую замену ёмкости удобнее оставить до весны, когда растение снова начнёт активно развиваться. Осенью вмешательство оправданно, когда обнаружилась конкретная проблема: ёмкость повреждена, вода застаивается или есть признаки неблагополучия корней. Покупать горшок значительно больше прежнего заранее тоже не нужно: объём влажного грунта увеличится, а потребность зимующего куста в воде останется небольшой.

Черенки берут с крепкого растения Если большой куст занимает слишком много места, любимую зональную пеларгонию можно сохранить в виде молодых растений. Черенковать лучше заранее, пока есть здоровые побеги. Ослабленный вытянувшийся куст, который уже долго стоит в темноте, даёт менее удачный материал для размножения. Возьмите несколько здоровых верхушек длиной около 8–10 см. Нижний срез сделайте сразу под узлом, местом прикрепления листа. Удалите нижние листья и соцветия. Подготовьте маленькие ёмкости с отверстиями и лёгкий субстрат для укоренения. Нижние листья не должны оказаться в земле. Поставьте черенки в светлое место, защищённое от обжигающего прямого солнца, и поддерживайте умеренную влажность без застоя воды. До появления корней черенкам нужен собственный уход: режим редкого полива взрослого зимующего куста им не подходит. На укоренение могут уйти несколько недель, поэтому рассчитывать на готовое новое растение через пару дней не стоит. Молодые растения занимают меньше места, но до укоренения требуют более внимательного контроля влажности.