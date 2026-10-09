Зелёные помидоры в октябре: какие дозреют дома без солнца, а какие не очень

Подмороженный плод способен стать водянистым и чрезмерно мягким. Длительное охлаждение выше нуля тоже иногда мешает последующему созреванию: окраска развивается неровно, вкус ухудшается, на поверхности появляются вдавленные участки. Это возможные признаки холодового повреждения, однако определять причину только по одному пятну нельзя. Для дозаривания разумнее отбирать неповреждённый урожай.

У октябрьского сбора нет общей для всех даты. Пока условия позволяют, часть урожая может оставаться на растении. Но при угрозе заморозка здоровые сформировавшиеся плоды лучше снять заранее. Ожидание красивой окраски на кусте теряет смысл, если за одну холодную ночь можно получить повреждённые томаты.

Крупный зелёный плод уже может быть зрелым

У томатов различают зрелый зелёный плод и совсем незрелый. Первый уже достаточно развился, хотя ещё не приобрёл обычную для сорта окраску. Он способен продолжить созревание после сбора. У второго этот этап пока не завершён, поэтому ожидание дома часто заканчивается сморщиванием и разочарованием.

Оценивайте несколько признаков вместе: размер относительно других плодов того же сорта, сформировавшуюся форму, изменение оттенка кожицы. У многих красноплодных томатов зелёный постепенно светлеет, а на противоположном плодоножке конце появляется беловатое или светло-зелёное пятно. Первые розовые или желтоватые участки тоже говорят о начале изменения окраски.

Одна светлая отметина не даёт гарантии, а размер без знания сорта вообще мало о чём говорит. Небольшой черри может быть полностью сформированным, тогда как помидору крупноплодного сорта такого же размера ещё расти. Лучше сравнивать плоды одного растения или заведомо одного сорта.