Базилик из магазина быстро вянет: как продлить ему жизнь

Сначала загляните под листья

Раздвиньте зелень у поверхности грунта. Если из земли поднимается целая щётка тонких стеблей, перед вами несколько растений, посеянных очень плотно. Сверху они образуют красивую общую крону, но корням приходится делить небольшой объём грунта.

Перевалка всего содержимого в большой горшок добавит земли вокруг, однако теснота в центре останется. Для дальнейшего выращивания здоровые растения разумнее разделить и рассадить. Если же базилик куплен на одну большую порцию соуса, можно просто использовать листья: превращать каждую покупку в постоянный домашний огород необязательно.