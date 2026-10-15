Газон перед зимой: 5 ошибок в октябре, из-за которых весной появляются проплешины

Осенью газон может выглядеть вполне прилично, а после зимы встретить хозяина жёлтыми пятнами и голой землёй. Иногда причина - в привычных действиях: слишком короткой стрижке, подкормке остатками летнего удобрения или листьях, которые решили убрать весной.

В октябре легко впасть в одну из двух крайностей: забыть о траве до следующего сезона или устроить ей генеральную уборку со всеми возможными процедурами. Между тем осенний уход требует прежде всего умеренности.

Сроки зависят от климата: где-то трава ещё активно растёт, а где-то уже начинаются заморозки. Рекомендации ниже относятся к обычным газонам из трав прохладного сезона. Ориентироваться стоит на погоду, состояние почвы и скорость роста травы.

1.Стричь покороче - «чтобы хватило до весны»

Кажется логичным: чем короче подстричь газон перед зимой, тем аккуратнее он будет выглядеть. Но стрижка почти до земли ослабляет траву, а на неровностях нож может буквально срезать её до оголённой почвы.

Как правильно. Продолжайте косить, пока трава растёт, постепенно увеличивая интервалы между стрижками. За один проход убирайте не больше трети высоты. Точную высоту выбирайте с учётом состава травосмеси: универсального числа для всех газонов нет.

Не назначайте последнюю стрижку на конкретную дату любой ценой. Если газон мокрый, земля размокла или трава покрыта инеем, работу нужно отложить. Королевское садоводческое общество Великобритании - RHS - предупреждает: кошение в таких условиях повреждает дернину и уплотняет почву.

2. Оставлять толстый ковёр листьев до весны

Под деревьями листья могут быть полезной мульчей. На газоне плотный слежавшийся слой становится проблемой: он перекрывает траве свет. Особенно неприятны мокрые листья, которые склеиваются и неделями лежат на одном месте.

Несколько отдельных листочков не требуют немедленного выхода с граблями. Но если под опадом уже не видно травы, ждать окончания всего листопада не стоит. RHS рекомендует регулярно освобождать газон от листьев, чтобы они не подавляли его рост.

Как правильно. Убирайте листья понемногу, по мере накопления, лёгкими веерными граблями. Не нужно одновременно выдирать из земли всё, что кажется лишним: обычная уборка листьев и глубокое вычёсывание газона - разные работы.

Собранные листья можно использовать для приготовления листового перегноя. Главное - не оставлять их кучами на траве.

3. Подкармливать остатками летнего удобрения

После лета в пакете осталось немного подкормки - почему бы не рассыпать её по газону перед холодами? Именно такую привычку RHS отдельно называет ошибкой. Летние составы с высоким содержанием азота стимулируют пышный рост листьев, который в осенних условиях становится более уязвимым для заболеваний.

При этом правило «осенью азот полностью запрещён» тоже слишком категорично. Состав и сроки подкормки зависят от трав, климата и конкретного препарата.

Как правильно. Если подкормка действительно нужна, выбирайте удобрение для осеннего ухода за газоном и соблюдайте указанные на упаковке сроки, дозировку и условия внесения. Не увеличивайте норму ради «запаса на зиму».

Здоровый газон не обязательно подкармливать каждую осень. По рекомендациям RHS, многие газоны способны восстановиться после летней нагрузки без дополнительного удобрения.

4. Не замечать переувлажнения и продолжать полив по летнему расписанию

Лужи после дождя иногда воспринимают как неизбежную осеннюю неприятность. Но если вода регулярно застаивается в одних и тех же местах, это повод обратить внимание на уплотнение почвы и отвод воды. При длительном переувлажнении корням не хватает воздуха, и состояние травы ухудшается.

Дополнительную проблему создаёт автоматический полив, который продолжает работать так, будто на дворе июль.

Как правильно. Скорректируйте полив по осадкам и влажности почвы. Осенью газон тоже может нуждаться в воде во время засухи, особенно после недавнего посева, но поливать уже насыщенную водой землю незачем.

На уплотнённых участках может помочь аэрация - создание отверстий для доступа воздуха и воды к корням. На тяжёлых почвах RHS рекомендует аэратор с полыми зубьями, который извлекает небольшие столбики грунта. Однако проводить работы на размокшем газоне не следует. Если лужи возвращаются постоянно, одного прокалывания может оказаться недостаточно: нужно искать причину застоя воды.

5. Устраивать глубокое вычёсывание перед самыми морозами

Увидев мох и старую траву, хочется основательно пройтись по газону граблями или скарификатором. Такая обработка действительно бывает полезна: она убирает накопившийся у поверхности растительный слой. Но после неё газон выглядит поредевшим и нуждается во времени для восстановления.

Ошибка - считать октябрь безусловным разрешением на эту процедуру. В мягкую осень условия ещё могут подходить, а там, где уже наступают устойчивые холода, время для интенсивного ухода может быть упущено.

Как правильно. Глубокое вычёсывание проводите, пока трава ещё растёт и способна восстановиться до зимы. Не работайте по промёрзшей или переувлажнённой земле. Если подходящие условия закончились, ограничьтесь уборкой листьев и отложите серьёзное вмешательство до периода активного роста. RHS подчёркивает: осенние процедуры выбирают по потребностям газона, и выполнять их все ежегодно необязательно. RHS Advice

Весенние проплешины не всегда означают, что осенью вы что-то сделали неправильно: траву также повреждают болезни, вредители и другие неблагоприятные условия. Но перед зимой полезнее всего обеспечить газону свет, подходящую высоту стрижки и почву без длительного застоя воды - а любые дополнительные процедуры проводить только тогда, когда для них есть условия.