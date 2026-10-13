Мошки над комнатными цветами возвращаются: что проверить в горшке

Липкая ловушка покрылась мелкими чёрными точками, а над цветком снова кто-то летает. Если это почвенные комарики, причина обычно остаётся в горшке: пока взрослые насекомые попадают на клей, в грунте продолжают развиваться личинки. Поэтому начинать стоит с проверки влажности земли и отвода лишней воды.

В октябре привычный режим полива полезно пересмотреть. Освещение меняется, растения, принесённые с балкона, оказываются в других условиях, и горшки могут просыхать иначе. При этом появление нескольких мошек ещё не означает, что цветок погибает или всю землю нужно срочно заменить. Подпишитесь на нас в Google

Сначала выясните, откуда они вылетают Почвенные комарики, которых также называют сциаридами, похожи на крошечных тёмных комаров: у них тонкое тело, длинные ноги и усики. Они нередко бегают по земле, сидят на краю горшка и поднимаются в воздух, когда растение тревожат. Могут собираться и возле окна, поскольку их привлекает свет. Плодовые мушки обычно выглядят более коренастыми, часто имеют буроватое тело и красные глаза. Их стоит искать возле переспевших фруктов, забродивших напитков, мусорного ведра. Цветочный горшок рядом с фруктовой вазой ещё не доказывает, что насекомые размножаются именно в нём. Снимите мошку крупным планом и увеличьте фотографию, затем проследите, где насекомые собираются. Если они появляются преимущественно над сливом или продуктами, обработка цветочной земли может вообще не затронуть источник.

Почему одной ловушки не хватает В грунте находятся яйца, личинки и куколки. Личинки почвенных комариков полупрозрачные, с тёмной головой; они питаются главным образом грибами и разлагающимися растительными остатками. У некоторых видов при большой численности могут страдать нежные корни, особенно у сеянцев и черенков. Взрослому здоровому растению небольшое количество мошек обычно серьёзно не вредит. Жёлтая клеевая карточка возле поверхности грунта помогает ловить взрослых насекомых и следить за их количеством. До личинок в земле она не добирается. Поставьте новую карточку и отметьте дату: сравнивать улов за одинаковые промежутки времени полезнее, чем судить по старой ловушке, которая заполнялась несколько недель. Клеевая карточка ловит взрослых мошек и помогает оценивать их количество. Личинки остаются в субстрате.

Пересмотрите полив, но не высушивайте растение Постоянно влажная поверхность грунта удобна для размножения почвенных комариков. Если поливать понемногу каждый день, верхний слой может практически не просыхать. Лучше проверять влажность перед поливом и учитывать потребности конкретного растения. У многих комнатных цветов верхнему слою земли можно дать подсохнуть между поливами. Однако универсального правила на все горшки нет: суккулент и влаголюбивый папоротник переносят просушку по-разному. Доводить цветок до увядания ради борьбы с мошками не нужно. Если растению требуется постоянно умеренно влажный субстрат, действовать придётся другими способами. Сроки полива меняются вместе с освещением, температурой, размером горшка и состоянием растения. Сначала потрогайте землю, затем решайте, нужна ли вода. В большом контейнере сухая поверхность не всегда означает, что внутри уже сухо. Степень просушки выбирают по потребностям растения. Поливать все цветы по одному расписанию неудобно и ненадёжно.

Загляните под внутренний горшок Декоративное кашпо может скрывать воду, которая стекла после полива. Достаньте из него внутренний горшок и проверьте дно. Лишнюю воду нужно вылить, а дренажные отверстия оставить свободными. Слой камешков или керамзита на дне ёмкости без отверстий не обеспечивает отток воды наружу. Для обычных комнатных растений удобнее посадочный горшок с отверстиями, поставленный в кашпо. После полива ему дают стечь. Уберите с поверхности земли опавшие листья и другие разлагающиеся остатки. Чистые поддоны и отсутствие постоянно мокрых участков вокруг горшков уменьшают количество мест, подходящих для размножения насекомых. Внутри кашпо не должна постоянно стоять вода, оставшаяся после полива.

Проверьте соседние растения Мошки могут выходить сразу из нескольких горшков, хотя заметнее всего летают возле одного. Осмотрите всю группу растений и поставьте карточки там, где есть подозрения. Перенос заражённого цветка на другой подоконник рядом со здоровыми растениями может лишь расширить проблему. Отдельного внимания заслуживают недавние покупки и цветы, вернувшиеся с улицы. Их полезно некоторое время держать отдельно и осматривать, прежде чем ставить вплотную к домашней коллекции. Не оставляйте открытым и запас грунта: храните его в закрытой ёмкости или плотно закрытом пакете.

Пересадка нужна по состоянию корней и грунта Несколько летающих насекомых при нормальном состоянии цветка не требуют немедленно вытряхивать землю и промывать корни. Начните с ухода и наблюдения. Пересадку стоит рассмотреть, если субстрат слежался, плохо пропускает воду или горшок явно велик для корневой системы. Если растение вянет при влажной земле, это уже повод проверить корни. Причиной бывает переувлажнение и гниль, поэтому автоматически приписывать увядание личинкам нельзя. Если корни повреждены, придётся заняться ими и исправить условия содержания; ловушка над горшком эту задачу не решит.

Когда стоит искать средство против личинок Если правильный полив, уборка и ловушки не сокращают количество мошек, можно рассмотреть биологические средства, предназначенные для почвенных комариков. Против личинок применяют препараты на основе Bacillus thuringiensis israelensis, сокращённо Bti, а также нематод Steinernema feltiae. Конкретное средство должно быть разрешено для такого применения в вашей стране и подходить для комнатных растений. Дозировку и повторные обработки определяют по инструкции. У нематод особенно важны условия хранения, температура и влажность субстрата после внесения. Усиленная просушка одновременно с таким средством может противоречить его инструкции.